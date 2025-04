Kiábrándító unalom – ezt a filmet még Nicole Kidman sem tudja megmenteni

A neve így visszakerült a köztudatba, aminek most alaposan megszenvedheti a hátrányát, mert ennek köszönhetően valószínűleg jóval többen tekintik meg az új filmjét. Pedig jobban járt volna, ha a Holland radar alatt marad, vagy leginkább be sem mutatják. Annak ellenére, hogy a felütés ha nem is kifejezetten lehengerlő, de egy egészen szórakoztató, fura hangulatú bűnügyi történetet ígér. A Kidman alakította tanárnő idilli életet él egy tipikus amerikai kisvárosban a családjával, amikor viszont szöget üt a fejében, hogy az állandóan konferenciákra utazó férje megcsalja, egy kollégájával nyomozni kezdenek utána. Hogy aztán természetesen egészen más felfedezésre jussanak, mint amit korábban sejteni véltek.

A kutakodás eleinte kínál némi izgalmat és abszurd szituációt, de hamar nyilvánvalóvá válik, hogy az alkotók nem igazán tudták eldönteni, milyen hangvételben is beszéljék el a történetet. Krimiként nem elég erőteljes a bűnügyi szál, a második félidőben érkező nagy fordulat kanyarokkal korábban megjósolható, és legfeljebb vállrándítást vált ki. A Coen fivérek munkáit idéző fekete komédiaként sem állja meg a helyét abból az egyszerű okból kifolyólag, hogy egyáltalán nem vicces. És nyilvánvalóan David Lynch munkássága szintén inspirációs erővel bírt, csak éppen huszadannyira sem tudják megragadni a kisvárosi élet látszólagos idillje mögötti poklot, mint ahogyan azt a nemrég elhunyt zseni tette a maga szürreális stílusában.

Pedig Mimi Cave rendező pályája elég ígéretesen indult; Friss című horrorja egyszerre volt a maga elborult módján vicces, brutális és lendületes. A Hollandban azonban ezek az érdemek nyomokban sem lelhetők fel.

A legnagyobb probléma a forgatókönyvvel van, a karakterek ad hoc döntéseket hoznak és teljesen önellentmondásosan viselkednek, ráadásul szimpatizálni egyikükkel sem lehet, és nem is annyira izgalmasak, hogy érdekesek legyenek.

A sztoriban pedig olyan méretű lyukak tátonganak, amelyekben kényelmesen elférne egy kisváros is; mintha komplett oldalakat téptek volna ki a szkriptből. Mindezt pedig nem lehet a kapkodós tempóra fogni, a cselekmény ugyanis éppen olyan komótosan halad, mint ahogyan egy átlagos nap telik a címben szereplő településen. A fináléra pedig úgy esik szét a film, hogy öröm,

vagyis pontosabban gyötrelmesen unalmas nézni.

A teljes kudarcért azonban nem lehet Nicole Kidmant okolni. Ő erején felül is próbál életet lehelni az életidegen karakterébe, a férjét alakító, az Utódlásból vagy a Büszkeség és balítéletből ismerős Matthew Macfadyen szintén kellőképpen karizmatikus, ám sajnos hiába igyekszenek menteni a menthetetlent. Sőt, ha ezt vesszük, még rontanak is a helyzeten, mert ha a színészek is borzalmasak lennének, legalább a katasztrófaturistáknak jó szívvel ajánlhatnánk a filmet. Így csak azoknak javasoljuk, akik elalvási nehézségekkel küzdenek.

Nyitókép: Amazon