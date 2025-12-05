Ft
magyar válogatott Magyarország Japán videó női kézilabda Mikulás kézilabda-vb kézilabda

Itt a vb legaranyosabb videója – nemcsak a negyeddöntőnek örülhettek a magyar lányok (VIDEÓ)

2025. december 05. 22:50

Járt a szaloncukor a lányoknak! A Mikulás meglepte a magyar válogatottat.

2025. december 05. 22:50
null

Ahogyan arról beszámoltunk, a magyar válogatott 26–26-os döntetlent játszott Japánnal a holland-német rendezésű női kézilabda-világbajnok középdöntőjében, és ezzel az utolsó forduló előtt bebiztosította helyét a legjobb nyolc között. Az M4 Sport videójából kiderült, hogy a lányokat meglepte a Mikulás.

 

A nyolc között a magyar válogatott
A nyolc között a magyar válogatott (Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI/MTVA)

A magyar lányok öröme

Mint a videóból kiderült, mindenki kapott szaloncukrot a Mikulástól, akinek Faragó Lea édesapja öltözött be.

A magyar válogatott legközelebb vasárnap 20.30-kor játszik a középdöntős csoportot hibátlan mérleggel vezető Dániával. E két csapat között dől el a csoportelsőség – a mieinknek ehhez győzniük kell. A csoportmásodik a negyeddöntőben vélhetően a vb-címvédő franciákat kapja, míg az első a hollandokat, de ebben a középdöntős csoportban még két forduló hátravan.

Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI/MTVA

