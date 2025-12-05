Itt a vb legaranyosabb videója – nemcsak a negyeddöntőnek örülhettek a magyar lányok (VIDEÓ)

Elképesztő: a magyar válogatott a sírból jött vissza, de 12 év után ismét negyeddöntős a vb-n
Megcsinálták a magyar lányok!
Ahogyan arról beszámoltunk, a magyar válogatott 26–26-os döntetlent játszott Japánnal a holland-német rendezésű női kézilabda-világbajnok középdöntőjében, és ezzel az utolsó forduló előtt bebiztosította helyét a legjobb nyolc között. Az M4 Sport videójából kiderült, hogy a lányokat meglepte a Mikulás.
Mint a videóból kiderült, mindenki kapott szaloncukrot a Mikulástól, akinek Faragó Lea édesapja öltözött be.
Hatgólról jöttek vissza a lányok. Vámos Petra és Szemerey Zsófi is őszintén értékelt a lefújás után.
Óriási visszakapaszkodás! A magyar válogatott hatgólos hátrányból jött vissza Japán ellen.
A magyar válogatott legközelebb vasárnap 20.30-kor játszik a középdöntős csoportot hibátlan mérleggel vezető Dániával. E két csapat között dől el a csoportelsőség – a mieinknek ehhez győzniük kell. A csoportmásodik a negyeddöntőben vélhetően a vb-címvédő franciákat kapja, míg az első a hollandokat, de ebben a középdöntős csoportban még két forduló hátravan.
Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI/MTVA