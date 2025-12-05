Itt a vb legaranyosabb videója – nemcsak a negyeddöntőnek örülhettek a magyar lányok (VIDEÓ)

A magyar válogatott legközelebb vasárnap 20.30-kor játszik a középdöntős csoportot hibátlan mérleggel vezető Dániával. E két csapat között dől el a csoportelsőség – a mieinknek ehhez győzniük kell. A csoportmásodik a negyeddöntőben vélhetően a vb-címvédő franciákat kapja, míg az első a hollandokat, de ebben a középdöntős csoportban még két forduló hátravan.