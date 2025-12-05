Visszanézve is libabőr: így állt fel a magyar válogatott, és jutott a nyolc közé a vb-n (VIDEÓ)

Időközben Dánia könnyedén hozta a Svájc elleni mérkőzését, így ismét a csoportja élére állt. A középdöntő utolsó fordulójában a magyarok és a dánok között dől el, hogy melyik együttes jut csoportelsőként a negyeddöntőbe, és melyik csoportmásodikként. A mieinknek az első helyhez vasárnap 20.30-kor nyerniük kellene. Ebben az esetben a magyar lányok vélhetően nem a vb-címvédő Franciaországgal, hanem Hollandiával találkoznának a negyeddöntőben.