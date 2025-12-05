Visszanézve is libabőr: így állt fel a magyar válogatott, és jutott a nyolc közé a vb-n (VIDEÓ)

Elképesztő: a magyar válogatott a sírból jött vissza, de 12 év után ismét negyeddöntős a vb-n
Megcsinálták a magyar lányok!
Óriási visszakapaszkodás! A magyar válogatott hatgólos hátrányból jött vissza Japán ellen.
Ahogyan arról beszámoltunk, a magyar válogatott 26–26-os döntetlent játszott Japánnal a holland-német rendezésű női kézilabda-világbajnok középdöntőjében, és ezzel az utolsó forduló előtt bebiztosította helyét a legjobb nyolc között.
A mieink 20–14-ről kapaszkodtak vissza – élje át újra az utolsó percek legfontosabb pillanatait!
Ezt is ajánljuk a témában
Megcsinálták a magyar lányok!
Ezt is ajánljuk a témában
Ötgólról jöttek vissza a lányok.
Időközben Dánia könnyedén hozta a Svájc elleni mérkőzését, így ismét a csoportja élére állt. A középdöntő utolsó fordulójában a magyarok és a dánok között dől el, hogy melyik együttes jut csoportelsőként a negyeddöntőbe, és melyik csoportmásodikként. A mieinknek az első helyhez vasárnap 20.30-kor nyerniük kellene. Ebben az esetben a magyar lányok vélhetően nem a vb-címvédő Franciaországgal, hanem Hollandiával találkoznának a negyeddöntőben.
Ezt is ajánljuk a témában
Tüdőlövést kapott a Tisza kampánya a megszorító csomag kiszivárgásával, és már a Medián is a Fidesz erősödését mutatja. A Mestertervben G. Fodor Gábor és Mráz Ágoston Sámuel elemzik az őszt.
Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI/MTVA