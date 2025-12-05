Ft
magyar válogatott Magyarország Japán videó női kézilabda kézilabda

Visszanézve is libabőr: így állt fel a magyar válogatott, és jutott a nyolc közé a vb-n (VIDEÓ)

2025. december 05. 22:13

Óriási visszakapaszkodás! A magyar válogatott hatgólos hátrányból jött vissza Japán ellen.

2025. december 05. 22:13
null

Ahogyan arról beszámoltunk, a magyar válogatott 26–26-os döntetlent játszott Japánnal a holland-német rendezésű női kézilabda-világbajnok középdöntőjében, és ezzel az utolsó forduló előtt bebiztosította helyét a legjobb nyolc között. 

 

A mieink 20–14-ről kapaszkodtak vissza – élje át újra az utolsó percek legfontosabb pillanatait!

Megcsinálta a magyar válogatott!
Megcsinálta a magyar válogatott! (Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI/MTVA)

A magyar válogatott fel tudott állni

Időközben Dánia könnyedén hozta a Svájc elleni mérkőzését, így ismét a csoportja élére állt. A középdöntő utolsó fordulójában a magyarok és a dánok között dől el, hogy melyik együttes jut csoportelsőként a negyeddöntőbe, és melyik csoportmásodikként. A mieinknek az első helyhez vasárnap 20.30-kor nyerniük kellene. Ebben az esetben a magyar lányok vélhetően nem a vb-címvédő Franciaországgal, hanem Hollandiával találkoznának a negyeddöntőben.

Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI/MTVA

