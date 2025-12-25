Ft
Ft
3°C
-3°C
Ft
Ft
3°C
-3°C
12. 25.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 25.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
magyarság Ukrajna ukrajnai háború Kárpátalja

Szinte emberrablás: újabb brutális kényszersorozás történt Kárpátalján (VIDEÓ)

2025. december 25. 18:17

Egy gyanútlan kerékpárosra csaptak le az ukrajnai Kisdobronyban a toborzók.

2025. december 25. 18:17
null

Egyre gyakoribbá válnak az erőszakos kényszersorozások Kárpátalján, írja a Kárpáthír. Ismét Kisdobronyban történt „emberrablásnak” beillő mozgósítási akció fényes nappal. A helyszíni beszámolók és a nyilvánosságra került felvételek szerint a toborzók a nyílt utcán csaptak le egy gyanútlan kerékpárosra.

A térfigyelő kamerák rögzítették az esetet: a felvételeken látszik, ahogy a toborzók fehér kisbusza leszorítja az útról a biciklist, majd fizikai erőszakot alkalmazva a járműbe teszik a férfit. A helyi lakosok információi szerint az akciót nem egyedül a toborzók hajtották végre, a kényszerintézkedésnél egy rendőr is segédkezett.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Fogynak a napok: hamarosan 30 ezer migránst kellene befogadnia Magyarországnak – csak egy módon kerülhető el

Fogynak a napok: hamarosan 30 ezer migránst kellene befogadnia Magyarországnak – csak egy módon kerülhető el
Tovább a cikkhezchevron

A településen és környékén pattanásig feszült a helyzet, mivel rövid időn belül ez már a második ilyen jellegű atrocitás. 

A Kárpáthír szerint a beszámolók szerint a jelenség nem korlátozódik egyetlen falura: a közeli Csongor településen is történtek hasonló incidensek a közelmúltban. A toborzók módszerei egyre gátlástalanabbak, nemrég egy építkezésről próbáltak meg elvinni egy férfit, szintén erővel.

A videó itt tekinthető meg.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitóképen: Képernyőkép

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
julius68-2
2025. december 25. 19:24
Az Amnesty International és a többi ember jogi nemzetközi szervezet, ezekről a esetekről mélyen kussol. Ha afgán, iraki muszlim menekül a sorozás elől, akkor minden segítséget jogi védelmet megadnak nekik. A szegény ukránok nekik nem emberek, leszarják őket !
Válasz erre
0
0
Bolha
2025. december 25. 18:52
Bölcső Tenger alatt járok nagy titokban. De most felmegyek a friss habokba. Periszkóppal megkeresem a Betlehem csillagot. Megkérem, hogy világbékét ragyogjon. Ragyogja be az emberi sötét elmét. Ne keljen titokban lopakodnom a tengerek mélyén. Ne hordjak fegyvert, csak sok kíváncsi gyereket. Had csodálják meg a bölcsőt, amely kiringatta az életet. 2025. december 25., csütörtök
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!