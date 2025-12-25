Szinte emberrablás: újabb brutális kényszersorozás történt Kárpátalján (VIDEÓ)

Emberrablásnak tűnő képsorok Kárpátaljáról: magyar férfi lehet a kényszersorozás egyik újabb áldozata (Videó)
Megrázó videót tett közzé közösségi oldalán Bohár Dániel.
Egy gyanútlan kerékpárosra csaptak le az ukrajnai Kisdobronyban a toborzók.
Egyre gyakoribbá válnak az erőszakos kényszersorozások Kárpátalján, írja a Kárpáthír. Ismét Kisdobronyban történt „emberrablásnak” beillő mozgósítási akció fényes nappal. A helyszíni beszámolók és a nyilvánosságra került felvételek szerint a toborzók a nyílt utcán csaptak le egy gyanútlan kerékpárosra.
A térfigyelő kamerák rögzítették az esetet: a felvételeken látszik, ahogy a toborzók fehér kisbusza leszorítja az útról a biciklist, majd fizikai erőszakot alkalmazva a járműbe teszik a férfit. A helyi lakosok információi szerint az akciót nem egyedül a toborzók hajtották végre, a kényszerintézkedésnél egy rendőr is segédkezett.
A településen és környékén pattanásig feszült a helyzet, mivel rövid időn belül ez már a második ilyen jellegű atrocitás.
A Kárpáthír szerint a beszámolók szerint a jelenség nem korlátozódik egyetlen falura: a közeli Csongor településen is történtek hasonló incidensek a közelmúltban. A toborzók módszerei egyre gátlástalanabbak, nemrég egy építkezésről próbáltak meg elvinni egy férfit, szintén erővel.
A videó itt tekinthető meg.
