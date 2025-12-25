Szinte emberrablás: újabb brutális kényszersorozás történt Kárpátalján (VIDEÓ)

Egyre gyakoribbá válnak az erőszakos kényszersorozások Kárpátalján, írja a Kárpáthír. Ismét Kisdobronyban történt „emberrablásnak” beillő mozgósítási akció fényes nappal. A helyszíni beszámolók és a nyilvánosságra került felvételek szerint a toborzók a nyílt utcán csaptak le egy gyanútlan kerékpárosra.

A térfigyelő kamerák rögzítették az esetet: a felvételeken látszik, ahogy a toborzók fehér kisbusza leszorítja az útról a biciklist, majd fizikai erőszakot alkalmazva a járműbe teszik a férfit. A helyi lakosok információi szerint az akciót nem egyedül a toborzók hajtották végre, a kényszerintézkedésnél egy rendőr is segédkezett.