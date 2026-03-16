A 106 millió hordós világ

A tavalyi adatok alapján a világ napi 106,3 millió hordó olajat termelt, a globális kínálat földrajzilag azonban mindig is koncentrált volt. Két régió – Észak-Amerika és a Közel-Kelet – önmagában adja a világ olajtermelésének közel hatvan százalékát.

A legnagyobb olajtermelő régió Észak-Amerika, amely napi 31,8 millió hordóval a globális kínálat 29,9 százalékát biztosítja. Dominanciája alapvetően az Egyesült Államok termelési robbanásából fakad. Az ottani olajkitermelés az elmúlt húsz évben több mint duplájára nőtt, ami nagyrészt a palaolaj-forradalomnak, azaz a hidraulikus rétegrepesztés és a horizontális fúrás technológiai áttörésének köszönhető.