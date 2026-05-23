Egy zarándok vallomása a csíksomlyói búcsún: „Két értékem van, a kereszténység és a magyarság” (VIDEÓ)

Itt válik élővé a nemzet egysége – Csíksomlyóból üzent az államfő (VIDEÓ)
Sulyok Tamás szerint minden magyar számára különleges üzenettel bír a csíksomlyói búcsú.
A búcsú nemcsak vallási, hanem közösségmegtartó erejű esemény is.
A 777.hu riportot készített a Csíksomlyó felé tartó zarándokokkal a hagyományos pünkösdi búcsú előtt. Az egyik megszólaló, aki már számtalan alkalommal részt, elmondta, hogy már meg sem próbálja számon tartani, hányszor zarándokolt el a Szűzanya kegyhelyére.
A férfi kérdésre válaszolva világosan megfogalmazta, miért tartja fontosnak a részvételt:
Nekem két értékem van: a kereszténység és a magyarság.”
És a csíksomlyói búcsú mindkettőt megerősíti számára. Idén a Nagyboldogasszony vonattal érkezett a helyszínre, de korábban már gyalogosan is megtette az utat: egyszer Udvarhelyről indulva több mint ötven kilométert zarándokolt.
A tapasztalt zarándok üzenettel fordult a fiatalabb generációhoz is. Szerinte a mai nehéz időkben különösen fontos, hogy a fiatalok is eljöjjenek Csíksomlyóra:
Azért jöjjenek el, hogy a Szűzanya megszabadíthassa a magyarokat a gonosztól.”
Nyitókép forrása: MTI/Kátai Edit
Ezt is ajánljuk a témában
Sulyok Tamás szerint minden magyar számára különleges üzenettel bír a csíksomlyói búcsú.
***