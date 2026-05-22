Magyar Péter megkegyelmezett az utolsó kommunista kormányfőnek

Az Alaptörvény módosítását benyújtó Hantosi István, illetve Magyar Péter sógora, Melléthei-Barna Márton azzal indokolták a kormányfő hivatali idejének 8 évre szűkítését, hogy „a jogállam helyreállításának érdekében alapvető fontosságú, hogy a miniszterelnök e közjogi funkciót csak meghatározott ideig tölthesse be. A demokrácia alapja, hogy a közhatalom gyakorlása időben korlátozott. A mandátumot a miniszterelnök esetében jelen helyzetben 8 évben indokolt korlátozni” – zárul az indoklás.

Mi itt a kapcsolat?

Azt sajnos nem fejtik ki az előterjesztők, hogy a jogállam helyreállítása hogyan kapcsolódik ahhoz, hogy egy miniszterelnök mennyi ideig van hivatalban. Ha ezen múlna a jogállamiság léte, akkor bizony Magyarországtól nyugatra egyetlen jogállamot sem találnánk. Sőt! Németországban Angela Merkel és Helmuth Kohl 16-16 évig volt kancellár. Hollandiában Mark Rutte több mint 13 és fél évig volt miniszterelnök. De Donald Tusk is már bőven több mint 8 évet töltött el a lengyel kormányfői székben. Akkor Németország, Hollandia és Lengyelország sem jogállam? Logikailag tehát ez az állítás megbukott.