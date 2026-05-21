tombor andrás intézmény mcc

Tombor András fontos bejelentést tett az MCC-vel kapcsolatban

2026. május 21. 18:25

A rendszerváltás óta a legrégebben (1996 óta) működő és legnagyobb tehetséggondozó intézmény alapítója, Tombor András párbeszédet kezdeményez a magyar állammal az intézmény további működéséről, a diákok, az oktatók és a vagyon sorsáról.

A Mathias Corvinus Collegium (MCC) harmincéves múltra tekint vissza a hazai tehetséggondozás területén. Az intézménynek kezdettől kettős célja volt: egyenlő erőfeszítést tenni minden társadalmi csoportban – származástól, anyagi helyzettől, politikai véleménytől függetlenül – a tehetségek felkutatására, és ennek a közösségnek a legmagasabb színvonalú képzést nyújtani – olvasható Tombor András közleményében. 

Ezzel hitem szerint sikerült a társadalmi mobilitás legfontosabb eszközévé válni. A szakmai fejlődés mellett a diákok barátokra, összetartó közösségre és sok esetben családra leltek MCC-s éveik során.

Az MCC keretei között jelenleg közel 8000 diák folytat tanulmányokat az általános iskola felső tagozatos tanulóitól a doktorandusz hallgatókig. Az összmagyarság érdekeit szem előtt tartva az intézmény immár több mint egy évtizede végez képzési tevékenységet Erdélyben és Kárpátalján, a közelmúltban pedig a Felvidéken és a Vajdaságban is megkezdte működését. Az intézmény alapítójaként különösen fájdalmas szembesülni azzal, ahogy a harminc éve megfogalmazott célok mentén huszonöt évig következetesen épített örökség mára politikai csatározások színterévé vált. Ezen változtatni kell, és visszatérni az alapításkor megfogalmazott alapértékeinkhez! – írta.  

Tombor közölte, a 2020-ban történt vagyonjuttatás után az alapítvány életéből visszavonultam, bízva abban, hogy az MCC a jelentős vagyoni juttatással a legnívósabb nemzetközi színtéren is versenyképessé válik, és képviselni tudja az összmagyarság érdekeit a következő évtizedekben. 

Azonban látva, hogy az intézmény jövője veszélyben van, kötelességemnek érzem, hogy mint alapító fellépjek a védelmében. 

Tombor rámutatott arra is, hogy az elmúlt hetekben ehhez jelentős megerősítést nyert a volt és jelenlegi diákoktól, szüleiktől, kurátoroktól, védnököktől, illetve hazai és nemzetközi oktatók százaitól. 

Egyetértek a szerdán nyilvánossá vált alaptörvény-módosítás rendelkezésével, hogy az állam által juttatott vagyont nemzeti vagyonnak tekintjük, ennélfogva készen kell állni a kölcsönös számadásra.

 Ugyanakkor mint az MCC alapítója párbeszédet kezdeményezek a kormányzattal az intézmény sikeres és hosszú távú működésének biztosítása érdekében – zárul a nyilatkozat. 

Nyitókép: MCC

 

Összesen 14 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
T. Péter
•••
2026. május 21. 19:36 Szerkesztve
"Az intézmény alapítójaként különösen fájdalmas szembesülni azzal, ahogy a harminc éve megfogalmazott célok mentén huszonöt évig következetesen épített örökség mára politikai csatározások színterévé vált." Az lehet. De ezt persze öt éve is láthattad volna, amikor átengedted a Fidesznek. Oké, tudjuk, ezeket az ajánlatokat nem lehetett visszautasítani. Hát ezért is kell másfajta rendszert csinálni, ahol nincsenek többet ilyen ajánlatok.
redl1986
2026. május 21. 19:15
Tombor párbeszédet kezdeményez........ Először majd kérdéseket tesznek fel, hova mentek a milliárdok, aztán talán majd párbeszédelhetsz is, pubi.
Fideszes gentleman
2026. május 21. 19:08
Be lesz szántva és sóval behintve a helye. A mandinernek is reszeltek, miután nem lesz állami pénzből finanszírozva a propaganda.
gullwing
2026. május 21. 18:31
Ezek túltesznek kunbélán, rákosin, kádáron... A többi 90 utáni elvtársakat már nem is említeném...
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!