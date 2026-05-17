05. 17.
vasárnap
libri orbán balázs halmos ádám mcc

A Libri eredményei magukért beszélnek: Halmos Ádám valótlanságokat állít az MCC-ről

2026. május 17. 16:09

Orbán Balázs szerint nem lehet szó nélkül elmenni a Libri volt vezetőjének állításai mellett.

Orbán Balázs, a Mathias Corvinus Collegium (MCC) kuratóriumi elnöke a Facebook-oldalán reagált Halmos Ádámnak a Telexnek adott nyilatkozatára.

Facebook-bejegyzésében Orbán részletesen cáfolja Halmos állításait, és személyes előzményeket idéz fel a 2020-as eseményekről.

Halmos Ádám mai Telex-nyilatkozata olyan súlyos valótlanságokat tartalmaz, amelyek mellett nem lehet szó nélkül elmenni”

– írta Orbán Balázs. 

Halmos kereste az MCC-t

Orbán szerint a valóság éppen az ellenkezője annak, amit Halmos most állít. 2020-ban maga Halmos Ádám kereste meg az MCC-t, hogy szeretne együtt dolgozni velük a Libri kapcsán. Saját bevallása szerint akkor komoly konfliktusai voltak a cég menedzsmentjével és tulajdonosaival. Sőt, Halmos vetette fel azt is, hogy az MCC szakmai befektetőként jelenjen meg a vállalatban. 

Kifejezetten örömmel fogadta, amikor a Libri és az MCC között megkezdődtek a tárgyalások és a közös munka”

– hangsúlyozta Orbán Balázs. Mindezeket tanúk és személyes üzenetváltások is alátámasztják. A kuratóriumi elnök jelezte: ha szükséges, ezeket a bizonyítékokat nyilvánosságra is hozzák.

Sikeres évek konfliktusok nélkül

Orbán Balázs szerint azóta, hogy az MCC tulajdonrészt szerzett a Libri-csoportban, a vállalat minden korábbi tulajdonossal és szakmai vezetővel konfliktusok nélkül tudott együttműködni.

A Libri-csoport eredményei és sikeres évei önmagukért beszélnek”

– fogalmazott. 

Hozzátette, Halmos Ádám már 2020-ban, jóval az MCC tulajdonszerzése előtt távozott a cégtől, mert a szakmai vezetők nem kívántak vele tovább dolgozni. Ezt követően saját projektekbe kezdett, amelyekben több „ikonikus” jobboldali szereplővel működött együtt – ezt Orbán Balázs szerint bárki könnyen ellenőrizheti egy Google-kereséssel.

Orbán Balázs szerint Halmos Ádám pár évvel később „villámcsapásszerűen megvilágosodott”, és most a „hatalmi elnyomás” történetével tér vissza a nyilvánosság elé.

Ez a történet azonban valójában nem a könyvpiacról, nem a Libriről és nem az MCC-ről szól, hanem arról, hogy Halmos Ádám milyen bizonyítványt állít ki saját magáról”

– zárta bejegyzését Orbán Balázs.

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
2026. május 17. 16:55
Az MCC, a Krausz-féle alapítvány nagyon irritálja a csőrüket. Tényleg szörnyű, hogy nem magyarológia oktatás folyik mindenhol! Magyar Péter nagyszerűségét jöttem megénekelni, és akkor bármit lehet. Ugye, Tarr elvtárs?
2026. május 17. 16:50
Páran annyira érzékenyek, hogy ha valaki diktatúrát kiált, ők már érzik is a bőrükön. És esküsznek is rá, hogy az volt. Éltek volna Ceausescu diktatúrájában, tudnák, hogy mi az. De akik ma itt diktatúrát és korrupciót kiabálnak, azoknak az a bajuk, hogy eddig ők távolabb voltak a tűztől. Most úgy tűnik, joggal.
2026. május 17. 16:37
Jaksity is megjelent az ötleteivel! Adkenazik az élen!
2026. május 17. 16:26
A Halmos Ádám-félék ilyenek. Nem érdemes elítélni őket, semennyire sem lógnak ki a becstelen takonygerincűek közül. Használni szokás őket. Halmos Ádám is tudja ezt, ezért kapar most, hátha a tiszás tanácsköztársaság fogja használni.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!