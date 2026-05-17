A Libri eredményei magukért beszélnek: Halmos Ádám valótlanságokat állít az MCC-ről

Orbán Balázs szerint nem lehet szó nélkül elmenni a Libri volt vezetőjének állításai mellett.
Orbán Balázs, a Mathias Corvinus Collegium (MCC) kuratóriumi elnöke a Facebook-oldalán reagált Halmos Ádámnak a Telexnek adott nyilatkozatára.
Facebook-bejegyzésében Orbán részletesen cáfolja Halmos állításait, és személyes előzményeket idéz fel a 2020-as eseményekről.
Halmos Ádám mai Telex-nyilatkozata olyan súlyos valótlanságokat tartalmaz, amelyek mellett nem lehet szó nélkül elmenni”
– írta Orbán Balázs.
Orbán szerint a valóság éppen az ellenkezője annak, amit Halmos most állít. 2020-ban maga Halmos Ádám kereste meg az MCC-t, hogy szeretne együtt dolgozni velük a Libri kapcsán. Saját bevallása szerint akkor komoly konfliktusai voltak a cég menedzsmentjével és tulajdonosaival. Sőt, Halmos vetette fel azt is, hogy az MCC szakmai befektetőként jelenjen meg a vállalatban.
Kifejezetten örömmel fogadta, amikor a Libri és az MCC között megkezdődtek a tárgyalások és a közös munka”
– hangsúlyozta Orbán Balázs. Mindezeket tanúk és személyes üzenetváltások is alátámasztják. A kuratóriumi elnök jelezte: ha szükséges, ezeket a bizonyítékokat nyilvánosságra is hozzák.
Orbán Balázs szerint azóta, hogy az MCC tulajdonrészt szerzett a Libri-csoportban, a vállalat minden korábbi tulajdonossal és szakmai vezetővel konfliktusok nélkül tudott együttműködni.
A Libri-csoport eredményei és sikeres évei önmagukért beszélnek”
– fogalmazott.
Hozzátette, Halmos Ádám már 2020-ban, jóval az MCC tulajdonszerzése előtt távozott a cégtől, mert a szakmai vezetők nem kívántak vele tovább dolgozni. Ezt követően saját projektekbe kezdett, amelyekben több „ikonikus” jobboldali szereplővel működött együtt – ezt Orbán Balázs szerint bárki könnyen ellenőrizheti egy Google-kereséssel.
Orbán Balázs szerint Halmos Ádám pár évvel később „villámcsapásszerűen megvilágosodott”, és most a „hatalmi elnyomás” történetével tér vissza a nyilvánosság elé.
Ez a történet azonban valójában nem a könyvpiacról, nem a Libriről és nem az MCC-ről szól, hanem arról, hogy Halmos Ádám milyen bizonyítványt állít ki saját magáról”
– zárta bejegyzését Orbán Balázs.
Nyitókép forrása: MTI / Kocsis Zoltán
