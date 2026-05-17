Komoly ukrán támadás érte Moszkvát, halottak is vannak

Katlant alakítottak ki az oroszok, komoly nyomás alatt áll Ukrajna több fronton is
Óriási erők mozdultak meg.
Hatalmas mennyiségű ukrán drón támadt Oroszországra.
A Portfolio a TASZSZ és a Reuters alapján arról ír, hogy nagyszabású ukrán dróntámadás érte Moszkvát. Hozáteszik: az orosz fővárost több mint egy éve nem érte ekkora csapás,
a támadásokban legalább négyen életüket vesztették.
A moszkvai régió kormányzója, Andrej Vorobjov közölte, hogy Himkiben egy lakóházat ért találat. Ennek következtében egy nő meghalt, a romok alatt pedig még egy embert kerestek a mentőcsapatok. A Mityiscsi járásban található Pogorelje faluban két férfi vesztette életét. Több lakóépületben és infrastrukturális létesítményben is kár keletkezett – tudósít a portál.
Hangsúlyozzák: a TASZSZ hírügynökség Szergej Szobjanyin moszkvai polgármesterre hivatkozva arról számolt be, hogy éjfél óta 81 drónt semmisített meg a légvédelem a főváros térségében. Szobjanyin szerint
tizenketten sérültek meg, a többségük a moszkvai olajfinomító bejárata közelében.
A polgármester hozzátette, hogy a finomító berendezéseiben nem esett kár, három lakóépület viszont megsérült.
Az orosz védelmi minisztérium tájékoztatása szerint az éjszaka és a délelőtt folyamán összesen
556 drónt lőttek le országszerte
– írja a Portfolio.
Nyitókép: Serhii Okunev / AFP