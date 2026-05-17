Komoly ukrán támadás érte Moszkvát, halottak is vannak

A Portfolio a TASZSZ és a Reuters alapján arról ír, hogy nagyszabású ukrán dróntámadás érte Moszkvát. Hozáteszik: az orosz fővárost több mint egy éve nem érte ekkora csapás,

a támadásokban legalább négyen életüket vesztették.

A moszkvai régió kormányzója, Andrej Vorobjov közölte, hogy Himkiben egy lakóházat ért találat. Ennek következtében egy nő meghalt, a romok alatt pedig még egy embert kerestek a mentőcsapatok. A Mityiscsi járásban található Pogorelje faluban két férfi vesztette életét. Több lakóépületben és infrastrukturális létesítményben is kár keletkezett – tudósít a portál.