Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Szerzőink
moszkva andrej vorobjov ukrán támadás ukrán drónháború

Komoly ukrán támadás érte Moszkvát, halottak is vannak

2026. május 17. 12:01

Hatalmas mennyiségű ukrán drón támadt Oroszországra.

A Portfolio a TASZSZ és a Reuters alapján arról ír, hogy nagyszabású ukrán dróntámadás érte Moszkvát. Hozáteszik: az orosz fővárost több mint egy éve nem érte ekkora csapás, 

a támadásokban legalább négyen életüket vesztették.

A moszkvai régió kormányzója, Andrej Vorobjov közölte, hogy Himkiben egy lakóházat ért találat. Ennek következtében egy nő meghalt, a romok alatt pedig még egy embert kerestek a mentőcsapatok. A Mityiscsi járásban található Pogorelje faluban két férfi vesztette életét. Több lakóépületben és infrastrukturális létesítményben is kár keletkezett – tudósít a portál.

Hangsúlyozzák: a TASZSZ hírügynökség Szergej Szobjanyin moszkvai polgármesterre hivatkozva arról számolt be, hogy éjfél óta 81 drónt semmisített meg a légvédelem a főváros térségében. Szobjanyin szerint 

tizenketten sérültek meg, a többségük a moszkvai olajfinomító bejárata közelében. 

A polgármester hozzátette, hogy a finomító berendezéseiben nem esett kár, három lakóépület viszont megsérült.

Az orosz védelmi minisztérium tájékoztatása szerint az éjszaka és a délelőtt folyamán összesen 

556 drónt lőttek le országszerte

– írja a Portfolio.

Nyitókép: Serhii Okunev / AFP

 

Összesen 13 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
nempolitizalok-0
2026. május 17. 12:59 Szerkesztve
radler 2026. május 17. 12:25 Nem tudom mi lesz ennek a vége, de egy biztos. A rettenthetetlen, a legyőzhetetlen, a mindent elsöprő orosz armada mítosza végleg összeomlott." Szerencsére nagyon nem, az oroszok a lényeghez eleve hozzá sem nyúlnak és azért szerencsére, mert ez az eurolibsi csürhe simán megtámadná az oroszokat, ha tényleg le lennének szedálva. Amivel mi szarul járnánk, ugyanis rajtunk mennének keresztül és visszavonulásuk esetén pontosan ugyanúgy használnák ki a Duna szélességét és a Bp adottságait (domborzat, épületek) mint a II. vh. esetén. Az oroszok szerződéses katonákkal oldják meg, a sorkatonaság csak kiszolgál, a hivatásosok döntő többsége pedig készül arra, hogy az egyre nagyobb szarban lévő nyugati kormányok egy háború árán próbálnának meg hatalmon maradni.
Magyarorszag-elveszett
2026. május 17. 12:46
Lesz válasz, de már tudom előre, hogy aránytalan és elfogadhatatlannak lesz minősítve.
mnmn
2026. május 17. 12:46
A Grün és nyugati támogatói folyamatosan dolgoznak a Bankova utca lebontásán, lassan el fogják érni a céljukat.
radler
2026. május 17. 12:25
Nem tudom mi lesz ennek a vége, de egy biztos. A rettenthetetlen, a legyőzhetetlen, a mindent elsöprő orosz armada mítosza végleg összeomlott.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!