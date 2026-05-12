Konsztantyinivka Liman katlan orosz-ukrán háború Oroszország ukrajna

Katlant alakítottak ki az oroszok, komoly nyomás alatt áll Ukrajna több fronton is

2026. május 12. 09:02

Óriási erők mozdultak meg.

2026. május 12. 09:02
A Portfolio arról ír, hogy 

fontos városok, falvak bekerítésén dolgozik az orosz hadsereg Donyeck megyében: Limannál, északon katlan kezd kialakulni, 

de Dobropillja és Kosztantyinivka Közép-Donyeckben is komoly nyomás alatt van. Emellett az oroszok aktívak délen, Orihiv körül (Zaporizzsja) és északon, Kupjanszk (Harkiv) térségében is. Egyelőre nincs érdemi előrelépés a tárgyalások felé – írják.

A portál szerint úgy néz ki, 

az oroszok kifejezetten jelentős és átfogó támadást hajtottak végre kedd reggel Ukrajna ellen:

 a légvédelmi jelentés még nem jött meg, de számos nagyváros és ezek térsége csapást szenvedett. Harkiv, Mikolaiv, Zsitomir, Szumi támadás alatt áll.

Jó esély van rá, hogy a szokásos orosz taktikát láthatjuk: a tűzszünet alatt kialakított tartalékokat most egyszerre vetették be Ukrajna ellen – írják.

Nyitókép: Atef Szafadi, tulajdonos: MTI/MTVA

 

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
bszakonyi
2026. május 12. 10:44
Szerintem ez a háború ebben az évben véget ér. Az energiaválság miatt az EU olyan sokkot kap, hogy a további ukrán finanszírozás jelentősen csökken. Ha a német kormány bukik és erre megvan az esély az egyik fő támogató is késik Amerika pedig most Iránban kapott akkorát, hogy egy darabig a sebeit nyalogatja .
Válasz erre
0
0
schwabisch2026
2026. május 12. 10:42
Pit fight! Kezdődik a darálás! Ott ember nem fog elevenen maradni. Kb. mind megírhatja a végrendeletét. A ruszki ha beindul, nem hagy fel, amíg egy ellenség is van.
Válasz erre
0
0
Halder_1899
2026. május 12. 10:14
piramis-2 "Pusztuljon minden ukrán náci!" Ezt pontosítsuk ! Pusztuljon minden náci éééés minden komcsi !!! (Valahogy a nagy nácizók a komcsikat kihagyják mindig.) A két szocialista párt borzalmat hozott. A nácik 41ig legalább jólétet adtak a népnek, a komcsik viszont határtalan borzalmat, a földi poklot hozták saját népüknek is. A nemzeti szocialisták, a nácik, valahogy nem szokták hozni a teljes nevüket, vajh miért ? :))). És a nemzetközi szocialisták, a komcsik. Ezeket döntően zsidók vezették minden szinten. Magyar ember egyik se legyen, EGYIK SE ! Tudom itt sok a nácizó. Aki zsidó azt még megértem, de aki nem, azt nem. Komcsikat ne hagyja ki ! A nácinál is borzalmasabb rendszert.
Válasz erre
0
0
piramis-2
2026. május 12. 09:45
Pusztuljon minden ukrán náci!
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!