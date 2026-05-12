Katlant alakítottak ki az oroszok, komoly nyomás alatt áll Ukrajna több fronton is

Miközben zajlik az ukrán sikerpropaganda Európában, a kulcsfontosságú Konsztantyinivka városa hamarosan orosz kézre kerül
A kutya ugat, a karaván halad.
Óriási erők mozdultak meg.
A Portfolio arról ír, hogy
fontos városok, falvak bekerítésén dolgozik az orosz hadsereg Donyeck megyében: Limannál, északon katlan kezd kialakulni,
de Dobropillja és Kosztantyinivka Közép-Donyeckben is komoly nyomás alatt van. Emellett az oroszok aktívak délen, Orihiv körül (Zaporizzsja) és északon, Kupjanszk (Harkiv) térségében is. Egyelőre nincs érdemi előrelépés a tárgyalások felé – írják.
A portál szerint úgy néz ki,
az oroszok kifejezetten jelentős és átfogó támadást hajtottak végre kedd reggel Ukrajna ellen:
a légvédelmi jelentés még nem jött meg, de számos nagyváros és ezek térsége csapást szenvedett. Harkiv, Mikolaiv, Zsitomir, Szumi támadás alatt áll.
Jó esély van rá, hogy a szokásos orosz taktikát láthatjuk: a tűzszünet alatt kialakított tartalékokat most egyszerre vetették be Ukrajna ellen – írják.
Nyitókép: Atef Szafadi, tulajdonos: MTI/MTVA