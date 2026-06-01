Ide vezetett a Willkommenskultur: egyre veszélyesebbek a német vasútállomások

A német vasútállomásokon elkövetett erőszakos cselekményekre vonatkozó számadatok sok tisztviselőnek okoznak fejtörést. A hétvégétől kezdve a szövetségi rendőrség fokozta jelenlétét tíz nagy német város állomásain – számolt be az Euronews.

A bűnözés által 2025-ben leginkább érintett pályaudvarok a lipcsei központi pályaudvar voltak 859 erőszakos bűncselekménnyel, a dortmundi központi pályaudvar 735-tel, valamint a berlini központi pályaudvar 654-gyel.

Ezt követően vita alakult ki a Deutsche Bahn személyzete ellen elkövetett támadások mértékéről.A rendőrségi statisztikák szerint tavaly összesen 27 800 erőszakos bűncselekményt követtek el vasútállomásokon. Ezek között 980 rögzített késes támadás és több mint 2200 bejelentett szexuális bűncselekmény volt.