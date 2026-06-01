06. 01.
hétfő
Ebbe tényleg beletörhet Magyar Péter bicskája: ha tovább feszíti a húrt, miatta bukhatjuk el az uniós pénzeket

2026. június 01. 13:39

Nagyon komoly veszélyre hívta fel a figyelmet Sulyok Tamás.

Sulyok Tamás hétfőn a Facebook-oldalán erősítette meg, hogy nem mond le.

„A miniszterelnök kérésére, hétfőn reggel az igazságügyi miniszter asszony jelenlétében egyeztettünk a Sándor-palotában. Megbeszélésünk alapján megerősítést nyert, hogy a kormányzat az Alaptörvénytől eltérő, egyoldalú politikai elvárások szerint értékeli és értelmezi a köztársasági elnöki tisztség alkotmányos szerepét.

Ismételten egyértelművé tettem, hogy ez nem nyújt alkotmányos indokot a lemondásomhoz, az Alaptörvény betartására és betartatására tett eskümnek megfelelve nem tehetek eleget az erre vonatkozó felszólításnak.

Miniszterelnök úrnak az igazságügyi miniszter asszony jelenlétében tett nyilatkozata alapján a Kormány a törvényesen betöltött tisztségemből való eltávolítás céljából személyre szabott jogalkotással tervezi módosítani az Alaptörvényt. Ezt a folyamatot az alkotmányjog politikai zsákmányszerzésnek nevezi.

Az ennek folytán kialakuló alkotmányos válsághelyzet mélyíti a társadalmi megosztottságot, és károsítja a magyar demokrácia nemzetközi megítélését,

ami hatással lehet pl. a jogállamisági feltételekhez kötött uniós források lehívására is”

– állapította meg a köztársasági elnök.

Összesen 111 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
namégmitnem
2026. június 01. 15:42
Sulyok Tamás csendes, kimért és elegáns: gránitszikla, aminek az egomán, hisztériás pukkancs teljes erőből csapódik neki. Ez egy nárcisztikus gyűlöletét ezerszeresére transzformálja: itt az a pont, amikor minden határt átlép. Ettől kezdve hatványozottan óvni kell köztársasági elnökünket, akinek bátorsága, rendithetetlensége, hűsége az alkotmányos rendhez őszinte köszönetet érdemel. Isten segitse őt és az országot.
ben2
2026. június 01. 15:40
Sulyok Tamást 3 millió szavazattal megválasztott parlamenti többség választotta meg köztársasági elnöknek. És most jön egy 3.3 millió szavazattal megválasztott többség és elvárja, hogy ne töltse ki a mandátumát, mert ... mert. A köztársasági elnöki intézmény lényege, hogy az elnök pillanatnyi politikai népszerűsége nem ad legitim felhatalmazást az eltávolításához. A jelenlegi hatalomnak jogi eszközei lehetnek ugyan, de azzal, hogy nekiront a köztársasági elnök intézményének gyakorlatilag az ország alkotmányos berendezkedését kiteszi az aktuális politikai széljárásnak. A politikai széljárás sajátja pedig, hogy gyakran megfordul, így akárkit nevezzenek is ki Sulyok Tamás helyére, azt a nép poloska-csicskának fogja tekinteni és ugyanúgy el fogja kergetni, mint a Poloskáékat, amikor eljön az ideje. Így ha Sulyok Tamás a tisza szekta szerint "ideiglenes köztársasági elnök", akkor most fektetik le az alapját, hogy innentől mindegyik az legyen.
zsuzsa-963
2026. június 01. 15:35
Szerintem, ha szarospeti így folytatja rövidesen a miniszterelnököt Dr. Orbán Viktornak fogják, hívni. Egyébként a bizonyos élelmiszerekre vonatkozó Orbán által maximált ár ma jár le, lássuk mit tesz szarospeti.
survivor
2026. június 01. 15:34
Miért nem indul MEGFOSZTÁSI eljárás ? A Tiszások se tudnak semmit bizonyítani Sulyokra,,, ???
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!