Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
épület hatóságok rom székesfehérvár tájékoztatás

Négyemeletes épület dőlt össze Székesfehérváron – megszólalt a polgármester

2026. június 01. 12:36

Sajtóértesülések szerint a romok alá legkevesebb egy ember is beszorult. A hatóságok későbbre ígértek tájékoztatást.

2026. június 01. 12:36
null

Cikkünk frissül!

Összeomlott egy négyemeletes, bontás alatt lévő ipari épület Székesfehérváron. A romok alá a hírek szerint egy ember is beszorult. A helyszínre mentőegységek és keresőkutyás csapatok is érkeznek, miközben a hatóságok megkezdték a mentési munkálatokat – írta az Index.

A hírrel kapcsolatban a portál kereste a Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot, akik megerősítették a sajtóértesüléseket, viszont bővebb tájékoztatást csak későbbre ígértek. 

Megszólalt a polgármester

Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere Facebook-oldalán megerősítette a történtek után, hogy a vasúti pályaudvar déli oldalán egy ipari épület bontása közben omlás történt, egy ember a romok alá szorult. 

Cser-Palkovics bejegyzéséből kiderült, hogy 

a Katasztrófavédelem munkatársai megtalálták az illetőt, kapcsolatot tudtak létesíteni vele, a kiszabadítása pedig folyamatban van. 

„Bízom benne, hogy gyorsan sikerrel járnak a szakemberek, akiknek a munkáját ezúton is köszönöm!” – tette hozzá a városvezető.

Cser-Palkovics András arra is kitért, hogy egyelőre tisztázatlanok a baleset körülményei, ha többet lehet tudni, arról tájékoztatja majd a lakosságot.

Nyitókép illusztráció. Fotó: Pixabay

 

 

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
nyúlgerinc
2026. június 01. 13:12
Az Álmoskönyv szerint ez nem jó jel....amikor a polgármesterek javadalmazásáról szól a vita a Parlamentben...sőt a 2x 4 éves ciklusok bevezetéséről is.
