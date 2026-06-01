Négyemeletes épület dőlt össze Székesfehérváron – megszólalt a polgármester

Itt van Magyar Péter legnagyobb problémája: „Ez nem vízió, hanem improvizáció”!
Miről is szól valójában a kormányzás?
Sajtóértesülések szerint a romok alá legkevesebb egy ember is beszorult. A hatóságok későbbre ígértek tájékoztatást.
Cikkünk frissül!
Összeomlott egy négyemeletes, bontás alatt lévő ipari épület Székesfehérváron. A romok alá a hírek szerint egy ember is beszorult. A helyszínre mentőegységek és keresőkutyás csapatok is érkeznek, miközben a hatóságok megkezdték a mentési munkálatokat – írta az Index.
A hírrel kapcsolatban a portál kereste a Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot, akik megerősítették a sajtóértesüléseket, viszont bővebb tájékoztatást csak későbbre ígértek.
Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere Facebook-oldalán megerősítette a történtek után, hogy a vasúti pályaudvar déli oldalán egy ipari épület bontása közben omlás történt, egy ember a romok alá szorult.
Cser-Palkovics bejegyzéséből kiderült, hogy
a Katasztrófavédelem munkatársai megtalálták az illetőt, kapcsolatot tudtak létesíteni vele, a kiszabadítása pedig folyamatban van.
„Bízom benne, hogy gyorsan sikerrel járnak a szakemberek, akiknek a munkáját ezúton is köszönöm!” – tette hozzá a városvezető.
Cser-Palkovics András arra is kitért, hogy egyelőre tisztázatlanok a baleset körülményei, ha többet lehet tudni, arról tájékoztatja majd a lakosságot.
Nyitókép illusztráció. Fotó: Pixabay