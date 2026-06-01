Brüsszel aggódik: vagy patrióta vagy szélsőbaloldali elnököt választhat Franciaország

Két euroszkeptikus jelölt csaphat össze jövőre a francia elnökválasztás második fordulójában – írja a Politico. Jordan Bardella, a Nemzeti Tömörülés EP képviselője már régóta a 2027-es választás esélyese, de a centrista pártok abban reménykedtek, hogy találnak egy olyan egységes kihívót, aki legyőzheti őt a második fordulóban.

Bardella megállításának kilátásai azonban komoly akadályba ütköztek, mivel egyre nagyobb lendületet kap a szélsőbaloldali Engedetlen Franciaország párt vezetőjének Jean-Luc Mélenchonnak a kampánya.

A legfrissebb közvélemény-kutatások szerint most már jó esélye van arra, hogy bejusson a második fordulóba.Mélenchon támogatottságának nagy részét a munkásosztály és a bevándorlói közösségek adják, kritikusai pedig antiszemitizmus és a politika „brutalizálása” miatt ítélik el. Bár 2027-ben nagy siker lenne számára, ha bejutna a második fordulóba, a legtöbb közvélemény-kutatás szerint ott Bardella ellen vereséget szenvedne.