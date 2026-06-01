Ft
Ft
24°C
18°C
Ft
Ft
24°C
18°C
06. 01.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
06. 01.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
Jordan Bardella engedetlen franciaország brüsszel Franciaország Nemzeti Tömörülés

Brüsszel aggódik: vagy patrióta vagy szélsőbaloldali elnököt választhat Franciaország

2026. június 01. 11:24

A radikális jobboldal a szélsőbaloldallal csaphat össze 2027-ben.

2026. június 01. 11:24
null

Két euroszkeptikus jelölt csaphat össze jövőre a francia elnökválasztás második fordulójában – írja a Politico. Jordan Bardella, a Nemzeti Tömörülés EP képviselője már régóta a 2027-es választás esélyese, de a centrista pártok abban reménykedtek, hogy találnak egy olyan egységes kihívót, aki legyőzheti őt a második fordulóban. 

Bardella megállításának kilátásai azonban komoly akadályba ütköztek, mivel egyre nagyobb lendületet kap a szélsőbaloldali Engedetlen Franciaország párt vezetőjének Jean-Luc Mélenchonnak a kampánya.

A legfrissebb közvélemény-kutatások szerint most már jó esélye van arra, hogy bejusson a második fordulóba.Mélenchon támogatottságának nagy részét a munkásosztály és a bevándorlói közösségek adják, kritikusai pedig antiszemitizmus és a politika „brutalizálása” miatt ítélik el. Bár 2027-ben nagy siker lenne számára, ha bejutna a második fordulóba, a legtöbb közvélemény-kutatás szerint ott Bardella ellen vereséget szenvedne.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

„Sokan úgy vélik, hogy ha az Engedetlen Franciaország és a Nemzeti Tömörülés között kell választaniuk… az rémálom lenne. És egyetértek velük”

 – mondta Édouard Philippe, a konzervatív politikus, akit az Élysée-palotaért folyó verseny vezető mainstream jelöltjének tartanak.

Gérald Darmanin, a liberális Emmanuel Macron elnök igazságügyi minisztere szintén arra figyelmeztetett, hogy Mélenchon mostantól a szélsőjobboldal fő kihívója lesz. „…szemellenzőt kell viselni ahhoz, hogy ezt ne lássuk” – mondta.

Nyitókép: AFP/SAMEER AL-DOUMY

Ezt is ajánljuk a témában

 

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Doktor Doktorovics
2026. június 01. 12:58
No problem. Majd valaki megállapítja, hogy a kampányhajrában gyanúsan sok lájkot kapott a nemkívánatos jelölt a tiktokon, ezért nem érvényes a végeredmény.
Válasz erre
1
0
egyszeri
2026. június 01. 12:52
És mi köze van Brüsszelnek ahhoz, hogy az unió tagállamaiban ki győz a választásokon? Nekik csak a kész végeredményhez kéne igazodni és elfogadni azt!!
Válasz erre
3
0
fatman
2026. június 01. 12:09
Michael Houellebecq:Behódolás Kötelező olvasmány! 😎 De a valóságban sztem Bardella fog nyerni ✌️😎
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!