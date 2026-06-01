Alaptörvény-módosítással távolítaná el a köztársasági elnököt Magyar Péter
Nem az úgynevezett megfosztási eljárást választják, hanem az Alkotmányt is átírják, csakhogy megszabaduljanak Sulyok Tamástól.
Magyar Péter holnap Merz német kancellárhoz utazik, akinek a hazai támogatottsága nem éri el a 20 százalékot.
„Azt a gyűlöletszeánszot, amit ma Magyar Péter a Sándor-palota előtt rendezett, nem szeretném kommentálni. (Nem irigylem Görög Mártát. Nem tudom, sokáig bírja-e.)
Valamire azért fölhívnám a figyelmet. Magyar Péter holnap Merz német kancellárhoz utazik, akinek a hazai támogatottsága nem éri el a 20 százalékot. Magyarán a német emberek több mint nyolcvan százaléka szerint Merznek le kellene mondania.
Másnap a Macronhoz utazik Párizsba. Macron egy kissé jobban áll, mint Merz, őt a francia embereknek csupán 75 százaléka utasítja el.
Vajon őket is le akarja váltani?”
