Alaptörvény-módosítással távolítaná el a köztársasági elnököt Magyar Péter

Mint mondta, Sulyok Tamás hallgatott akkor, amikor a gyülekezési jog korlátozásával civileket és oknyomozó újságírókat és politikai önkénteseket ért támadás, és akkor is, amikor magyar embereket titkosszolgálati eszközökkel járattak le, és próbálták tönkretenni a legnagyobb ellenzéki erőt. Sulyok hallgatott akkor, amikor idős önkénteseket „fújtak le kemotoxszal”, és akkor is, amikor Lázár János „a roma honfitársainkat vécét pucolni küldte”, Sulyok azért nem szólalt meg, mert mint mondta, „a választási kampány részének tekintette”.

Különösen fájó az a hallgatás, ami a határon túli magyar közösségeket érintő ügyekben történt. „Megkérdeztem, miért hallgatott akkor, amikor bukott miniszterelnök a magyarellenes, magyarok sírján ugráló George Simion jelöltet támogatta” – folytatta Magyar Péter, megemlítve a Benes-dekrétumok ügyét, valamint azt is, hogy Lázár János szlováknak nevezte Strompová Viktóriát. Magyar Péter emlékeztetett: a köztársasági elnök akkor is hallgatott, amikor Zrínyi Ilona városát, Munkácsot ért orosz támadás, amikor a köztársasági elnök közleményéből később kihúzták az orosz szót. „Ahogyan Orbán Viktor cserbenhagyta az embereket, úgy Sulyok Tamás cserbenhagyta a magyar köztársaságot” – jelentette ki, hozzátéve, hogy „Magyarország erősebb minden bábnál, Magyarország érdeke pedig, hogy a köztársasági elnök intézménye visszanyerje a tekintélyt” , amit a korábbi döntések megtépáztak.

Amennyiben Sulyok Tamás nem mond le önként, Magyar Péter tájékoztatja a Tisza-frakciót, és megkezdik a szükséges eljárásokat. Mint mondta: több lehetőség is van: az Alaptörvényben jelenleg is benne van a megfosztási eljárás lehetősége, de nem ezt az eljárást fogják választani, hanem módosítani fogják az Alaptörvényt. Ezt az utat a hivadal védelme érdekében választják, azért, hogy helyreállítsák a magyar emberek egyértelmű erős felhatalmazása alapján a magyar jogállamot és demokráciát.