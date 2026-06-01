Alaptörvény-módosítással távolítaná el a köztársasági elnököt Magyar Péter

Nem az úgynevezett megfosztási eljárást választják, hanem az Alkotmányt is átírják, csakhogy megszabaduljanak Sulyok Tamástól.
„A magyar köztársaság nem Sulyok Tamásé, és nem Orbán Viktoré, nem is egy párté és nem egy politikai rendszeré, a magyar köztársaságot generációk építették, védték” – jelentette ki Magyar Péter hétfőn délelőtt a Sándor-palota előtt, miután egyeztetett a köztársasági elnökkel. Emlékezetes, Magyar Péter miniszterelnök ismételten lemondásra szólította fel Sulyok Tamás köztársasági elnököt, május 31-i határidőt szabva neki erre. Sulyok viszont tegnap jelezte: nem fog lemondani.
Magyar Péter a Sándor-palota előtt kijelentette: a magyar köztársaságért rengeteg honfitársunk életét adta, ők adták azt nekünk örökül – mondta. A miniszterelnök leszögezte, a Tisza Párt a legnagyobb felhatalmazást kapta,
„elmondtuk, mi fog következni a 2/3-os győzelem után”.
Mint kifejtette, a köztársasági elnök feladata több, mint törvényeket aláírni vagy protokolleseményeken megjelenni: ki kell fejeznie a nemzet egységét. Márpedig szerinte Sulyok Tamás története semmi másról nem szól, minthogy regnálása alatt veszélybe került a nemzet egysége.
Amikor arra lett volna szükség, hogy a köztársasági elnöki hivatal a nemzet egysége felett őrködjék, Sulyok Tamás rendre a hallgatást választotta. De – mint fogalmazott, a köztársaságot emberek milliói mentették meg „a bukott miniszterelnöktől és bábjaitól április 12-én”.
A miniszterelnök kifejtette: Sulyok Tamás több esetben sem szólalt fel, például akkor, amikor Orbán Viktor poloskákról, nagytakarításról beszélt. Magyar Péter hangsúlyozta: a köztársasági elnök feladata annak kimondása lett volna, hogy a magyar köztársaságnak nincsenek eltakarítandó honfitársak, nincsenek kártevőként kezelendő magyar állampolgárok.
Mint mondta, Sulyok Tamás hallgatott akkor, amikor a gyülekezési jog korlátozásával civileket és oknyomozó újságírókat és politikai önkénteseket ért támadás, és akkor is, amikor magyar embereket titkosszolgálati eszközökkel járattak le, és próbálták tönkretenni a legnagyobb ellenzéki erőt. Sulyok hallgatott akkor, amikor idős önkénteseket „fújtak le kemotoxszal”, és akkor is, amikor Lázár János „a roma honfitársainkat vécét pucolni küldte”, Sulyok azért nem szólalt meg, mert mint mondta, „a választási kampány részének tekintette”.
Különösen fájó az a hallgatás, ami a határon túli magyar közösségeket érintő ügyekben történt. „Megkérdeztem, miért hallgatott akkor, amikor bukott miniszterelnök a magyarellenes, magyarok sírján ugráló George Simion jelöltet támogatta” – folytatta Magyar Péter, megemlítve a Benes-dekrétumok ügyét, valamint azt is, hogy Lázár János szlováknak nevezte Strompová Viktóriát. Magyar Péter emlékeztetett: a köztársasági elnök akkor is hallgatott, amikor Zrínyi Ilona városát, Munkácsot ért orosz támadás, amikor a köztársasági elnök közleményéből később kihúzták az orosz szót. „Ahogyan Orbán Viktor cserbenhagyta az embereket, úgy Sulyok Tamás cserbenhagyta a magyar köztársaságot” – jelentette ki, hozzátéve, hogy „Magyarország erősebb minden bábnál, Magyarország érdeke pedig, hogy a köztársasági elnök intézménye visszanyerje a tekintélyt” , amit a korábbi döntések megtépáztak.
Amennyiben Sulyok Tamás nem mond le önként, Magyar Péter tájékoztatja a Tisza-frakciót, és megkezdik a szükséges eljárásokat. Mint mondta: több lehetőség is van: az Alaptörvényben jelenleg is benne van a megfosztási eljárás lehetősége, de nem ezt az eljárást fogják választani, hanem módosítani fogják az Alaptörvényt. Ezt az utat a hivadal védelme érdekében választják, azért, hogy helyreállítsák a magyar emberek egyértelmű erős felhatalmazása alapján a magyar jogállamot és demokráciát.
A miniszterelnök beszéde alatt néhányan bekiabáltak, Magyar Péter nekik megköszönte a „színházat és a cirkuszt”. Újságírói kérdésekre válaszul elmondta: a köztársasági elnök leváltása vagy lemondása esetén az új köztársasági elnök megválasztásáig az Országgyűlés elnöke látja el a hivatalát. Arról is szólt, hogy nem számítanak arra, hogy ez a folyamat bármilyen késedelmet okozhat az uniós források hazahozatalával kapcsolatban.
Magyar Péter az uniós források kapcsán azt mondta, sem a migrációs paktum, sem a háború, sem genderkérdések nem kerültek szóba.