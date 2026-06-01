Nyárindító viharokkal kezdődik a hét

Változékony, többfelé csapadékos idővel indul a nyár első napja. Az Időkép hétfői előrejelzése szerint esőre, záporokra és zivatarokra is készülni kell, de helyenként felhőszakadás, jégeső és viharos széllökések sem kizártak. A borongós idő ellenére néhány térségben rövidebb időre a nap is kisüthet, ám erre várhatóan csak kevés helyen lesz esély.

A hőmérséklet a csapadékos idő mellett nagyjából 24 fok körül alakulhat.

A szabadtéri programokat kedden és szerdán is érdemes óvatosan tervezni, mert az előrejelzések szerint továbbra is kialakulhatnak záporok, zivatarok, valamint erősebb széllökések. A melegebb idő ugyanakkor megmarad, szerdán helyenként már akár 31 fokig is emelkedhet a hőmérséklet.