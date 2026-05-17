E magyar tájnak újra és újra meg kell születnie a kataklizmák után – Fejér mindig is a nemzet fejtájéka fog maradni

Ismerték a mai Fejér megye környékének jelentőségét és lehetőségeit a rómaiak is, az Itália felől a birodalom dunakanyari bástyája és az azon túli barbár területek felé vezető országút sárvízi átkelőjének közelében alapították Gorsium városát. Bár léptékben és jelentőségben nem vetekedett a pannoniai székhely Aquincummal, itt, a mezőföldi, tágas síkon is jelentős város alakult ki. Nem is annyira szerény romjai ma is könnyedén elérhetők Magyarország nyári ütőere, az M7 sztráda mellett.

A romok és megmaradt alapfalak között kabócazene mellett és tűző nap alatt sétálgatva akár Itáliában is érezhetjük magunkat,

elképzelve, milyen lehetett, ahogy a húszezres amfiteátrumban tombolt a nép, ahogy a császárkultusz ünnepélyei zajlottak a nagy csarnokokban, vagy ahogy a helytartó élhette luxuséletét a neki emelt palotában.