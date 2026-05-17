Ft
Ft
15°C
9°C
Ft
Ft
15°C
9°C
05. 17.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 17.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
család város környék fejér vármegye magyarország székesfehérvár

E magyar tájnak újra és újra meg kell születnie a kataklizmák után – Fejér mindig is a nemzet fejtájéka fog maradni

2026. május 17. 22:07

A Vértes és a Bakony hegyhátaitól a Mezőföld sztyeppés világáig, a Sárrét vizenyőjétől a Duna menti löszfalakig: Fejér vármegye a régi és a mai Magyarország, s pláne a mindenkori Dunántúl központi vidéke lett.

2026. május 17. 22:07
null
Rajcsányi Gellért
Rajcsányi Gellért

Ismerték a mai Fejér megye környékének jelentőségét és lehetőségeit a rómaiak is, az Itália felől a birodalom dunakanyari bástyája és az azon túli barbár területek felé vezető országút sárvízi átkelőjének közelében alapították Gorsium városát. Bár léptékben és jelentőségben nem vetekedett a pannoniai székhely Aquincummal, itt, a mezőföldi, tágas síkon is jelentős város alakult ki. Nem is annyira szerény romjai ma is könnyedén elérhetők Magyarország nyári ütőere, az M7 sztráda mellett.

A romok és megmaradt alapfalak között kabócazene mellett és tűző nap alatt sétálgatva akár Itáliában is érezhetjük magunkat,

elképzelve, milyen lehetett, ahogy a húszezres amfiteátrumban tombolt a nép, ahogy a császárkultusz ünnepélyei zajlottak a nagy csarnokokban, vagy ahogy a helytartó élhette luxuséletét a neki emelt palotában. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

De egyszer mindennek vége szakad: Gorsiumot, ahogy egész Pannoniát, elsodorta a népvándorlás kora

– sok száz évvel később pedig megérkezett keletről még egy nomád nép, amely meg tudta vetni a lábát ezen a vidéken. Árpád és magyarjai néhány év alatt elfoglalták és belakták a Kárpát-medence centrumát, s éppen a honfoglaló fővezér és családja választotta ki stratégiai bölcsességgel a mai Fejért és környékét szálláshelyéül. „Feheruuaru rea meneh hodu utu rea”, azaz „Fehérvárra menő hadi útra”, ahogy a tihanyi alapítólevél, az első magyar írott nyelvemlék szól, ugyebár. 

Az elhatározásból született aztán Székesfehérvár, a korai Magyar Királyság uralkodói központja.

A mai nagy­város környékén még ma is érzékelhető itt-ott az alacsony fekvésű, vizenyős környezet, s még inkább így volt ez a kora középkorban, amikor az óváros falait nyaldosták a hullámok. Fehérvár közepén állt Szent István királyi bazilikája és a közelében az uralkodói udvar, a város lett a királyok koronázásának, esküvőjének és temetkezésének fő helyszíne. Csak vérezni tud minden magyar szíve, ha az egykori bazilika leírását és rekonstruált látképét szemléli: mennyi érték és kincs tűnt el a török hódoltsági háborúk és az azokat követő első békekorszak idején.

Székesfehérvár aztán tipikus közép-európai barokk városka lett, az ipari és lakótelepi övezeteken belüli mag ma is őrzi ezt a megkapó összképet. 

Fehérvár, ahogyan régen, most is országutak találkozási pontja, a szélrózsa minden irányába lehet innen tovább­utazni. Mivel Buda, az újabb kori főváros hátországában járunk, Fejér vármegye tele van a régi országvezető főnemes családok kastélyaival – egyesek gyönyörűen helyrehozva, mások újjászületésükre várva. Északnyugatnak Csókakő egész jól rekonstruált, meredek hegyoldalra épült várát, Fehérvárcsurgó szintén szépen helyrehozott Károlyi-kastélyát és a sváb kisváros Mór patinás borvidékét találjuk. Északkeletnek a Velencei-tó hártyavékonyságú víztükrén túl a hangulatos Váli-völgybe érkezünk, ahol az alcsútdobozi kastélykert és arborétum őriz valamit az egykori arisztokrácia értékteremtő munkásságából. 

Dél felé pedig kitárul a Mezőföld síkja: a Sárvíz mentén védett természeti területeken élhetjük át a régi sztyeppés hangulatot, ahogy a honfoglaló magyarok is láthatták e vidéket. Itt fekszik Sárbogárd, mely várost e sorok írójának és sok más mai embernek közös ősei, a Tinódyk, Mányokik, Mészölyök és más kisnemes családok építettek újjá kemény munkálkodással a semmiből a török kor utáni békeidőkben. E magyar tájnak is újra és újra meg kellett születnie a kataklizmák után – és így lesz ez a jövőben is: Fejér mindig is a nemzet fejtájéka fog maradni.

Nyitókép: Shutterstock

 

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
bandi71
2026. május 17. 23:09
Nem akarom sem a szerzőt, sem a vármegyében lakókat megbántani, de nem tartozik a legszebb tájaink közé.
Válasz erre
0
0
Gubbio
2026. május 17. 22:56
Hát, a vármegye szavazókörzetei a választáson éppen ennek az ellenkezőjét bizonyitották . Nem lett volna szükség a megújulásra. Saját romlásukra szavaztak, hogy legyen lehetőségük újra megújulni?
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!