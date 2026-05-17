Ez szintén összhangban van a dignity-centered storytelling elveivel. A társadalmi felelősség hangsúlyozása mindig jelen van az egész munkásságom során minden műfajban, a kommunikáció lényege nálam soha sem nem az, hogy »nézzétek, milyen borzalom«, hanem hogy »ez közös ügy, és közünk van hozzá«. A szakirodalom szerint ez az egyik legfontosabb különbség az érzékenyítés és a puszta sokkolás között.

Fontosnak tartom továbbá a a leegyszerűsítő, felszínes, like vadász véleményalapú újságírással szemben támogatni és szorgalmazni a tényalapú, szakújságírást, ahol az újságírók utána járnak a társadalmi jelenségeknek, kontextusba tudják helyezni őket, és a valóság kutatásalapú megértését helyezik középpontba önmaguk helyett.

Ez vezetne ahhoz az társadalmi tudatossághoz és érzékenységhez, amiért én is dolgoztam és dolgozni fogok. Ezeket a képeket a foglalkozásainkról a gyerekek készítették már évtizedekkel ezelőtt (is). A hiteles reprezentáció eszközkészlete többek között a képessé tétel és a részvételiség, ami szerves része a munkánknak és valójában közszereplőként is erősíti a társadalommal kapcsolatos kommunikációmat.”