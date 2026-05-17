egyesült arab emírségek nemzetközi atomenergia - ügynökség irán dróntámadás atomerőmű

Eszkaláció a Közel-Keleten: dróncsapás ért egy atomerőművet az emírségekben

2026. május 17. 17:03

A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség szerint nem történt sugárszennyezés.

Dróncsapás okozott tüzet az Egyesült Arab Emírségek Baraka atomerőművének területén vasárnap, a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) szerint a sugárzás normál tartományban van, és nincsenek értesülések sebesültekről. Az emírségekbeli hatóságok tájékoztatása szerint a fővárostól, Abu Dzabitól nyugatra található létesítmény belső peremvonalán kívül található egyik áramfejlesztője kapott lángra, mindez azonban nem veszélyeztette az atomerőmű biztonságát, amely továbbra is rendben üzemel.

A NAÜ szorosan figyelemmel kíséri a helyzetet és folyamatosan kapcsolatban áll az emírségek hatóságaival, készen segítséget nyújtani, amennyiben ez szükségesnek bizonyul”

– ismertette az ENSZ-ügynökség.

A gyanú Iránra terelődött, amely a háború kitörése óta erőteljesen támadta az Egyesült Arab Emírségek területét. Abu Dzabi február vége óta majdnem 3000 iráni rakéta-, illetve dróncsapásról számolt be.

A barakai atomerőmű az emírségek legfontosabb áramtermelő létesítménye, amelynek négy reaktora az ország elektromosenergia-igényeinek mintegy negyedét fedezi.

Nyitókép forrása: Giuseppe CACACE / AFP

