Eszkaláció a Közel-Keleten: dróncsapás ért egy atomerőművet az emírségekben

A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség szerint nem történt sugárszennyezés.
Dróncsapás okozott tüzet az Egyesült Arab Emírségek Baraka atomerőművének területén vasárnap, a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) szerint a sugárzás normál tartományban van, és nincsenek értesülések sebesültekről. Az emírségekbeli hatóságok tájékoztatása szerint a fővárostól, Abu Dzabitól nyugatra található létesítmény belső peremvonalán kívül található egyik áramfejlesztője kapott lángra, mindez azonban nem veszélyeztette az atomerőmű biztonságát, amely továbbra is rendben üzemel.
A NAÜ szorosan figyelemmel kíséri a helyzetet és folyamatosan kapcsolatban áll az emírségek hatóságaival, készen segítséget nyújtani, amennyiben ez szükségesnek bizonyul”
– ismertette az ENSZ-ügynökség.
A gyanú Iránra terelődött, amely a háború kitörése óta erőteljesen támadta az Egyesült Arab Emírségek területét. Abu Dzabi február vége óta majdnem 3000 iráni rakéta-, illetve dróncsapásról számolt be.
A barakai atomerőmű az emírségek legfontosabb áramtermelő létesítménye, amelynek négy reaktora az ország elektromosenergia-igényeinek mintegy negyedét fedezi.
(MTI)
