Eszkaláció a Közel-Keleten: dróncsapás ért egy atomerőművet az emírségekben

Dróncsapás okozott tüzet az Egyesült Arab Emírségek Baraka atomerőművének területén vasárnap, a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) szerint a sugárzás normál tartományban van, és nincsenek értesülések sebesültekről. Az emírségekbeli hatóságok tájékoztatása szerint a fővárostól, Abu Dzabitól nyugatra található létesítmény belső peremvonalán kívül található egyik áramfejlesztője kapott lángra, mindez azonban nem veszélyeztette az atomerőmű biztonságát, amely továbbra is rendben üzemel.

A NAÜ szorosan figyelemmel kíséri a helyzetet és folyamatosan kapcsolatban áll az emírségek hatóságaival, készen segítséget nyújtani, amennyiben ez szükségesnek bizonyul”

– ismertette az ENSZ-ügynökség.