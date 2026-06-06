Magyar Nemzet: Várhatóan „rázós” lesz a Fidesz jövő heti kongresszusa

Évtizedek óta nem volt példa a Fideszben arra, hogy a kongresszuson egy választási vereség után a kudarc okait kellett értékelni, illetve a folytatásról dönteni.

A korábbi, 2006-os vereség azonban – írja a Magyar Nemzet – közel sem volt annyira súlyos, mint az idei, „földcsuszamláshoz hasonlítható” eredmény, amellyel „a választók a rendszerváltozás óta példátlan mértékű felhatalmazást adtak a Tisza Pártnak”.