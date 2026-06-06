Magyar Nemzet: Várhatóan „rázós” lesz a Fidesz jövő heti kongresszusa

Ferencz Orsolya: Most nincs ideje a hallgatásnak! | REAKCIÓ (VIDEÓ)
Az utolsó méterig, az utolsó töltényig mentem – utalt a mögöttünk hagyott választásra a Reakció friss adásában Ferencz Orsolya.
Nagy jelentőségű kongresszust tart a Fidesz egy hét múlva – írja elemző cikkében a Magyar Nemzet. A lap szerint nem pusztán egy soron következő tisztújításról lesz szó, hanem „utat és erőt kellene demonstrálni a súlyos választási vereség után (…) a pártszervezetnek, a hátországnak, a csalódott szimpatizánsoknak”.
Évtizedek óta nem volt példa a Fideszben arra, hogy a kongresszuson egy választási vereség után a kudarc okait kellett értékelni, illetve a folytatásról dönteni.
A korábbi, 2006-os vereség azonban – írja a Magyar Nemzet – közel sem volt annyira súlyos, mint az idei, „földcsuszamláshoz hasonlítható” eredmény, amellyel „a választók a rendszerváltozás óta példátlan mértékű felhatalmazást adtak a Tisza Pártnak”.
Politikusok és a Fidesz holdudvarához tartozó szereplők, elemzők véleményéből a lap szerint az tűnik ki, hogy
egyelőre mindenki vár, keresi a biztos pontokat, a kapaszkodókat.
Két „meghatározó érzületet és véleményt” emeltek ki: az egyik, hogy „sajnos hittünk azoknak a felméréseknek, amelyek azt mutatták, hogy az egyéni választókerületek többségét megnyeri a Fidesz”. A másik, gyakran visszaköszönő kérdés pedig így szól: „Mi az oka annak, hogy szinte pillanatok alatt megrendülni látszik a 16 év alatt kiépült hátország, hogy néhány hét elteltével finanszírozás nélkül maradhatnak meghatározó sajtóorgánumok, kommunikációs műhelyek?”
Amiben egybehangzóak a vélemények, az, hogy
a közelgő kongresszuson mindenképpen várnak a pártvezetéstől egy átfogó értékelést, ami túlmutat az eddigi, viszonylag tömör politikai nyilatkozatokon és az általános felelősségvállaláson
– amit például Orbán Viktor rögtön a vereség után megtett.
Az elemző cikkben kitérnek arra is: míg a többség egyelőre csak a színfalak mögött ötletel, háttérbeszélgetésekben kritizál, akadnak olyan fideszes politikusok, akik rögtön a választások estéjén a nyilvánosság elé tárták lesújtó véleményüket bizonyos folyamatokról és személyekről.
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Az utolsó méterig, az utolsó töltényig mentem – utalt a mögöttünk hagyott választásra a Reakció friss adásában Ferencz Orsolya.
Közülük
a legmarkánsabb véleményt Ferencz Orsolya fogalmazta meg április 12-én este, a saját kampánycsapata előtt.
A csepeli választókerületben vereséget szenvedett Király Nóra is éles kritikát fogalmazott meg a közösségi oldalán több posztban. A politikus szerint
azért szavazott 3,4 millió ember a kormányváltásra, mert „elegük volt a Fidesz stílusából, kampányából és viselt dolgaiból”.
Személyi változtatásokat is sürgetett.
Helyi szinten már megkezdődött a tisztújítási folyamat a Fideszben – erről Navracsics Tibor volt közigazgatási és területfejlesztési miniszter a Köztérnek úgy fogalmazott: nem zajlik zökkenőmentesen, és szerinte
sok múlik azon, hogy a kongresszus és a hozzászólók tudnak-e olyan hangulatot sugározni, hogy ez a párt készen áll a talpra állásra, el tud indulni szeptembertől.
A Fidesz egyébként újraalapította az önkormányzati kabinetet, és annak Navracsics Tibor lett a vezetője – derült ki Havasi Bertalan leveléből, amit a Telexnek küldött. De közben gőzerővel zajlik a párt újjászervezése,
Orbán Viktor egymás után alapítja a párt megújítását szolgáló szakmai érdekvédelmi és munkacsoportokat.
A Védvonal Czunyiné Bertalan Judit vezetésével már megalakult. Most zajlik a biztonságpolitikai műhely felépítése Vidoven Árpád irányításával. Az önkormányzati kabinet újraalapítása, élén Navracsics Tiborral, már megtörtént. Hamarosan létrejön a Fidesz Európa Klubja is, amin Bóka János dolgozik.
Azt a Fideszen belüli és a párt körüli bírálók is egybehangzóan állítják, hogy
Orbán Viktor egyelőre nélkülözhetetlen, visszavonulása a Fidesz szétesésével, a szavazótábor elporladásával járna.
A Magyar Nemzet elemzése szerint „biztosnak mondható, hogy a június 13-i kongresszuson ismét pártelnökké választják és az általa is vázolt mozgalmi jelleggel vág bele a jobboldal újjáépítésébe.”
Noha látható, hogy a Fidesz jelenlegi és várhatóan új elnöke készen áll a harcra,
kérdés, hogy meddig és milyen pozícióban képzeli a politikai jövőjét”.
Most ugyanis egy évre választják meg a Fidesz elnökségét – jövőre újra értékeli a kongresszus az addig elvégzett munkát.
A lap Fidesz jelenlegi belső viszonyaira rálátó informátora szerint a választási vereség ellenére Orbán Viktor politikusi pozíciója jóval erősebb, mint amilyennek sokan – elsősorban ellenfelei – látják vagy láttatni szeretnék.
Hogy az építkezés mennyire lesz eredményes, az több tényezőtől függ: a fő feladat egyelőre a saját bázis egyben tartása. A kongresszus ugyanakkor nem ígérkezik „tükörsimának”: a Magyar Nemzet információi szerint
vannak, akik kritikus felszólalásra készülnek, míg mások a rendezvénytől való távolmaradásukat fontolgatják.
Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala