Ft
Ft
26°C
13°C
Ft
Ft
26°C
13°C
06. 06.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
06. 06.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
navracsics tibor fidesz vereség orbán viktor

Magyar Nemzet: Várhatóan „rázós” lesz a Fidesz jövő heti kongresszusa

2026. június 06. 21:08

Nagy jelentőségű kongresszust tart a Fidesz egy hét múlva – írja elemző cikkében a Magyar Nemzet. A lap szerint nem pusztán egy soron következő tisztújításról lesz szó, hanem „utat és erőt kellene demonstrálni a súlyos választási vereség után (…) a pártszervezetnek, a hátországnak, a csalódott szimpatizánsoknak”.

2026. június 06. 21:08
null

Évtizedek óta nem volt példa a Fideszben arra, hogy a kongresszuson egy választási vereség után a kudarc okait kellett értékelni, illetve a folytatásról dönteni. 

A korábbi, 2006-os vereség azonban – írja a Magyar Nemzet – közel sem volt annyira súlyos, mint az idei, „földcsuszamláshoz hasonlítható” eredmény, amellyel „a választók a rendszerváltozás óta példátlan mértékű felhatalmazást adtak a Tisza Pártnak”.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

Politikusok és a Fidesz holdudvarához tartozó szereplők, elemzők véleményéből a lap szerint az tűnik ki, hogy 

egyelőre mindenki vár, keresi a biztos pontokat, a kapaszkodókat. 

Két „meghatározó érzületet és véleményt” emeltek ki: az egyik, hogy „sajnos hittünk azoknak a felméréseknek, amelyek azt mutatták, hogy az egyéni választókerületek többségét megnyeri a Fidesz”. A másik, gyakran visszaköszönő kérdés pedig így szól: „Mi az oka annak, hogy szinte pillanatok alatt megrendülni látszik a 16 év alatt kiépült hátország, hogy néhány hét elteltével finanszírozás nélkül maradhatnak meghatározó sajtóorgánumok, kommunikációs műhelyek?” 

Amiben egybehangzóak a vélemények, az, hogy 

a közelgő kongresszuson mindenképpen várnak a pártvezetéstől egy átfogó értékelést, ami túlmutat az eddigi, viszonylag tömör politikai nyilatkozatokon és az általános felelősségvállaláson 

– amit például Orbán Viktor rögtön a vereség után megtett.

 

Lesújtó vélemények körön belülről

Az elemző cikkben kitérnek arra is: míg a többség egyelőre csak a színfalak mögött ötletel, háttérbeszélgetésekben kritizál, akadnak olyan fideszes politikusok, akik rögtön a választások estéjén a nyilvánosság elé tárták lesújtó véleményüket bizonyos folyamatokról és személyekről. 

Ezt is ajánljuk a témában

Közülük 

a legmarkánsabb véleményt Ferencz Orsolya fogalmazta meg április 12-én este, a saját kampánycsapata előtt. 

A csepeli választókerületben vereséget szenvedett Király Nóra is éles kritikát fogalmazott meg a közösségi oldalán több posztban. A politikus szerint 

azért szavazott 3,4 millió ember a kormányváltásra, mert „elegük volt a Fidesz stílusából, kampányából és viselt dolgaiból”. 

Személyi változtatásokat is sürgetett.

 

Már zajlik a tisztújítás

Helyi szinten már megkezdődött a tisztújítási folyamat a Fideszben – erről Navracsics Tibor volt közigazgatási és területfejlesztési miniszter a Köztérnek úgy fogalmazott: nem zajlik zökkenőmentesen, és szerinte 

sok múlik azon, hogy a kongresszus és a hozzászólók tudnak-e olyan hangulatot sugározni, hogy ez a párt készen áll a talpra állásra, el tud indulni szeptembertől. 

A Fidesz egyébként újraalapította az önkormányzati kabinetet, és annak Navracsics Tibor lett a vezetője – derült ki Havasi Bertalan leveléből, amit a Telexnek küldött. De közben gőzerővel zajlik a párt újjászervezése, 

Orbán Viktor egymás után alapítja a párt megújítását szolgáló szakmai érdekvédelmi és munkacsoportokat. 

A Védvonal Czunyiné Bertalan Judit vezetésével már megalakult. Most zajlik a biztonságpolitikai műhely felépítése Vidoven Árpád irányításával. Az önkormányzati kabinet újraalapítása, élén Navracsics Tiborral, már megtörtént. Hamarosan létrejön a Fidesz Európa Klubja is, amin Bóka János dolgozik.

Azt a Fideszen belüli és a párt körüli bírálók is egybehangzóan állítják, hogy 

Orbán Viktor egyelőre nélkülözhetetlen, visszavonulása a Fidesz szétesésével, a szavazótábor elporladásával járna. 

A Magyar Nemzet elemzése szerint „biztosnak mondható, hogy a június 13-i kongresszuson ismét pártelnökké választják és az általa is vázolt mozgalmi jelleggel vág bele a jobboldal újjáépítésébe.”

 

Orbán erős politikus

Noha látható, hogy a Fidesz jelenlegi és várhatóan új elnöke készen áll a harcra, 

kérdés, hogy meddig és milyen pozícióban képzeli a politikai jövőjét”.

Most ugyanis egy évre választják meg a Fidesz elnökségét – jövőre újra értékeli a kongresszus az addig elvégzett munkát.

A lap Fidesz jelenlegi belső viszonyaira rálátó informátora szerint a választási vereség ellenére Orbán Viktor politikusi pozíciója jóval erősebb, mint amilyennek sokan – elsősorban ellenfelei – látják vagy láttatni szeretnék.

Hogy az építkezés mennyire lesz eredményes, az több tényezőtől függ: a fő feladat egyelőre a saját bázis egyben tartása. A kongresszus ugyanakkor nem ígérkezik „tükörsimának”: a Magyar Nemzet információi szerint 

vannak, akik kritikus felszólalásra készülnek, míg mások a rendezvénytől való távolmaradásukat fontolgatják.

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

Összesen 9 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Fideszes gentleman
2026. június 06. 21:47
"mnmn 2026. június 06. 21:35 "néhány hét elteltével finanszírozás nélkül maradhatnak meghatározó sajtóorgánumok, kommunikációs műhelyek?” Azt hittem azért hozzák helyzetbe az új nemzeti tőkéseket, hogy ínséges időkben majd legyen aki finanszírozza a kommunikációs csatornáikat. Lölő, Tiborc, Szíjj és a többiek csak úgy lenyelték a pénzt? Nem tudom ki volt ez a nagy stratéga, de jó nagy balfasz volt." Hát ha én lennék Lölö, biztos nem fizetném ki ezt a tengernyi propagandistát. Jobb helye is van annak a pénznek.
Válasz erre
0
2
mnmn
2026. június 06. 21:35
"néhány hét elteltével finanszírozás nélkül maradhatnak meghatározó sajtóorgánumok, kommunikációs műhelyek?” Azt hittem azért hozzák helyzetbe az új nemzeti tőkéseket, hogy ínséges időkben majd legyen aki finanszírozza a kommunikációs csatornáikat. Lölő, Tiborc, Szíjj és a többiek csak úgy lenyelték a pénzt? Nem tudom ki volt ez a nagy stratéga, de jó nagy balfasz volt.
Válasz erre
0
0
templar62
2026. június 06. 21:23
Ember küzdj , és bízva , bízzál, Orbán Viktor , kormányozzál .
Válasz erre
7
0
chief Bromden
2026. június 06. 21:22
Majd megint elhajtják az újabb "régi harcostársakat", ahogy eddig. Elégedetlenség megoldva.
Válasz erre
0
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!