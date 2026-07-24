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tisza kdnp mi hazánk fidesz Magyar Péter ellenzék Kurucz Dániel vélemény

Az Magyar Péter áfiuma ellen való orvosság – 2. rész

2026. július 24. 11:22

A második cikkben azon töprengünk majd el, hogy vajon mi lesz, ha Magyar ellenzéke megtalálja a saját hangját – ha egyáltalán megtalálja.

2026. július 24. 11:22
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Kurucz Dániel
Kurucz Dániel
Köztér

„A második cikkben azon töprengünk majd el, hogy vajon mi lesz, ha Magyar ellenzéke megtalálja a saját hangját – ha egyáltalán megtalálja. Ha ugyanis marad, amit most látunk, az egy kevésbé izgalmas kérdés: a téma iránt érdeklődőknek a ’10 és ’14 közti ellenzéki útkereséseket javaslom szigorúan ír kávé mellé olvasgatni. Az igazi kérdés így ’30-ban az lesz, hogy Magyar Péter vagy nem Magyar Péter. Illetve az, hogy 1 vs. 1 csatában dől-e el az ország sorsa, vagy létrejön addigra egy, a Tiszának kedvező új centrális erőtér. (...)

Magyar Péter ellenzéke akárhány pártra is osztódik, arra oda kell figyelnie, hogy a végén egy, összehangolt monolit tömbként kell indulnia a választáson. Miért? A Fidesz 1998-tól számítva – ki nem találnák! – de 2014-ben kapta a legkevesebb szavazatát, mindösszesen 2 264 780 darabot. Ráadásul ebből 122 588 külhoni levélszavazat volt. Tehát, ha Magyar Péter meg is találná a góllövő cipőjét a kormányzáshoz, a magyar választói logika alapján 2030-ban lesz a legsebezhetőbb.

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Ütőképes tud lenni addigra újra a Fidesz? Esetleg a Mi Hazánk áttöri a saját maga építette üvegketrecét? Vannak neszek a KDNP önállósodásáról, de ők váltópárttá akkor sem tudnának válni, ha Szoboszlai Dominik és Palvin Barbara együtt lépnének be Barankovics István pártjába. Így a fő kérdés az, hogy vajon megjelenik-e a jobboldal Tisza-pártja? És ha igen, az barátságos lesz-e a többiekkel, vagy inkább a Magyar Péter-i utat követve kiszorítaná őket?

Új centrális erőtér. Ha Magyar Péter ellenzéke megtalálja a hangját, elkerülheti az »egzisztenciális lúzer« szerepét. Ha azonban képtelen kompromisszumokra, radikális lépésekre, bátorságra, akkor garantálható, hogy a Tisza bekormányozza magát középre, oda, ahonnan kirobbantani tényleg csak nagyon nehezen lehet majd. Az is lehet, hogy csak 16 év múlva. Ha létrejön az új centrális erőtér, a Fidesz maradéka óhatatlanul összeolvad a Mi Hazánkkal, míg a Tiszától balra egy új SZDSZ alakul – igaz, ezúttal Ruff Bálint nélkül.”

Nyitókép forrása: Facebook

 

 

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Összesen 5 komment

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catalina11
2026. július 24. 13:19
súlytalan fingfűrészelés!
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tgely
2026. július 24. 13:12
Úgy tudom határidők vannak kitűzve ez év végéig. 2027-01-01 lesz a választópont. Addig csak billegés lehet.
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Hangillat
2026. július 24. 12:57
M.Agyar áfium. MP népe népellenes, hiszen a valóságban saját maguk ellen vannak; agyhalotti, kólásdobozi minősítést Agyhalálosztó angyyó9aluktól kapták.. Hamarosan hasít a valóság .
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Irgum-burgum
•••
2026. július 24. 12:49 Szerkesztve
Én a szerző helyében nem a hatékonyan kormányzó és egyre népszerűbb Magyar Péter miatt aggódnék, hanem a vészesen zsugorodó Fidesz miatt...
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