„A második cikkben azon töprengünk majd el, hogy vajon mi lesz, ha Magyar ellenzéke megtalálja a saját hangját – ha egyáltalán megtalálja. Ha ugyanis marad, amit most látunk, az egy kevésbé izgalmas kérdés: a téma iránt érdeklődőknek a ’10 és ’14 közti ellenzéki útkereséseket javaslom szigorúan ír kávé mellé olvasgatni. Az igazi kérdés így ’30-ban az lesz, hogy Magyar Péter vagy nem Magyar Péter. Illetve az, hogy 1 vs. 1 csatában dől-e el az ország sorsa, vagy létrejön addigra egy, a Tiszának kedvező új centrális erőtér. (...)

Magyar Péter ellenzéke akárhány pártra is osztódik, arra oda kell figyelnie, hogy a végén egy, összehangolt monolit tömbként kell indulnia a választáson. Miért? A Fidesz 1998-tól számítva – ki nem találnák! – de 2014-ben kapta a legkevesebb szavazatát, mindösszesen 2 264 780 darabot. Ráadásul ebből 122 588 külhoni levélszavazat volt. Tehát, ha Magyar Péter meg is találná a góllövő cipőjét a kormányzáshoz, a magyar választói logika alapján 2030-ban lesz a legsebezhetőbb.