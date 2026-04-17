Ferencz Orsolya: Most nincs ideje a hallgatásnak! | REAKCIÓ (VIDEÓ)

Ferencz Orsolya is kijelölte az utat a jobboldal számára
„A kereszténységet és az erkölcsöt nem lehet helyettesíteni pénzzel és képmutatással” – húzta alá a Fidesz volt országgyűlési képviselőjelöltje.
Az utolsó méterig, az utolsó töltényig mentem – utalt a mögöttünk hagyott választásra a Reakció friss adásában Ferencz Orsolya. A leköszönő Orbán-kormány űrkutatásért felelős miniszteri biztosa mellett Kohán Mátyás volt Kacsoh Dániel beszélgetőtársa a műsorban.
A Fidesz politikai-gazdasági felelősségéről, de a média és a közvélemény-kutatók felelősségéről is beszélt a Reakcióban Ferencz Orsolya, a Fidesz–KDNP-kormány miniszteri biztosa, aki – mint leszögezte – nem hisz a „szekértábor-logikában”.
Mint felhívta a figyelmet:
a keresztény-konzervatív oldalnak nem az értékei lettek mostanra kisebbek, hanem a mandátumszámai.
A Tisza Párt „teljes legitimációval” kezdhet kormányozni, ezt tudomásul kell venni – mondta, hozzátéve: méltósággal kell tudni veszíteni, ugyanakkor nyerni is.
Ettől kezdve a túloldal ne mutogasson senkire, hiszen a kormányzati felelősség súlya nála van”
– fűzte hozzá. Magyar Péterrel – mondta – 2021 februárjában „kezdődött a világtörténelem”, a most már miniszterelnöki pozícióba érkező politikus korábban a „NER-kurzus” haszonélvezője volt.
„Én tiszta kézzel, tiszta szívvel dolgoztam a hazámért, az eredményét 2025-ben mindenki láthatta” – mondta, felidézve, hogy a HUNOR program egy „történelmi, nemzetegyesítő, fantasztikus, sikeres küldetéssé” vált, amiért nagyon sokat kellett küzdenie, de valójában 15 millió magyar ember sikere.
Kohán Mátyás, a Mandiner munkatársa a beszélgetésben úgy fogalmazott:
a Fidesz egyes rágalmakkal ellentétben „nem lépett át minden határt” ebben a kampányban, és „a méltóságát sem dobta sutba”, ugyanakkor „rendkívül sok mindent tolerált” annak érdekében, „hogy a dolgok, amikben őszintén hiszünk, fennmaradhassanak”.
Véleménye szerint a magyarok nem az „értékekre” mondtak nemet, hanem a rendszerre.
Ferencz Orsolya arról is beszélt, hogy a Fidesz-KDNP ellen „nagy erők mozdultak meg”. A leendő „miniszterelnöki stallumnak” ugyanakkor – sok egyéb mellett – azt is megüzente: a most tapasztalható fenyegető hangnem folytatását nem javasolja semmiképpen:
„Még idejében tegyenek féket erre a hangulatkeltésre!” – mondta.
A teljes beszélgetés a Mandiner YouTube-csatornáján, vagy az alábbiakban megtekinthető: