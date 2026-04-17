Ft
Ft
22°C
9°C
Ft
Ft
22°C
9°C
04. 17.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
Választás 2026
Hírek
Vélemények
Hetilap
Választás 2026
ferencz orsolya hunor reakció Kohán Mátyás Kacsoh Dániel

Ferencz Orsolya: Most nincs ideje a hallgatásnak! | REAKCIÓ (VIDEÓ)

2026. április 17. 09:46

Az utolsó méterig, az utolsó töltényig mentem – utalt a mögöttünk hagyott választásra a Reakció friss adásában Ferencz Orsolya. A leköszönő Orbán-kormány űrkutatásért felelős miniszteri biztosa mellett Kohán Mátyás volt Kacsoh Dániel beszélgetőtársa a műsorban.

A Fidesz politikai-gazdasági felelősségéről, de a média és a közvélemény-kutatók felelősségéről is beszélt a Reakcióban Ferencz Orsolya, a Fidesz–KDNP-kormány miniszteri biztosa, aki – mint leszögezte – nem hisz a „szekértábor-logikában”.

Mint felhívta a figyelmet: 

a keresztény-konzervatív oldalnak nem az értékei lettek mostanra kisebbek, hanem a mandátumszámai. 

A Tisza Párt „teljes legitimációval” kezdhet kormányozni, ezt tudomásul kell venni – mondta, hozzátéve: méltósággal kell tudni veszíteni, ugyanakkor nyerni is. 

Ettől kezdve a túloldal ne mutogasson senkire, hiszen a kormányzati felelősség súlya nála van”

– fűzte hozzá. Magyar Péterrel – mondta – 2021 februárjában „kezdődött a világtörténelem”, a most már miniszterelnöki pozícióba érkező politikus korábban a „NER-kurzus” haszonélvezője volt.

„Én tiszta kézzel, tiszta szívvel dolgoztam a hazámért, az eredményét 2025-ben mindenki láthatta” – mondta, felidézve, hogy a HUNOR program egy „történelmi, nemzetegyesítő, fantasztikus, sikeres küldetéssé” vált, amiért nagyon sokat kellett küzdenie, de valójában 15 millió magyar ember sikere. 

Kohán Mátyás, a Mandiner munkatársa a beszélgetésben úgy fogalmazott: 

a Fidesz egyes rágalmakkal ellentétben „nem lépett át minden határt” ebben a kampányban, és „a méltóságát sem dobta sutba”, ugyanakkor „rendkívül sok mindent tolerált” annak érdekében, „hogy a dolgok, amikben őszintén hiszünk, fennmaradhassanak”. 

Véleménye szerint a magyarok nem az „értékekre” mondtak nemet, hanem a rendszerre.

Ferencz Orsolya arról is beszélt, hogy a Fidesz-KDNP ellen „nagy erők mozdultak meg”. A leendő „miniszterelnöki stallumnak” ugyanakkor – sok egyéb mellett – azt is megüzente: a most tapasztalható fenyegető hangnem folytatását nem javasolja semmiképpen:

 „Még idejében tegyenek féket erre a hangulatkeltésre!” – mondta.

A teljes beszélgetés a Mandiner YouTube-csatornáján, vagy az alábbiakban megtekinthető:

 

Összesen 137 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
drmegabela
•••
2026. április 17. 11:23 Szerkesztve
Hát tudjátok gyerekek, mint egy rég kiábrándult Fidesz szavazó, az van, hogy ha már ezeknek az amúgy belülről érkező kritikák hallatán is a sikító frászt kapjátok, akkor nagy a baj. Még az itt megfogalmazott kritikák édes kevesek. A felszínt is alig kaparják. Ha nem megy a valós, őszinte, mély szembenézés, akkor a nagy helyzet az, hogy lehúzhatjátok magatok a klotyón mert elvesztettétek az ország - most már - többségével a kapcsolatot. Persze értem én, hogy arra lavíroztok, hogy majd a Tisza jól elbassza, csakhogy a többség annyira megrühellte azt a mocskolódást - amit megjegyzem a bődületes vereség óta is folytattok az önreflexió teljes hiányával -, hogy az se érdekli az embereket, ha MP az országot egy államcsődbe, háborúba, vagy bármibe kormányozza. Rátok akkor sem szavazna senki, előbb lesz itt Toroczkai kormány. Tudjátok az van, hogy: "Mé' az Orbán jobb vót?!" Ezzel a szólammal pedig az elkövetkezendő évtizedekben választásokat lehet majd nyerni. Ezt meg jó lenne elkerülni.
Válasz erre
0
0
hunyadyt
2026. április 17. 11:20
franciscofranco 2026. április 17. 10:46 Orbán már nem akar lemondani a pártelnöki címről? Talán a vezérednek őt is fel kellne szólítania lemondásra. Abban nagyon otthon van. Másban már nem annyira ........
Válasz erre
0
0
falcatus-2
2026. április 17. 11:20
re:hunyadyt hagyjuk a fenébe, nem érdemes hozzásegíteni, hogy az oldalt hamar szétverjék, ez a céljuk, hogy elüldözzenek innen minden náluk normálisabb embert. A fidesznek sürgősen egy új jobb oldali platformot kéne megnyitni a mandi helyett. itt már 2 éve balfácánok uralják, ellenőrzik a szerkesztőséget.
Válasz erre
1
0
falcatus-2
2026. április 17. 11:15
re: franciscofranco: "Itt aki a fidesz ellen ír nem bértollnok. Átlag civil aki útálja a fideszt..." Egy probléma van, hogy itt ilyen átlagcivil nincs. Csak hirtelen fölszaporított bértroll, az is csak legfeljebb 4-5, és ez még hónapokig így lesz.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!