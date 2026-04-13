Ferencz Orsolya is kijelölte az utat a jobboldal számára

Méltósággal is lehet ezt – így reagáltak a Fidesz politikusai a választási eredményre
Méltósággal is lehet veszíteni: a Fidesz politikusai fegyelmezetten reagáltak, megköszönték a 2,5 millió szavazatot, és azonnal a folytatásra készülnek.
„A kereszténységet és az erkölcsöt nem lehet helyettesíteni pénzzel és képmutatással” – húzta alá a Fidesz volt országgyűlési képviselőjelöltje.
Ferencz Orsolya, volt fideszes országgyűlési képviselőjelölt is kifejtette közösségi oldalán véleményét a vasárnapi választásokat követően. Mint fogalmazott,
a nemzeti oldal örök értékeire – Isten, haza, család – támaszkodva építjük újra a keresztény jobboldalt”.
A politikus rámutatott, „a kereszténységet és az erkölcsöt nem lehet helyettesíteni pénzzel es képmutatással”.
„Én itt vagyok, mindig is itt voltam, rám továbbra is számíthatnak” – zárta gondolatait Ferencz Orsolya.
Nyitókép: Ferencz Orsolya Facebook-oldala
Méltósággal is lehet veszíteni: a Fidesz politikusai fegyelmezetten reagáltak, megköszönték a 2,5 millió szavazatot, és azonnal a folytatásra készülnek.