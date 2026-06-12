A portál ugyanis nem rendelkezett akkora tökökkel, hogy nyíltan beismerje mekkorát lódítottak. Nem voltak elég bátrak írni egy cikket, amiben vállalják a hibát, nem volt merszük a kiírni a címlapra, hogy »halló, hazudunk reggel, délben meg este is«. Nem. A Soros-blog szerkesztősége fogta az egy hónappal ezelőtti cikket, és annak az elejére írta be a helyreigazítást.