Kamu értesülést közölt a 444 Orbán Viktor választások utáni látogatásáról
A Mandiner által megszólított résztvevők cáfolták a liberális portált.
A kormánypárti propaganda a választás után próbált mindent és mindenkit lejáratni az NKA botránnyal, a hergelés természetesen sikerült, hiszen a szektás dühvel átitatott tömeg itta minden szavukat.
„A 444 még májusban indította el a rágalomhadjáratát, melyben az NKA-pénzek kiosztását feszegették. Mindenkinek belenéztek a zsebébe, mindenkit megpróbáltak elővenni, és természetesen ment a hergelés, azaz a »nézd, őt kell utálni, mert gazdag«. Azóta kiderült, hogy kormánypárti lakájblog hazudik. Ezt ők maguk is beismerték de eléggé sunyi módon:
Ezt is ajánljuk a témában
A Mandiner által megszólított résztvevők cáfolták a liberális portált.
A portál ugyanis nem rendelkezett akkora tökökkel, hogy nyíltan beismerje mekkorát lódítottak. Nem voltak elég bátrak írni egy cikket, amiben vállalják a hibát, nem volt merszük a kiírni a címlapra, hogy »halló, hazudunk reggel, délben meg este is«. Nem. A Soros-blog szerkesztősége fogta az egy hónappal ezelőtti cikket, és annak az elejére írta be a helyreigazítást.
Ez azt jelenti, hogy az ég világon senki nem fogja észrevenni, hogy a helyreigazítás megtörtént, senki, aki egy hónappal ezelőtt jól felcs@szte az agyát a hergelésen nem fogja megint elővenni az elavult cikket, megnézni, hogy történt-e változás.”
Nyitókép: Képernyőfotó