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nka soros 444

Így hazudik a kormány lakájmédiája

2026. június 12. 19:57

A kormánypárti propaganda a választás után próbált mindent és mindenkit lejáratni az NKA botránnyal, a hergelés természetesen sikerült, hiszen a szektás dühvel átitatott tömeg itta minden szavukat.

2026. június 12. 19:57
Kertész Dávid
Kertész Dávid
Pesti Srácok

„A 444 még májusban indította el a rágalomhadjáratát, melyben az NKA-pénzek kiosztását feszegették. Mindenkinek belenéztek a zsebébe, mindenkit megpróbáltak elővenni, és természetesen ment a hergelés, azaz a »nézd, őt kell utálni, mert gazdag«. Azóta kiderült, hogy  kormánypárti lakájblog hazudik. Ezt ők maguk is beismerték de eléggé sunyi módon: 

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A portál ugyanis nem rendelkezett akkora tökökkel, hogy  nyíltan beismerje mekkorát lódítottak. Nem voltak elég bátrak írni egy cikket, amiben vállalják a hibát, nem volt merszük a kiírni a címlapra, hogy »halló, hazudunk reggel, délben meg este is«. Nem. A Soros-blog szerkesztősége fogta az egy hónappal ezelőtti cikket, és annak az elejére írta be a helyreigazítást. 

Ez azt jelenti, hogy az ég világon senki nem fogja észrevenni, hogy a helyreigazítás megtörtént, senki, aki egy hónappal ezelőtt jól felcs@szte az agyát a hergelésen nem fogja megint elővenni az elavult cikket, megnézni, hogy történt-e változás.”

Nyitókép: Képernyőfotó

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 4 komment

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redl1986
2026. június 12. 21:06
F.Zs. esete egy a nagyon sokból, dávidka. Figyelemre méltó, hogy ennyivel vergődsz.
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hegyivadász
2026. június 12. 20:51
Új perben kell kikényszeríteni a megfelelő helyen és időben történő helyreigazítást. Mert ennek így valóban semmi értelme és visszatartó ereje nincs.
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uranvaros
2026. június 12. 20:19
A helyreigazításnak akkor van értelme, ha kiteszik egy új cikkben, ha megírják, hogy hazudtak, hogy a visszatérő olvasó a címlapon szembesüljön ezzel. Így van és hozzáteszem: napokig (3-5-7?) a kezdőlapon főhelyen kell(ene) tartaniuk
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