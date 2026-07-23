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szatmáry kristóf ughy attila fidesz Magyar Péter 444

Szatmáry Kristóf szerint Magyar Péteréknek van egy 100-as listája fideszesekből, akiket le akarnak vadászni

2026. július 23. 17:41

A Fidesz-elnökség kétharmadát elviheti a rendőrség a párt budapesti elnöke szerint.

2026. július 23. 17:41
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Szatmáry Kristóf, a Fidesz budapesti elnöke a 444-nek Tusványoson fideszes politikusokkal szembeni rendőrségi atrocitásokat helyezett kilátásba.

Belső információink szerint van egy 100-as lista, amin a hatalom, ha törik, ha szakad, végig akar menni”

– fogalmazott Szatmáry, hozzátéve: „a cirkusz szempontjából vezetőszáron el akarják vinni a Fidesz felsővezetését és alsóbb szintű politikusait is.” Szerinte ezt mutatja Ughy Attila és Bús Balázs esete is, akiket az NKA-üggyel összefüggésben vitt el a rendőrség.

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„Az hangzott el az ülésen, hogy az elnökségben ülő emberek kétharmada valamilyen rendőri atrocitás alá fog esni a következő néhány hónapban, és erre mindenki készüljön fel” – jelezte Szatmáry Kristóf.

Nyitókép: Földházi Árpád/Mandiner

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Összesen 77 komment

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mostar2222
2026. július 23. 20:50
"Belső információink szerint" Na, tudod kit nézz hülyének.....
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1
0
Beszartak-a-fideszesek
2026. július 23. 20:47
Tapeino 2026. július 23. 20:05 Na, hol vagytok tiszarok??? Beszartatok??? Canadian 2026. július 23. 14:59 Emlékeztek még Daniel Ortegára? Nicaragua kommunista vezetője volt. Amikor bukott a SzU, bukott Ortega is. Aztán visszaválasztották és elkezdte építeni az új-kommunizmust, mint ahogy történik a nyugati országokban, és most már Magyarországon is. Ortega a feleségével együtt kormányoz, Ceausescu módra. 20 éve van "demokratikusan" hatalmon. Tegnap Ortega kijelentette, hogy nem lesz több választás, ő és az asszony maradnak hatalmon életük végéig. Utánuk meg majd a gyerek örökli. Nincs felhördülés, a nyugati "demokratikus" (sic) országok nem követelik a demokrácia visszaállítását. Csak figyelik, hogy Nicaraguában hogy sikerül ezt megoldani, lesz-e tüntetés, felkelés, stb. Ha nem, akkor szabad a gazda, be lehet vezetni nyugaton is, de előbb ki kell egy kisebb európai országban próbálni. Ez majdnem biztosan Magyarország lesz. Ahogy olvasom inkább a fidkányok szartak be.
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mutosno4
2026. július 23. 20:31
Mondjuk amit Badacsonyban tett,azért lehetne érdeklődni.
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Hesperia
2026. július 23. 20:27
Tessék mondani: ez nem tragédia? Az a rengeteg finom lélek, jogi ismeretekben kiművelt értelmiségi, akik mindig mindenre sikoltozásban törnek ki, most hol van? Hogy lehet, hogy ez nem zavar senkit?!
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