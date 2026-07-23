Szatmáry Kristóf szerint Magyar Péteréknek van egy 100-as listája fideszesekből, akiket le akarnak vadászni

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A Fidesz-elnökség kétharmadát elviheti a rendőrség a párt budapesti elnöke szerint.
Szatmáry Kristóf, a Fidesz budapesti elnöke a 444-nek Tusványoson fideszes politikusokkal szembeni rendőrségi atrocitásokat helyezett kilátásba.
Belső információink szerint van egy 100-as lista, amin a hatalom, ha törik, ha szakad, végig akar menni”
– fogalmazott Szatmáry, hozzátéve: „a cirkusz szempontjából vezetőszáron el akarják vinni a Fidesz felsővezetését és alsóbb szintű politikusait is.” Szerinte ezt mutatja Ughy Attila és Bús Balázs esete is, akiket az NKA-üggyel összefüggésben vitt el a rendőrség.
„Az hangzott el az ülésen, hogy az elnökségben ülő emberek kétharmada valamilyen rendőri atrocitás alá fog esni a következő néhány hónapban, és erre mindenki készüljön fel” – jelezte Szatmáry Kristóf.
Nyitókép: Földházi Árpád/Mandiner