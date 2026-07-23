Szatmáry Kristóf szerint Magyar Péteréknek van egy 100-as listája fideszesekből, akiket le akarnak vadászni

„Ezt még a gyűlölt Fidesz sem tette meg velünk” – nyílt levelet írt egy benzinkutas Magyar Péternek és Kapitány Istvánnak

A levélíró „feltétlen, és hangos Magyar Péter, Tisza, és rendszerváltó”, de úgy érzi, hogy amikor több ezer család megélhetését sodorja veszélybe az új kormány, azt nem hagyhatja szó nélkül.