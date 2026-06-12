Durvul a háború: súlyos válság felé halad a Magyar-kormány
Sulyok Tamás nem adja be a derekát, egyre kellemetlenebb a szituáció a kormányfő számára.
Hogy lehet rezsicsökkentést hirdetni, alkalmazni úgy, hogy csak a nemzet fele részesedik belőle? Nyilvánvalóan sehogy.
Baka F. Zoltán visszataszító módon mosdatta a HirTv Komment című műsorában Magyar Pétert, aki levetette a Nemzeti Hivallást a közintézmények faláról. Baka szerint Magyar ezzel nem tagadta meg azokat az értékeket, amelyeket a hitvallás tartalmaz. Ez szerinte egy szimbolikus lépés volt.
Mit jelképez ez a tett, tessék mondani?
Hát nem azt, hogy sutba vágjuk Szent István királyt és értékeit, és nem veszünk róluk tudomást? Ha meg fontosak nekünk, akkor miért nem maradhatott a hitvallás a falakon?
Baka szerint a hitvallás értékei a Fidesz értékeivé torzultak. Azt mondja, úgy nem lehet valamit nemzeti értéknek tartani, hogy közben a társadalom felét nem tekinti az ember a nemzethez tartozónak.
A Fidesz soha nem tekintette politikai ellenfeleit a nemzethez nem tartozóknak. Aki ilyet mond, az egyenesen rágalmaz, aljas módon gyűlölködik, hergel Orbán Viktor ellen.
Hogy lehet rezsicsökkentést hirdetni, alkalmazni úgy, hogy csak a nemzet fele részesedik belőle? Nyilvánvalóan sehogy. Hogyan lehet alacsony kamat mellett lakásvásárlási hitelt biztosítani, hogy mielőbb saját tulajdona legyen a fiatalnak? Ez szimbolikus lenne? Legfeljebb azok számára, akiket dühítenek az intézkedések, mert Orbán hatalmának továbbélését látják bennük. Valószínűleg Baka F.-et is dühíti, mert még most is
reszket attól, hogy az Orbán-kormány nemzetközpontú intézkedéseinek megnyirbálása, fokozatos megszüntetése egyszer csak feldühíti a Tisza-szavazókat is, és visszakövetelik a kormányrúdhoz Orbán Viktort.
Valahol a Dunántúlon történt, hogy egy fiatal család fölvette a babaváró hitelt, élt a gyerekes anyáknak járó szja-mentességgel, és takaros házat vásárolt magának a boldog életkezdéshez. Ezek után volt képük a Tiszára szavazni. Emlékszünk, amikor a rendszerváltoztatás után az Antall-kormány megalkotta a kárpótlási törvényt, majd a választásokon az elődök vagyonának egy részét visszakapó örökösök úgy zavarták el az utód Boross-kormányt, mintha ott se lett volna. Vagy: Miután Churchill sikeresen átvezette Nagy-Britanniát a második világháborún, a brit választók a háború lezárása után azonnal kiszavazták a hatalomból, mert a békebeli újjáépítést már a Munkáspárttól várták.
Keserű dolgok ezek.
Emlékezhetünk, az Antallt követő Horn-kormány mennyi kárt okozott. Nem csoda, hhogy belátta a nép: ezen csak a nemzeti politikai erő, a helyébe lépő első Orbán-kormány tud változtatni. Ahogy meg is tette.
Közhely, hogy a hála nem politikai kategória. De
a tisztesség azért még tisztesség. Ha egy kormány a teljes nemzet felemelkedésért küzdve sorozatos jócselekedetekkel emelte a magyarok életszínvonalát, akkor az lenne a tisztességes, hogy érvényt szerzünk a „Jó tett helyébe jót várj” klasszikus morális alapvetésnek.
Nem vagyok pesszimista, csak szomorú, hogy esetünkben a kedvezményeket igénybe vett fiataloknál ez nem így történt, és tömegesen szavaztak olyasvalakire, aki soha nem fog annyit jót tenni nekik, mint Orbán Viktor.
A bajt annál inkább dézsából önti a nyakukba, ha itt az ideje.
Szóval mit is dobott sutba Magyar Péter? Azt a dokumentumot, amely kimondja:
„Büszkék vagyunk arra, hogy Szent István királyunk ezer évvel ezelőtt szilárd alapokra helyezte a magyar államot. (…) Elismerjük a kereszténység nemzetmegtartó szerepét.”
Nem hagyhatjuk országunkat így lezülleni.
(Fotó: Baka F. Zoltán Facebook-oldala)