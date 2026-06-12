Baka F. Zoltán visszataszító módon mosdatta a HirTv Komment című műsorában Magyar Pétert, aki levetette a Nemzeti Hivallást a közintézmények faláról. Baka szerint Magyar ezzel nem tagadta meg azokat az értékeket, amelyeket a hitvallás tartalmaz. Ez szerinte egy szimbolikus lépés volt.

Mit jelképez ez a tett, tessék mondani?

Hát nem azt, hogy sutba vágjuk Szent István királyt és értékeit, és nem veszünk róluk tudomást? Ha meg fontosak nekünk, akkor miért nem maradhatott a hitvallás a falakon?