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A Fidesz sohasem tekintette politikai ellenfeleit a nemzethez nem tartozóknak – aki ilyet mond, az aljas módon gyűlölködik, hergel Orbán Viktor ellen

2026. június 12. 18:26

Hogy lehet rezsicsökkentést hirdetni, alkalmazni úgy, hogy csak a nemzet fele részesedik belőle? Nyilvánvalóan sehogy.

2026. június 12. 18:26
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Horváth K. József
Horváth K. József
Mandiner

Baka F. Zoltán visszataszító módon mosdatta a HirTv Komment című műsorában Magyar Pétert, aki levetette a Nemzeti Hivallást a közintézmények faláról. Baka szerint Magyar ezzel nem tagadta meg azokat az értékeket, amelyeket a hitvallás tartalmaz. Ez szerinte egy szimbolikus lépés volt.

Mit jelképez ez a tett, tessék mondani?

Hát nem azt, hogy sutba vágjuk Szent István királyt és értékeit, és nem veszünk róluk tudomást? Ha meg fontosak nekünk, akkor miért nem maradhatott a hitvallás a falakon?

Baka szerint a hitvallás értékei a Fidesz értékeivé torzultak. Azt mondja, úgy nem lehet valamit nemzeti értéknek tartani, hogy közben a társadalom felét nem tekinti az ember a nemzethez tartozónak.

A Fidesz soha nem tekintette politikai ellenfeleit a nemzethez nem tartozóknak. Aki ilyet mond, az egyenesen rágalmaz, aljas módon gyűlölködik, hergel Orbán Viktor ellen.

Hogy lehet rezsicsökkentést hirdetni, alkalmazni úgy, hogy csak a nemzet fele részesedik belőle? Nyilvánvalóan sehogy. Hogyan lehet alacsony kamat mellett lakásvásárlási hitelt biztosítani, hogy mielőbb saját tulajdona legyen a fiatalnak? Ez szimbolikus lenne? Legfeljebb azok számára, akiket dühítenek az intézkedések, mert Orbán hatalmának továbbélését látják bennük. Valószínűleg Baka F.-et is dühíti, mert még most is 

reszket attól, hogy az Orbán-kormány nemzetközpontú intézkedéseinek megnyirbálása, fokozatos megszüntetése egyszer csak feldühíti a Tisza-szavazókat is, és visszakövetelik a kormányrúdhoz Orbán Viktort.

Valahol a Dunántúlon történt, hogy egy fiatal család fölvette a babaváró hitelt, élt a gyerekes anyáknak járó szja-mentességgel, és takaros házat vásárolt magának a boldog életkezdéshez. Ezek után volt képük a Tiszára szavazni. Emlékszünk, amikor a rendszerváltoztatás után az Antall-kormány megalkotta a kárpótlási törvényt, majd a választásokon az elődök vagyonának egy részét visszakapó örökösök úgy zavarták el az utód Boross-kormányt, mintha ott se lett volna. Vagy: Miután Churchill sikeresen átvezette Nagy-Britanniát a második világháborún, a brit választók a háború lezárása után azonnal kiszavazták a hatalomból, mert a békebeli újjáépítést már a Munkáspárttól várták.

Keserű dolgok ezek.

Emlékezhetünk, az Antallt követő Horn-kormány mennyi kárt okozott. Nem csoda, hhogy belátta a nép: ezen csak a nemzeti politikai erő, a helyébe lépő első Orbán-kormány tud változtatni. Ahogy meg is tette. 

Közhely, hogy a hála nem politikai kategória. De 

a tisztesség azért még tisztesség. Ha egy kormány a teljes nemzet felemelkedésért küzdve sorozatos jócselekedetekkel emelte a magyarok életszínvonalát, akkor az lenne a tisztességes, hogy érvényt szerzünk a „Jó tett helyébe jót várj” klasszikus morális alapvetésnek.

Nem vagyok pesszimista, csak szomorú, hogy esetünkben a kedvezményeket igénybe vett fiataloknál ez nem így történt, és tömegesen szavaztak olyasvalakire, aki soha nem fog annyit jót tenni nekik, mint Orbán Viktor. 

A bajt annál inkább dézsából önti a nyakukba, ha itt az ideje. 

Szóval mit is dobott sutba Magyar Péter? Azt a dokumentumot, amely kimondja: 

„Büszkék vagyunk arra, hogy Szent István királyunk ezer évvel ezelőtt szilárd alapokra helyezte a magyar államot. (…) Elismerjük a kereszténység nemzetmegtartó szerepét.”

Nem hagyhatjuk országunkat így lezülleni.

(Fotó: Baka F. Zoltán Facebook-oldala) 

 

Összesen 4 komment

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Gubbio
2026. június 12. 18:54
Nem kell a nemzettesthez NEM tatozóaknak "tekinteni" azokat, akik nem tartoznak a nemzettesthez. Egyszerűen kell fogalmazni: NEM tartoznak a nemzettesthez.
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tapir32
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2026. június 12. 18:42 Szerkesztve
A balliberális demagógia szellemi gyökerei azonosak a fasizmuséval! Liberálfasiszták! A nyitott társadalom, mint társadalomfilozófiai elképzelés az 1960-as évek végére megbukott. Ma már a nyitott társadalom popperi utópiája egy anakronizmus. Ha egy utópia megvalósul, az mindig totalitarizmushoz vezet. A társadalmak addig maradnak emberi társadalmak, ameddig képesek az ellentmondásokat és a különbségeket életben tartani. Nem egy utópikus szintézis, hanem a szabályozott antinómia a társadalom normál állapota. A normák és érdekek közötti ellentmondásokat szabályok által kordában tartott formában tartja fenn a társadalom. A közmegegyezés szerint létrejött szabályok felrúgása, semmibe vétele nem más, mint a társadalom tagadása! Ez a neoliberalizmus és a Nyitott Társadalom programja! A destrukció! Magyar Péter destruktív.
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google-2
2026. június 12. 18:40
A nemzet fele, nevezzük inkább állampolgároknak őket, nem akart, nem akar közösködni Orbánnal, velünk. Sem szimbolikusan, sem valóságosan.
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gullwing
2026. június 12. 18:33
baka egy szardarab. Mindig is az volt. Már akkor is mikor az anyja szaros valagából előbújt..
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