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fűrész tünde kopp mária intézet fidesz

Nyolc év után távozott a KINCS elnöke

2026. június 12. 17:28

Az intézetet 2018-ban alapították az Orbán-kormány kezdeményezésére.

2026. június 12. 17:28
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Nyolc év után távozott Fűrész Tünde, a Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért (KINCS) elnevezésű intézmény éléről − közölte a Facebook-oldalán megjelent bejegyzésében. „Köszönöm mindenkinek azt az alkotó, építkező közös munkát, amellyel a magyar családok, gyermekek és idősek támogatását szolgálhattuk” − írta a leköszönő elnök. 

A KINCS-et az Orbán Viktor vezette kormányzat ötletére alapították még 2018-ban. Fűrész Tünde egykor népesedéspolitikai helyettes államtitkárként is dolgozott, és az intézet vezetése mellett rendszeresen feltűnt a médiában mint a kormányzati intézkedések szakértője – írja az Index. Tevékenysége során nyíltan kritizálta a Fidesz ellenzékét, határozott véleményt fogalmazott meg a genderideológiával szemben, 2022-ben pedig külön videósorozatot is indított a KINCS YouTube-csatornáján, amelynek célja a hazai család- és népesedéspolitika sikereinek és eredményeinek bemutatása volt.

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Fűrész Tünde búcsúposztjában hangsúlyozta, hogy az intézet létrehozásának kiemelt célja egy olyan híd építése volt, amely összeköti a család- és népesedéspolitikát a tudományos világgal. Facebook-bejegyzésében így fogalmazott:

„Itt állok, másként nem tehetek. Hálás vagyok azért, hogy az elmúlt nyolc évben a Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért vezetőjeként dolgozhattam (...) Mára egy jól strukturált, hatékonyan működő intézetté vált, amelyben az elmúlt nyolc évben több száz kutatást, több ezer elemzést és háttéranyagot készítettünk, számtalan kiadványt, publikációt jelentettünk meg, események sokaságát szerveztük és komoly nemzetközi hálózatot építettünk. Büszkén, emelt fővel, bár fájó szívvel távozom, miközben bízom benne, hogy a KINCS-ben zajló értékes és értékteremtő munkára a jövőben is szükség lesz.”

Nyitókép: Facebook

Összesen 23 komment

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Sorrend:
tapir32
2026. június 12. 18:38
A balliberális demagógia szellemi gyökerei azonosak a fasizmuséval! Liberálfasiszták! A nyitott társadalom, mint társadalomfilozófiai elképzelés az 1960-as évek végére megbukott. Ma már a nyitott társadalom popperi utópiája egy anakronizmus. Ha egy utópia megvalósul, az mindig totalitarizmushoz vezet. A társadalmak addig maradnak emberi társadalmak, ameddig képesek az ellentmondásokat és a különbségeket életben tartani. Nem egy utópikus szintézis, hanem a szabályozott antinómia a társadalom normál állapota. A normák és érdekek közötti ellentmondásokat szabályok által kordában tartott formában tartja fenn a társadalom. A közmegegyezés szerint létrejött szabályok felrúgása, semmibe vétele nem más, mint a társadalom tagadása! Ez a neoliberalizmus és a Nyitott Társadalom programja! A destrukció!
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0
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Sróf
2026. június 12. 18:33
Netán Fruzsina (Skrabski) szeretné tovább igazgatni az intézetet? Imádkozom, hogy a feltételezésem ne váljon valóra.
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2
0
gullwing
2026. június 12. 18:19
massivement6 2026. június 12. 17:50 2026. január–áprilisban a teljes termékenységi arányszám egy nőre becsült értéke 1,27, egy évvel korábban 1,28 volt. Ez tényleg nem nagy eredmény, pláne, hogy van egy igen jól szaporodó kisebbség is az országban... Tönkrebasztak és szétloptak a fidkányok mindent, amihez csak hozzáértek. agyhalott majom a gazdád 14 évig Fidesz tag volt! Akkor ki is lopott ebben az országban?!
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6
0
gullwing
2026. június 12. 18:18
massivement6fintaj-2 2026. június 12. 18:14 A legjobb és legpontosabb közvéleménykutatók szerint a fidkány maffia 25%-on sem áll már. Miközben a megmaradt szavazóbázisuk gyorsan fogy majd, a mortalitásuk igen magas, és sokan közülük Toróbácsi MiTörpéire fognak szavazni. A dagadék Orbánfidkány gömbnindzsátok nem jön vissza többet. Viktornak bukovári... Ne álmodozz tiszaszar, jövőre a legkelendőbb árucikk a kandeláber lesz..amire egymást akasztjátok.🤣🤣🤣🤣
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4
2
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