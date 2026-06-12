Nyolc év után távozott a KINCS elnöke

Nyolc év után távozott Fűrész Tünde, a Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért (KINCS) elnevezésű intézmény éléről − közölte a Facebook-oldalán megjelent bejegyzésében. „Köszönöm mindenkinek azt az alkotó, építkező közös munkát, amellyel a magyar családok, gyermekek és idősek támogatását szolgálhattuk” − írta a leköszönő elnök.

A KINCS-et az Orbán Viktor vezette kormányzat ötletére alapították még 2018-ban. Fűrész Tünde egykor népesedéspolitikai helyettes államtitkárként is dolgozott, és az intézet vezetése mellett rendszeresen feltűnt a médiában mint a kormányzati intézkedések szakértője – írja az Index. Tevékenysége során nyíltan kritizálta a Fidesz ellenzékét, határozott véleményt fogalmazott meg a genderideológiával szemben, 2022-ben pedig külön videósorozatot is indított a KINCS YouTube-csatornáján, amelynek célja a hazai család- és népesedéspolitika sikereinek és eredményeinek bemutatása volt.