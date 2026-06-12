Nyolc év után távozott a KINCS elnöke

Genderkufárkodás
A gyermekvédelem a normalitásért zajló szabadságharc része.
Az intézetet 2018-ban alapították az Orbán-kormány kezdeményezésére.
Nyolc év után távozott Fűrész Tünde, a Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért (KINCS) elnevezésű intézmény éléről − közölte a Facebook-oldalán megjelent bejegyzésében. „Köszönöm mindenkinek azt az alkotó, építkező közös munkát, amellyel a magyar családok, gyermekek és idősek támogatását szolgálhattuk” − írta a leköszönő elnök.
A KINCS-et az Orbán Viktor vezette kormányzat ötletére alapították még 2018-ban. Fűrész Tünde egykor népesedéspolitikai helyettes államtitkárként is dolgozott, és az intézet vezetése mellett rendszeresen feltűnt a médiában mint a kormányzati intézkedések szakértője – írja az Index. Tevékenysége során nyíltan kritizálta a Fidesz ellenzékét, határozott véleményt fogalmazott meg a genderideológiával szemben, 2022-ben pedig külön videósorozatot is indított a KINCS YouTube-csatornáján, amelynek célja a hazai család- és népesedéspolitika sikereinek és eredményeinek bemutatása volt.
Ezt is ajánljuk a témában
A gyermekvédelem a normalitásért zajló szabadságharc része.
Fűrész Tünde búcsúposztjában hangsúlyozta, hogy az intézet létrehozásának kiemelt célja egy olyan híd építése volt, amely összeköti a család- és népesedéspolitikát a tudományos világgal. Facebook-bejegyzésében így fogalmazott:
„Itt állok, másként nem tehetek. Hálás vagyok azért, hogy az elmúlt nyolc évben a Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért vezetőjeként dolgozhattam (...) Mára egy jól strukturált, hatékonyan működő intézetté vált, amelyben az elmúlt nyolc évben több száz kutatást, több ezer elemzést és háttéranyagot készítettünk, számtalan kiadványt, publikációt jelentettünk meg, események sokaságát szerveztük és komoly nemzetközi hálózatot építettünk. Büszkén, emelt fővel, bár fájó szívvel távozom, miközben bízom benne, hogy a KINCS-ben zajló értékes és értékteremtő munkára a jövőben is szükség lesz.”
Nyitókép: Facebook