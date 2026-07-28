Brutális vallási vandalizmus történt Medjugorjéban

Súlyos rongálások történtek Medjugorjéban kedd hajnalban, amikor egy ismeretlen elkövető benzinnel lelocsolta és felgyújtotta a szabadtéri oltárt, illetve a Jelenések hegyén lévő mindkét Mária-szobrot fekete festékkel fújták le – írta a 777blog.hu.

Mint közölték, a horvát Katolicka Svjedocanstva Facebook-oldal egy olyan videót tett közzé, amely szerint egy férfi hajnali 4 óra 47 perckor a szabadtéri oltárhoz lép,