Brutális vallási vandalizmus történt Medjugorjéban

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Ismeretlen elkövető benzinnel lelocsolta és felgyújtotta a szabadtéri oltárt, a Jelenések hegyén lévő két Mária-szobrot pedig fekete festékkel fújták le.
Súlyos rongálások történtek Medjugorjéban kedd hajnalban, amikor egy ismeretlen elkövető benzinnel lelocsolta és felgyújtotta a szabadtéri oltárt, illetve a Jelenések hegyén lévő mindkét Mária-szobrot fekete festékkel fújták le – írta a 777blog.hu.
Mint közölték, a horvát Katolicka Svjedocanstva Facebook-oldal egy olyan videót tett közzé, amely szerint egy férfi hajnali 4 óra 47 perckor a szabadtéri oltárhoz lép,
feltehetően benzinnel lelocsol egy nagy botot, majd a székeket és az oltár többi részét, ezt követően pedig szándékosan hatalmas tüzet okoz.
Hozzátették, a felvételen az is látszik, hogy igen kevesen múlott, hogy véletlenül saját magát ne gyújtsa fel az elkövető. A lángok pillanatok alatt átterjedtek a bútorokra, a férfi megjelenését követően két perccel már szinte az egész oltár lángokban állt.
A Jelenések hegyén a Kék Kereszt mellett található Mária szobornak az arcát, illetve a kezeit is fekete festékkel gyalázta meg egy az elkövető
– egyelőre csak feltételezni lehet, hogy ugyanaz, aki az oltárt megrongálta. A szobor mellett található Kék Keresztnél pedig egy kőre a devil – azaz magyarul ördög – szót írta.
Mint írták, szintén ezen a hegyen található az a Szűzanya szobor, melynél a jelenések történtek. Ennél a kegyhelynél is fekete színnel rongálták meg a szobor arcát, felsőtestét, lábait, kezeit. A talapzatra pedig szemből a következő felirat került:
Devil in a skirt”.
Vagyis, „az ördög szoknyában”.
A portál szerint a rongálás különösen is aggasztó annak fényében, hogy szombaton kezdődik a 37. Mladifest nemzetközi ifjúsági találkozó, amelyre több tízezer fiatalt várnak.
Nyitókép: Zarándok.ma