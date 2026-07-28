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kék kereszt Medjugorei Szűzanya vallás rongálás

Brutális vallási vandalizmus történt Medjugorjéban

2026. július 28. 11:20

Ismeretlen elkövető benzinnel lelocsolta és felgyújtotta a szabadtéri oltárt, a Jelenések hegyén lévő két Mária-szobrot pedig fekete festékkel fújták le.

2026. július 28. 11:20
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Súlyos rongálások történtek Medjugorjéban kedd hajnalban, amikor egy ismeretlen elkövető benzinnel lelocsolta és felgyújtotta a szabadtéri oltárt, illetve a Jelenések hegyén lévő mindkét Mária-szobrot fekete festékkel fújták le – írta a 777blog.hu. 

Mint közölték, a horvát Katolicka Svjedocanstva Facebook-oldal egy olyan videót tett közzé, amely szerint egy férfi hajnali 4 óra 47 perckor a szabadtéri oltárhoz lép, 

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feltehetően benzinnel lelocsol egy nagy botot, majd a székeket és az oltár többi részét, ezt követően pedig szándékosan hatalmas tüzet okoz.

 

Hozzátették, a felvételen az is látszik, hogy igen kevesen múlott, hogy véletlenül saját magát ne gyújtsa fel az elkövető. A lángok pillanatok alatt átterjedtek a bútorokra, a férfi megjelenését követően két perccel már szinte az egész oltár lángokban állt.

Forrás: Zarándok.ma

A Jelenések hegyén a Kék Kereszt mellett található Mária szobornak az arcát, illetve a kezeit is fekete festékkel gyalázta meg egy az elkövető

– egyelőre csak feltételezni lehet, hogy ugyanaz, aki az oltárt megrongálta. A szobor mellett található Kék Keresztnél pedig egy kőre a devil  – azaz magyarul ördög – szót írta.

Forrás: Zarándok.ma

Mint írták, szintén ezen a hegyen található az a Szűzanya szobor, melynél a jelenések történtek. Ennél a kegyhelynél is fekete színnel rongálták meg a szobor arcát, felsőtestét, lábait, kezeit. A talapzatra pedig szemből a következő felirat került: 

Devil in a skirt”.

Vagyis, „az ördög szoknyában”.

A portál szerint a rongálás különösen is aggasztó annak fényében, hogy szombaton kezdődik a 37. Mladifest nemzetközi ifjúsági találkozó, amelyre több tízezer fiatalt várnak. 

Nyitókép: Zarándok.ma

 

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Összesen 25 komment

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Sorrend:
doors1960
2026. július 28. 12:48
Csak egyszer próbálkoznának egy mecsettel!😅
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5
0
imcsi73
2026. július 28. 12:36
A végidőben vagyunk. Nincs mit csodálkozni ezen. Lesznek még ennél cifrább dolgok is. Aki hívő, tudja ezt és aki Jézusban él nem fél.
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3
0
survivor
2026. július 28. 12:24
Mohamedan nem volt, az tiszteli Mirijamot,Jesut... Csak Tiszarps lehetett...🤣🤣🤮🤮
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5
0
survivor
2026. július 28. 12:20
Es ? Biztos protkó....🤣🤣🤣🤣
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0
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