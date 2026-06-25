„A megaláztatás hónapjai, évei ezek. Sáros bakanccsal trappolnak át rajtunk oda-vissza, ameddig meg nem elégeljük. Hogy meg fogjuk, az bizonyos, csak a mikor a kérdés. Egyelőre nem. Bár a mézeshetek vége felé járunk, most még úgy tűnik, a többségnek tetszik, sőt jázminként tapsikol hozzá, hogy a nemzet térdre roskadt. (Nárcisz Lives Matter!) A púpos lelkűek különösen élvezik, hogy egy hozzájuk hasonlóan sérült, bosszúszomjas, összehúzott szemű, miniszterelnöknek – de kocsisnak, vamzernak, albán szamárnak is – méltatlan bántalmazó üvöltözik, mutogat ujjal, grimaszol, toporzékol hétről hétre a nemzet házában. Aki – mint Ágnes asszony – soha többé nem tudja tisztára mosni összerondított öltözetét, amelyben 2024 nyarán imbolygott az Ötkert nevű mulató előtt. Jelenlétével megszentségteleníti a teret. Mobil szégyen.

Megaláztatásunk, egyúttal nemzeti ellenállásunk másik színtere most éppen az Erzsébet híd, ahová a világ legsunyibb embere, Karácsony Gergely kitűzette a szivárványos rongyokat.

Erre mindig van pénz. »Nesztek, parasztok, ünnepeljetek!« Noha semmi ünnepelnivaló nincs abban, hogy valaki nem az ellenkező nemet szereti. Abszolút magánügy, ami a négy fal közé való. Ha a vallás nem közügy, miként az elkorcsosult liberalizmus hirdeti, akkor a vallási szintre emelt, ferdült szexualitás ugyan mitől lenne az? A nyugati bábmesterek szándékosan alapították meg az LMBTQ-egyházat, hirdették meg a szivárványos zászló imádatát, gúnyt űzve ezáltal az Isten és ember közötti szövetség bib­liai szimbólumából, a szivárványból. Egyik fő céljuk az volt, hogy árkokat ássanak, gyűlöletet szítsanak, tovább atomizálják a társadalmakat. (Miként az illegális migrációval.) A mesterséges törésvonalak mentén szétcincált közösségekből így egymástól rettegő, egymást elviselni képtelen, önző fogyasztózombik lettek. Akiket korábban a tévén, újabban a Facebookon meg a TikTokon keresztül pompásan lehet hülyíteni, hergelni. Goebbels csak ámul a pokolban, hogy tömegmanipulátor utódai már képesek emberek tízmillióit beidomítani az LMBTQ-életformára és -vallásra. Divattá tették a ferdeséget. Azt, amit a Bibliában még Szodoma és Gomora példája illusztrált, és amit a többi nagy világvallás is elítél, illetve büntetni rendel. Ma meg ez a »trendi«, a »buli«.(...)”