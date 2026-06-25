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erzsébet híd vallás karácsony gergely

„Nesztek, parasztok, ünnepeljetek!”

2026. június 25. 06:43

Ha a vallás nem közügy, miként az elkorcsosult liberalizmus hirdeti, akkor a vallási szintre emelt, ferdült szexualitás ugyan mitől lenne az?

2026. június 25. 06:43
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Pilhál Tamás
Pilhál Tamás
Magyar Nemzet

„A megaláztatás hónapjai, évei ezek. Sáros bakanccsal trappolnak át rajtunk oda-vissza, ameddig meg nem elégeljük. Hogy meg fogjuk, az bizonyos, csak a mikor a kérdés. Egyelőre nem. Bár a mézeshetek vége felé járunk, most még úgy tűnik, a többségnek tetszik, sőt jázminként tapsikol hozzá, hogy a nemzet térdre roskadt. (Nárcisz Lives Matter!) A púpos lelkűek különösen élvezik, hogy egy hozzájuk hasonlóan sérült, bosszúszomjas, összehúzott szemű, miniszterelnöknek – de kocsisnak, vamzernak, albán szamárnak is – méltatlan bántalmazó üvöltözik, mutogat ujjal, grimaszol, toporzékol hétről hétre a nemzet házában. Aki – mint Ágnes asszony – soha többé nem tudja tisztára mosni összerondított öltözetét, amelyben 2024 nyarán imbolygott az Ötkert nevű mulató előtt. Jelenlétével megszentségteleníti a teret. Mobil szégyen.

Megaláztatásunk, egyúttal nemzeti ellenállásunk másik színtere most éppen az Erzsébet híd, ahová a világ legsunyibb embere, Karácsony Gergely kitűzette a szivárványos rongyokat. 

Erre mindig van pénz. »Nesztek, parasztok, ünnepeljetek!« Noha semmi ünnepelnivaló nincs abban, hogy valaki nem az ellenkező nemet szereti. Abszolút magánügy, ami a négy fal közé való. Ha a vallás nem közügy, miként az elkorcsosult liberalizmus hirdeti, akkor a vallási szintre emelt, ferdült szexualitás ugyan mitől lenne az? A nyugati bábmesterek szándékosan alapították meg az LMBTQ-egyházat, hirdették meg a szivárványos zászló imádatát, gúnyt űzve ezáltal az Isten és ember közötti szövetség bib­liai szimbólumából, a szivárványból. Egyik fő céljuk az volt, hogy árkokat ássanak, gyűlöletet szítsanak, tovább atomizálják a társadalmakat. (Miként az illegális migrációval.) A mesterséges törésvonalak mentén szétcincált közösségekből így egymástól rettegő, egymást elviselni képtelen, önző fogyasztózombik lettek. Akiket korábban a tévén, újabban a Facebookon meg a TikTokon keresztül pompásan lehet hülyíteni, hergelni. Goebbels csak ámul a pokolban, hogy tömegmanipulátor utódai már képesek emberek tízmillióit beidomítani az LMBTQ-életformára és -vallásra. Divattá tették a ferdeséget. Azt, amit a Bibliában még Szodoma és Gomora példája illusztrált, és amit a többi nagy világvallás is elítél, illetve büntetni rendel. Ma meg ez a »trendi«, a »buli«.(...)”

Nyitókép: képernyőfelvétel/HírTV

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 32 komment

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Conduct
2026. június 25. 10:21
Hülyegyerek,agyonpingpongozod őket vagy mi a terv?
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0
2
Hesperia
2026. június 25. 10:09
"Ha a vallás nem közügy, miként az elkorcsosult liberalizmus hirdeti, akkor a vallási szintre emelt, ferdült szexualitás ugyan mitől lenne az?" Szó szerint, pontosan ugyanezt gondolom erről!
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3
0
mlotta
2026. június 25. 09:54
Mandiner! Miért sunnyogtok ? Magyar zászlókat dobálnak a Dunába az Erzsébet hídról Készüljetek! Sátánista támadás Magyarország és a magyarok ellen. Ez az a pont, ahonnan nem lehet hátrálni.
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2
0
Majdmegmondom
2026. június 25. 09:34
A fehér embert pusztulásra ítélték. Ha ebből a szarból nem állunk fel, akkor a fejlődés korának vége. Vagy talán a kínaiak viszik tovább a lángot, de sajnos már nem mi.
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0
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