Vádat emeltek az amerikai olimpikon ellen a Lincoln-emlékműnél történt rongálás ügyében

A washingtoni nagy esküdtszék vádat emelt az amerikai olimpiai kajakos, David Hearn ellen a Lincoln-emlékműnél található tükröződő medence megrongálásának ügyében – írja a cnbc.com. Az ügyészség szerint a 67 éves, háromszoros olimpikon június 19-én szándékosan megrongálta a medence egyik, körülbelül két négyzetlábnyi szigetelőrétegét, amely a felújítás alatt álló létesítmény része volt.

Az eset miatt Hearn akár 10 év börtönbüntetéssel is sújtható, amennyiben bűnösnek találják a súlyos rongálás vádjában.

Jeanine Pirro amerikai szövetségi ügyész szerint a sportoló „erőszakosan és tudatosan” tépte fel a medence alján található burkolat egy részét, amit több parkőr is látott. A vádhatóság állítása szerint Hearn az eljárás során a felszólítás ellenére sem hagyta abba a cselekményt, sőt egy parkőrrel is szóváltásba keveredett. A vádak szerint a sportolót a helyszínen letartóztatták, majd később emeltek ellene vádat.