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david hearn lincoln - emlékmű rongálás

Vádat emeltek az amerikai olimpikon ellen a Lincoln-emlékműnél történt rongálás ügyében

2026. július 02. 22:08

David Hearn akár 10 év börtönbüntetést is kaphat.

2026. július 02. 22:08
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A washingtoni nagy esküdtszék vádat emelt az amerikai olimpiai kajakos, David Hearn ellen a Lincoln-emlékműnél található tükröződő medence megrongálásának ügyében – írja a cnbc.com. Az ügyészség szerint a 67 éves, háromszoros olimpikon június 19-én szándékosan megrongálta a medence egyik, körülbelül két négyzetlábnyi szigetelőrétegét, amely a felújítás alatt álló létesítmény része volt. 

Az eset miatt Hearn akár 10 év börtönbüntetéssel is sújtható, amennyiben bűnösnek találják a súlyos rongálás vádjában.

Jeanine Pirro amerikai szövetségi ügyész szerint a sportoló „erőszakosan és tudatosan” tépte fel a medence alján található burkolat egy részét, amit több parkőr is látott. A vádhatóság állítása szerint Hearn az eljárás során a felszólítás ellenére sem hagyta abba a cselekményt, sőt egy parkőrrel is szóváltásba keveredett. A vádak szerint a sportolót a helyszínen letartóztatták, majd később emeltek ellene vádat.

Hearn ugyanakkor tagadja a rongálást. A Washington Postnak azt mondta, kerékpározás közben állt meg a tükröződő medencénél, ahol csak megérintette a részben levált burkolatot, hogy megvizsgálja, milyen anyagból készült. Védői „felháborítónak” nevezték a vádemelést, és azt állítják, az ügy politikailag motivált, miközben az ügyészség szerint a nemzeti emlékhelyek védelme kiemelt jelentőségű.

Nyitókép: Alex WROBLEWSKI / AFP

 

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