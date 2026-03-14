Ellenzéki plakátrongálást reklámoznak német közpénzből (VIDEÓ)

Pofátlanság a köbön: a „szeretetország” jegyében a plakátrongálásban is szintet léptek a tiszások
A Viharsarokban pofátlan módszerhez folyamodtak Magyar Péter szimpatizánsai.
A riportban megszólaló pécsi férfi a tévéstábnak úgy fogalmazott, ő nem rongálja, csak „kijavítja” az állam által kihelyezett óriásplakátokat.
Újabb szintre lépett a kampány. A Deutsche Welle magyar csatornája egy olyan videót osztott meg közösségi oldalán is, melyen az látható, hogy egy jogász és történelemtanár végzettségű pécsi férfi választási óriásplakátokat ragaszt át.
Heindl Péter a tévéstábnak azt nyilatkozta,
demokráciában nem fordulhat elő, hogy az állam vagy az államnak bármelyik szerve közpénzen politikai üzenetet közvetítsen”.
Ezért a német köztévé kamerája előtt Heindl Ursula von der Leyenre arcára egy zebrát, Volodimir Zelenszkijére Orbán Viktor arcát, míg Manfred Weberre Mészáros Lőrinc képét ragasztotta.
A montázs alá pedig piros betűvel az a felirat került, hogy „az állami kampányplakát választási csalás”.
A férfi a riportben azt is kijelentete, szégyelli magát, hogy ezt kell tenni. „A hazám idejutott, hogy ezt kell csinálnom” – fogalmazott. Heindl Péter továbbá kiemelte, hogy
ő nem rongálja, hanem „kijavítja” az állam által kihelyezett plakátokat.
Mint kiderült, a férfi annak idején az SZDSZ és a Fidesz alapításában is részt vett, majd 2010-ben vált ellenzéki politikai aktivistává.
A teljes riportot alább tekintheti meg:
Nyitókép: Képernyőfotó
