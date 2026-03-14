deutsche welle volodimir zelenszkij mészáros lőrinc fidesz állam óriásplakát rongálás orbán viktor

Ellenzéki plakátrongálást reklámoznak német közpénzből (VIDEÓ)

2026. március 14. 07:48

A riportban megszólaló pécsi férfi a tévéstábnak úgy fogalmazott, ő nem rongálja, csak „kijavítja” az állam által kihelyezett óriásplakátokat.

2026. március 14. 07:48
Újabb szintre lépett a kampány. A Deutsche Welle magyar csatornája egy olyan videót osztott meg közösségi oldalán is, melyen az látható, hogy egy jogász és történelemtanár végzettségű pécsi férfi választási óriásplakátokat ragaszt át.

Heindl Péter a tévéstábnak azt nyilatkozta, 

demokráciában nem fordulhat elő, hogy az állam vagy az államnak bármelyik szerve közpénzen politikai üzenetet közvetítsen”.

Ezért a német köztévé kamerája előtt Heindl Ursula von der Leyenre arcára egy zebrát, Volodimir Zelenszkijére Orbán Viktor arcát, míg Manfred Weberre Mészáros Lőrinc képét ragasztotta.

A montázs alá pedig piros betűvel az a felirat került, hogy „az állami kampányplakát választási csalás”.

A férfi a riportben azt is kijelentete, szégyelli magát, hogy ezt kell tenni. „A hazám idejutott, hogy ezt kell csinálnom” – fogalmazott. Heindl Péter továbbá kiemelte, hogy 

ő nem rongálja, hanem „kijavítja” az állam által kihelyezett plakátokat

Mint kiderült, a férfi annak idején az SZDSZ és a Fidesz alapításában is részt vett, majd 2010-ben vált ellenzéki politikai aktivistává.

A teljes riportot alább tekintheti meg:

Nyitókép: Képernyőfotó

Picnic Niki
•••
2026. március 14. 09:40 Szerkesztve
Mondjatok még egy olyan országot, ahol egy országos választási kampányban egy másik ország politikusait, vagy az EU vezetőit plakátolják ki? Nálunk ez a politikai kultúra, a közbeszéd színvonala, nem? És ezt nem az ellenzéki pártok csinálják.
kbs-real
2026. március 14. 09:31
Mit mondott, doktor úr: elmehetek?
1-2com
2026. március 14. 09:25
Na ezek az igazi idióták. Meggyőződésből csinál valamit,aminek semmi értelme, azon kívül,hogy a többi idióta örömködik. A szuterénjában ömlik a vakolat, minden rohad,de ez a barom létrákat vásárol.
La Piovra
2026. március 14. 09:22
Toller Laci szégyenkezve néz le az égből! Drága kommunista barátaim, már csak ennyi telik ki tőletek?
