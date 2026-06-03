Szép évet zárt a Telex: 2,2 milliárd bevételre tettek szert tavaly

Felkerült az Igazságügyi Minisztérium E-beszámoló oldalára a Telexet kiadó cég, a Telex.hu Zártkörűen Működő Részvénytársaság a 2025-ös évre vonatkozó pénzügyi beszámolója. A dokumentum kiegészítő mellékletből kiderült, hogy

a Telex Zrt. tavaly 2,246 milliárd forintnyi bevételre tett szert. Ebből 1,4 milliárd forint árbevétel, míg 751 millió forint egyéb bevétel volt.

A kiegészítő mellékletben utóbbit is részletezték. A táblázatból így kiolvasható, hogy