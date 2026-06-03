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ellenpont telex zrt kiegészítő melléklet zdenek bakala pályázat milliárdos bevétel forint

Szép évet zárt a Telex: 2,2 milliárd bevételre tettek szert tavaly

2026. június 03. 06:53

A pénzügyi beszámolóból kiderült, hogy az immár kormánypártivá lett portálnál mennyit fordítanak bér- és személyzeti kiadásokra.

2026. június 03. 06:53
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Felkerült az Igazságügyi Minisztérium E-beszámoló oldalára a Telexet kiadó cég, a Telex.hu Zártkörűen Működő Részvénytársaság a 2025-ös évre vonatkozó pénzügyi beszámolója. A dokumentum kiegészítő mellékletből kiderült, hogy 

a Telex Zrt. tavaly 2,246 milliárd forintnyi bevételre tett szert. Ebből 1,4 milliárd forint árbevétel, míg 751 millió forint egyéb bevétel volt. 

A kiegészítő mellékletben utóbbit is részletezték. A táblázatból így kiolvasható, hogy

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  • olvasói támogatásokból 630,79 millió forint,
  • belföldi pályázatokból 39,86 millió forint,
  • míg nemzetközi pályázatokból 52,41 millió forint

bevételük származott.

A beszámolóból az is jól látszik, hogy 

jelentős összeget fordítanak bérköltségekre, mintegy 1 milliárd 400 ezer forintot, ami kisebb növekedést mutat 2024-hez képest. 

Ugyanakkor érdekes, hogy az adózott eredményük jelentős csökkenést mutat tavalyhoz képest. Míg 2024-ben 18,9 millió forint volt, addig 2025-ben „csak“ 7,34 millió forint.

Nyitókép: Telex Facebook-oldala

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Összesen 10 komment

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Syr Wullam
2026. június 03. 09:10
"olvasói támogatásokból 630,79 millió forint" Ja, hogyne, LOL. 😝
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NeMá
2026. június 03. 08:44
Eddig külföldröl fizették, de mostmár mi fogjuk eltartani őket :(
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Halder_1899
2026. június 03. 08:36
Inkább akkor közöljék, mint érdekes hírt, mikor lesz olyan 2026 április 12 előtt ellenzéki oldal amely nem nagyon nyereséges volt. Az elnyomott népség.
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antoniosalazar
2026. június 03. 08:07
oberennsinnen49 2026. június 03. 07:54 antoniosalazar 2026. június 03. 07:26 Kényszeríti valaki, hogy telex.hu nézzen az ember? vagy 444.hu esetleg 24.hu-t?
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