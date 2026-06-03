Szép évet zárt a Telex: 2,2 milliárd bevételre tettek szert tavaly

Projekt Hüdra: 444, Telex, Átlátszó – bemutatjuk Soros György bértollnokait
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A pénzügyi beszámolóból kiderült, hogy az immár kormánypártivá lett portálnál mennyit fordítanak bér- és személyzeti kiadásokra.
Felkerült az Igazságügyi Minisztérium E-beszámoló oldalára a Telexet kiadó cég, a Telex.hu Zártkörűen Működő Részvénytársaság a 2025-ös évre vonatkozó pénzügyi beszámolója. A dokumentum kiegészítő mellékletből kiderült, hogy
a Telex Zrt. tavaly 2,246 milliárd forintnyi bevételre tett szert. Ebből 1,4 milliárd forint árbevétel, míg 751 millió forint egyéb bevétel volt.
A kiegészítő mellékletben utóbbit is részletezték. A táblázatból így kiolvasható, hogy
bevételük származott.
A beszámolóból az is jól látszik, hogy
jelentős összeget fordítanak bérköltségekre, mintegy 1 milliárd 400 ezer forintot, ami kisebb növekedést mutat 2024-hez képest.
Ugyanakkor érdekes, hogy az adózott eredményük jelentős csökkenést mutat tavalyhoz képest. Míg 2024-ben 18,9 millió forint volt, addig 2025-ben „csak“ 7,34 millió forint.
Nyitókép: Telex Facebook-oldala
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