Projekt Hüdra: 444, Telex, Átlátszó – bemutatjuk Soros György bértollnokait

Soros Györgyről sok mindent el lehet mondani, de azt, hogy ne lenne okos, nem. Így hamar rájött, hogy világmegváltó tervei végrehajtásához széleskörű társadalmi befolyásolási képességekre lesz szüksége. Ennek legjobb módja pedig az, ha saját médiabirodalmat épít, mely világszerte az ő ideológiáját harsogja.

A Soros-médiabirodalom kialakulása

A New York Times már 1997-ben arról írt, hogy Soros György „az elmúlt évtizedben több mint 1 milliárd dollárt fordított a sajtószabadság és a politikai pluralizmus támogatására”. A cikk megemlíti azt is, hogy Fehéroroszországban 3 millió dolláros pénzbírságot szabtak ki a Soros-alapítványra adóelkerülés miatt. Egyes források szerint már 1994-ben is több mint 40 független rádió- és televíziócsatorna, valamint több kiadvány tartozott Kelet-Európában a Soros-birodalomhoz.

Emellett Soros befektetései az orosz médiapiacon is megjelentek: 1998-ban 10 millió dollárral szállt be egy 80 millió dolláros alapba, amelynek célja az volt, hogy gazdaságilag nehéz helyzetben lévő, független médiavállalkozásokat támogassanak Oroszországban.

Az ezt követő években a Soros-birodalom további jelentős médiaérdekeltségekre tett szert. A mai napig jelen van a világ vezető médiumainál – legyen szó nyomtatott, online, rádió- vagy televíziós csatornákról.

Bár pontos adatok nem állnak rendelkezésre, becslések szerint Soros körülbelül 180 sajtótermékben és a „sajtószabadságot védő szervezetekben” rendelkezik érdekeltségekkel a Nyílt Társadalom Alapítványokon (OSF) keresztül.

Ezek között szerepel például az amerikai közszolgálati rádió (National Public Radio), amelyet Soros korábban 1,8 millió dollárral támogatott. Emellett bejárása van olyan korábban nagy presztízsű és széles elérésű sajtóorgánumokhoz is, mint a The New York Times, a Washington Post, az Associated Press, a CNN vagy az ABC.

Az amerikai hálózat

A Forbes gazdasági folyóirat 2013-as cikkében ír Soros György és a média kapcsolatáról. Az írás szerint Soros 2003 és 2013 között több mint 48 millió dollárt költött médiatámogatásra, általában közvetett módon, például az OSF-en keresztül. Ezáltal támogatásai nehezebben követhetők, szinte kimutathatatlanná válnak.

Az egyik ilyen pénzelosztó központ a Center for Public Integrity (CPI), amelyet a Nyílt Társadalom Intézet a Tides Alapítványon keresztül finanszíroz. Érdekesség, hogy a CPI igazgatótanácsának éveken át tagja volt Christiane Amanpour, a CNN riportere, akit Szijjártó Péter külügyi és külgazdasági miniszter többször leiskolázott. Az 1989-ben alapított szervezet saját meghatározása szerint egy „nonprofit, független, oknyomozó újságírói watchdog csoport”.