Hatalmas robbanást okozna Magyar Péterék tervezett megszorítása (VIDEÓ)
Nem lenne többé EKHO, és a KATÁT is szigorítanák a kiszivárgott tervek szerint.
Még 136 nap oszt’ mehetnek Kijevbe arany budit takarítani!
„Akit nem csak Magyar Péter sminkje érdekel, annak itt van ez.
Dálnoki Áront hallják, aki aláírta a Tisza megszorító csomagját.
Virtigli baloldali program, 1300 milliárd forintot vennének el az emberektől, hogy legyen mit elküldeni Ukrajnába.
Magyar Péter meg letagadja az egészet, mert kétszínű.
Még 136 nap oszt’ mehetnek Kijevbe arany budit takarítani!”
