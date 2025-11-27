Ft
11. 27.
csütörtök
Tisza Párt csomag Ukrajna Magyar Péter forint

Virtigli baloldali program, Magyar Péter meg letagadja az egészet, mert kétszínű

2025. november 27. 19:42

Még 136 nap oszt’ mehetnek Kijevbe arany budit takarítani!

2025. november 27. 19:42
Kocsis Máté
Kocsis Máté
Facebook

„Akit nem csak Magyar Péter sminkje érdekel, annak itt van ez.

Dálnoki Áront hallják, aki aláírta a Tisza megszorító csomagját. 

Virtigli baloldali program, 1300 milliárd forintot vennének el az emberektől, hogy legyen mit elküldeni Ukrajnába. 

Magyar Péter meg letagadja az egészet, mert kétszínű. 

Még 136 nap oszt’ mehetnek Kijevbe arany budit takarítani!”

Nyitókép: Mandiner-grafika

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
llnnhegyi
2025. november 27. 20:04
Magyar 🐒🐓 Júdás Péter szarkefével a kezében villogna.
4
0
Lilyana2
2025. november 27. 19:56 Szerkesztve
Magyar Péternél alkalmatlanabb vezetőt a mesterséges intelligenciával se lehetne létrehozni!!! Még nagyobb baj, hogy embernek alkalmatlanabbat sem!!!
5
0
elcapo-2
2025. november 27. 19:51
Ez már most bukta, csupán az agyhalott szektások nem tudják még!
4
0
