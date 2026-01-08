Ft
01. 08.
csütörtök
mandiner csuti vekker gyürky enikő móna márk dokumentumfilm kárpátaljai magyar

Elhallgatott tragédia Ukrajnában – a KÉNYSZERSOROZÁSOK sötét valósága a Vekkerben!

2026. január 08. 19:10

Fiatalok kényszersorozása, elhallgatott borzalmak és a HÁBORÚ titkos arca – Gyürky Enikő és Csuti a Vekker legutóbbi adásában feltárja azt, amit a hírek sosem mutatnak.

2026. január 08. 19:10
null

Az ukrajnai háború eddig is sok szenvedést okozott, de amit a Vekker 01.08-i adásában tártak fel, az rávilágít a konfliktus egyik legsötétebb, eddig alig ismert részére: a fiatalok kényszersorozásának borzalmaira.

Gyürky Enikő és Csuti vendégei, Veczán Zoltán rovatvezető és Móna Márk riporter, olyan részleteket osztottak meg, amelyek sokkolják a hallgatót: a fiatalok fizikai és pszichológiai szenvedései, a szinte felfoghatatlan körülmények, és az, hogy mindez mennyire elkerüli a nemzetközi figyelmet.

Nézze meg a teljes adást a Mandiner YouTube-csatornáján!

 

A beszélgetés mellett a Mandiner két dokumentumfilmje is mélyre merül a témában, feltárva a kényszersorozások valós történetét és az emberi drámát, amit ezek az intézkedések okoznak. A riportok nyers, szinte fájdalmasan őszinte képet mutatnak arról, hogy mi zajlik a hírek mögött – és miért nem hallani róla szinte sehol.

Elhallgatott igazság Ukrajnáról – két dokumentumfilm, amit mindenkinek látnia kell!


Fiatalok a fronton, titkos kényszersorozások, és a valóság, amit a hírek sosem mutatnak. A beregszászi Sebestyén József halálát követően a Mandiner több riportút során kárpátaljai magyarok és ukránok tucatjaihoz jutott el. Ők beszéltek a félelem uralta mindennapjaik tragédiájáról; köztük volt, aki fiát vesztette el a fronton.

 

A Mandiner dokumentumfilm-sorozatának második epizódja egy olyan történetet tár a nyilvánosság elé, amely önmagában leplezi le a kárpátaljai kényszersorozások legsötétebb arcát. Imre, - a viski magyar férfi - hiába veszítette el mindkét lábfejét az első sorozás embertelen körülményei miatt, a TCK emberei újra elhurcolták – a szemébe mondták: „te csak egy darab hús vagy”, „ha biciklizni tudsz, harcolni is”. A csonka lábú Imre ma a rettegett rivnei táborban várja a sorsát, miközben egyre több kárpátaljai magyar fél attól, hogy holnap már ő kerül sorra.

 

 

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
Sorrend:
Csigorin
2026. január 08. 19:48
ezeket a gestaposokat haborus bunoskent el kell itelni
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!