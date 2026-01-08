Elhallgatott tragédia Ukrajnában – a KÉNYSZERSOROZÁSOK sötét valósága a Vekkerben!

Az ukrajnai háború eddig is sok szenvedést okozott, de amit a Vekker 01.08-i adásában tártak fel, az rávilágít a konfliktus egyik legsötétebb, eddig alig ismert részére: a fiatalok kényszersorozásának borzalmaira.

Gyürky Enikő és Csuti vendégei, Veczán Zoltán rovatvezető és Móna Márk riporter, olyan részleteket osztottak meg, amelyek sokkolják a hallgatót: a fiatalok fizikai és pszichológiai szenvedései, a szinte felfoghatatlan körülmények, és az, hogy mindez mennyire elkerüli a nemzetközi figyelmet.