Sajtóvadászat: „Élve elásunk!” – íme a tiszás szeretetország a gyakorlatban

„lényegesen túllépi azokat a morális határokat, amiket nem szabad hagyni, hogy átlépjenek”.
Mégpedig azért nem szabad hagyni ezt áthágni, mert amit ma egy celeb, influenszer kimond, az futótűzként fut tovább, az olyan „szimbólumok, mint például az akasztás” pedig előbb-utóbb meg fog jelenni a hétköznapokban.
A film sok kérdést nem hagy afelől, hogy a – szerinte diktatórikus eszközöket és a sajtószabadság elnyomását végző – Fidesz-KDNP-kormány esetleges leváltása után mit gondol a sajtószabadságról a neki nem tetsző cikkek és híradások alatt már most cyberbullyingoló Magyar Péter, amikor azokról az időkről álmodozik, amikor „ezt az egész aljas bandát, propagandistástul, HírTV-stül a történelem szemétdombjára dobtuk”.
Az biztos, hogy – a vele kritikus hangok brutális elhallgattatása mellett – csitítani csak módjával fogja az általa felhergelt tömeget, ahonnan néhányan könnyen szó szerint érthetik azt, amit a leszámolásról szónokolt nekik.
„Ha most nem szabunk gátat annak, ami itt megindult, könnyen eljuthatunk oda, ami Amerikában történt – figyelmeztet Futó Boglárka, Magyar Péter egyik első áldozata. Hiszen