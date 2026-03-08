Ft
tisza párt móna márk Magyar Péter

Sajtóvadászat: „Élve elásunk!” – íme a tiszás szeretetország a gyakorlatban

2026. március 08. 18:15

Egyelőre nem folyt vér, de ilyen gyűlöletkeltést még a 2006-os rendőrterror idején sem éltek meg a jobboldali újságírók – megrázó dokumentumfilm rántja le a leplet a tiszás gyűlöletgyárról. A Sajtóvadászat célja, elgondolkodtatni.

2026. március 08. 18:15
null
Konopás Noémi
Konopás Noémi

Alig fél éve annak, hogy kétszáz méterről nyakon lőtték Charlie Kirk politikai véleményvezért, Donald Trump szövetségesét. A jobboldal egyik legnépszerűbb politikai kommentátora éppen diákoknak tartott előadást, miközben egy mesterlövész leadta rá a végzetes lövést. Spriccelt a vér, Kirk feje hátracsuklott, végül kórházba szállítását követően belehalt sérüléseibe. „A Charlie Kirk Trump-párti aktivista és hívő keresztény elleni merénylet a legújabb hibbant szélsőbaloldali elméletek és az általuk hiszterizált közállapotok következménye”írta Szilvay Gergely a Mandineren a megrázó tragédiát követően. 

Ruszin-Szendi Romulusz lökdösi kollégánkat, Móna Márkot, aki a Sajtóvadászat című filmben is megszólal; Fotó: Képkivágás
Ruszin-Szendi Romulusz lökdösi kollégánkat, Móna Márkot, aki a Sajtóvadászat című filmben is megszólal; Fotó: Képkivágás

Bármennyire is velőtrázó a történet, szerencsére azt elmondhatjuk: a borzasztó tragédia nem itthon, hanem Amerikában történt (bár gázpisztollyal azért már lőttek rá az elvileg mindenkit rettegésben tartó „diktatúra” aláírásgyűjtő aktivistájára).

Szerencsére nem történt súlyos testi sértésig fajuló erőszakos fellépés sem az újságírókkal, nem törtek csontok, nem folyt vér. Egyelőre.

Ami a hiszterizált közállapotokat illeti, azért itthon is van min elgondolkodniuk azoknak, akiknek inge. 

A szembenézést szolgálja a Sajtóvadászat című film

Ezt, vagyis a valósággal való szembenézést szolgálja a Mandiner legújabb dokumentumfilmje, a Sajtóvadászat, ami újságírók, riporterek, véleményvezérek személyes történetein keresztül mutatja be, hogyan változott meg Magyarországon a közbeszéd az elmúlt két évben. 

Megszólalói – Móna Márk, Nyerges Csenge, Futó Boglárka, Baraczka Eszter, Császár Attila, Bohár Dániel – arról beszélnek, hogy a verbális fenyegetések és vegzálások egyre gyakrabban tettlegességig fajulnak. A filmben halálos fenyegetésekről, célzott zaklatásról és olyan helyzetekről is szó esik, amikor a helyszínen dolgozó stábot rendőröknek kellett kimenekíteniük. Pedig ők csak a munkájukat végezték volna. 

„1986. óta űzöm ezt az ipart, vagyis az újságírást, még láttam Kádár Jánost, de soha nem tapasztaltam olyat, hogy egy stábot akasztással fenyegessenek meg az utcán”

 – emelte ki Császár Attila, akivel mindez fényes nappal megtörtént, itthon, Magyarországon. A riporter hozzátette: a 2006-os rendőrterror idején is tudósított, de ilyen mélységes, újságírókkal szembeni gyűlöletet akkor sem tapasztalt, mint ami két évvel ezelőtt elszabadult. 

„Ez egy apokalipszis kint az utcán, a Tisza párt környékén”

 – szögezte le az M1 riportere, akit a Tisza párt október 23-i eseményén nemcsak verbálisan, hanem tettlegesen is bántalmaztak: ököllel fejbe verték, bottal pedig – ahogy ő fogalmaz – „hátulról tökönvertek”.

Magyar Péter előtt olyanra sem volt példa, hogy újságírónőt politikus nyíltan azzal fenyegesse, hogy személyesen neki „ki fogják vizsgálni” fizetését és lakhatását, mert „mindennap bűncselekményt követnek el”. Ezt tette a Tisza Párt vezére Baracka Eszter brüsszeli tudósítóval azután, hogy az újságírónőt még alaposan meg is alázta Strasbourgban az EP épületében a Tisza Párt vezére.

A filmben megszólaló újságírók abban egyetértenek, hogy a velük szembeni gyűlölködésre két évvel ezelőttig nem volt példa. Mint kollégánk, Móna Márk – akit Ruszin-Szendi Romulusz taszigált, nem törődve azzal sem, hogy élő adásban van, pusztán azért, mert a munkáját végezte – fogalmazott: 

„a felhergelt tömeg a véred akarja”.

Rámutatott: korábban békésen el lehetett beszélgetni bármilyen ellenzéki tüntetés szervezőjével, és résztvevőjével, ma már ez elképzelhetetlen.

Hasonlóképpen látja az egyik szereplő, Nyerges Csenge politikai véleményvezér is, aki szerint „Magyar Péter által felhergelt ellenzékkel állunk szemben, akik már nem tudnak normálisan beszélgetni, személyeskedés és mások sértegetése lett az érv, ami elfogadhatatlan”. Emlékezetes, Nyerges azok egyike, akit a Tisza Párt vezére politikai rendezvényen szégyenített meg. Nyerges Csenge elmondta, a nyilvános hergelés elérte célját, küldték már el őt nyomdafestéket nem tűrő szavakkal melegebb éghajlatra, és nemcsak kommentekben, hanem személyesen is, például az utcán. 

Döbbenetes, de halálos fenyegetéseket is kapott: „el fogják vágni a torkomat, csak tudják meg hol élek” 

– mondták neki. Sőt, van, aki azzal félemlítette meg, hogy „élve elássa”.

Mindezek kapcsán Hal Melinda klinikai szakpszichológus a filmben úgy fogalmazott, hogy a mostani ellenzék 

lényegesen túllépi azokat a morális határokat, amiket nem szabad hagyni, hogy átlépjenek”.

Mégpedig azért nem szabad hagyni ezt áthágni, mert amit ma egy celeb, influenszer kimond, az futótűzként fut tovább, az olyan „szimbólumok, mint például az akasztás” pedig előbb-utóbb meg fog jelenni a hétköznapokban.

A film sok kérdést nem hagy afelől, hogy a – szerinte diktatórikus eszközöket és a sajtószabadság elnyomását végző – Fidesz-KDNP-kormány esetleges leváltása után mit gondol a sajtószabadságról a neki nem tetsző cikkek és híradások alatt már most cyberbullyingoló Magyar Péter, amikor azokról az időkről álmodozik, amikor „ezt az egész aljas bandát, propagandistástul, HírTV-stül a történelem szemétdombjára dobtuk”.

Az biztos, hogy – a vele kritikus hangok brutális elhallgattatása mellett – csitítani csak módjával fogja az általa felhergelt tömeget, ahonnan néhányan könnyen szó szerint érthetik azt, amit a leszámolásról szónokolt nekik.

„Ha most nem szabunk gátat annak, ami itt megindult, könnyen eljuthatunk oda, ami Amerikában történt – figyelmeztet Futó Boglárka, Magyar Péter egyik első áldozata. Hiszen 

Charlie Kirk esete is vélhetően egy lökdösődéssel kezdődött”.

Nyitókép: Mandiner

 

