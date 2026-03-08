Sajtóvadászat: „Élve elásunk!” – íme a tiszás szeretetország a gyakorlatban

A szembenézést szolgálja a Sajtóvadászat című film

Ezt, vagyis a valósággal való szembenézést szolgálja a Mandiner legújabb dokumentumfilmje, a Sajtóvadászat, ami újságírók, riporterek, véleményvezérek személyes történetein keresztül mutatja be, hogyan változott meg Magyarországon a közbeszéd az elmúlt két évben.

Megszólalói – Móna Márk, Nyerges Csenge, Futó Boglárka, Baraczka Eszter, Császár Attila, Bohár Dániel – arról beszélnek, hogy a verbális fenyegetések és vegzálások egyre gyakrabban tettlegességig fajulnak. A filmben halálos fenyegetésekről, célzott zaklatásról és olyan helyzetekről is szó esik, amikor a helyszínen dolgozó stábot rendőröknek kellett kimenekíteniük. Pedig ők csak a munkájukat végezték volna.

„1986. óta űzöm ezt az ipart, vagyis az újságírást, még láttam Kádár Jánost, de soha nem tapasztaltam olyat, hogy egy stábot akasztással fenyegessenek meg az utcán”

– emelte ki Császár Attila, akivel mindez fényes nappal megtörtént, itthon, Magyarországon. A riporter hozzátette: a 2006-os rendőrterror idején is tudósított, de ilyen mélységes, újságírókkal szembeni gyűlöletet akkor sem tapasztalt, mint ami két évvel ezelőtt elszabadult.