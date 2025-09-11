Hagyjuk már, elég volt! Ezek nem „elszigetelt esetek” – hanem a baloldali gyűlöletkeltés mérhetetlenül sötét gyümölcsei

A minneapolisi rendőrség jelentése szerint „a gyerekek életkora és az iskola keresztény iskolának való minősítése felismertette [benne] a támadás azonnali hírét.” A minneapolisi merénylő, Robin M. Westman két YouTube-videóban tárta a világ elé antiszemita, katolikusellenes és Trump-ellenes nézeteit.

Az ukrán menekültlány támadója pedig azt mondta:

„Elkaptam a fehér lányt!”

– nyilván nem tudta, hogy nem amerikai az illető, hanem ukrán menekült. De az is lehet, hogy nem érdekelte volna, minden fehért egy kalap alá vesz.

Ha mindez nem volna elég, a hivatalos Black Lives Matter X-profilra kiposztoltak egy videót, amiben egy fekete nő arról beszél az ukrán lány elleni merénylet kapcsán, hogy a feketéknek „joguk van az erőszakhoz”.