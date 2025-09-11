Hagyjuk már, elég volt! Ezek nem „elszigetelt esetek” – hanem a baloldali gyűlöletkeltés mérhetetlenül sötét gyümölcsei

„Polgári erőszak”, hát ez elég lehetetlenül hangzik, nem igaz? – Pedig épp most van születőben
Egy zajos kisebbség felszabadulásként éli meg, hogy végre nyíltan kívánhatja a vele egyet nem értők pusztulását. Veczán Zoltán írása.
A Charlie Kirk Trump-párti aktivista és hívő keresztény elleni merénylet a legújabb hibbant szélsőbaloldali elméletek és az általuk hiszterizált közállapotok következménye. Charlie Kirk halálára.
Nézzük a szélsőbaloldali amerikai merényletek szűkített listáját a közelmúltból:
De mégiscsak elképesztő, hogy a „demokrácia hazájában”, az Amerikai Egyesült Államokban idáig fajultak a dolgok.
Ha valakinek kétségei lennének a merénylők és gyilkosok motivációi felől, akkor nézzük!
A nashville-i gyilkos „fehér privilégiumokkal” rendelkező iskolásokról írt a naplójában, akiket transzneműként „kis buzeránsoknak” nevezett, hozzátéve: „meg akarlak ölni titeket”.
A minneapolisi rendőrség jelentése szerint „a gyerekek életkora és az iskola keresztény iskolának való minősítése felismertette [benne] a támadás azonnali hírét.” A minneapolisi merénylő, Robin M. Westman két YouTube-videóban tárta a világ elé antiszemita, katolikusellenes és Trump-ellenes nézeteit.
Az ukrán menekültlány támadója pedig azt mondta:
„Elkaptam a fehér lányt!”
– nyilván nem tudta, hogy nem amerikai az illető, hanem ukrán menekült. De az is lehet, hogy nem érdekelte volna, minden fehért egy kalap alá vesz.
Ha mindez nem volna elég, a hivatalos Black Lives Matter X-profilra kiposztoltak egy videót, amiben egy fekete nő arról beszél az ukrán lány elleni merénylet kapcsán, hogy a feketéknek „joguk van az erőszakhoz”.
Ukrajnáról sok mindent el lehet mondani, de nem voltak gyarmatai, nem voltak fekete rabszolgái és nem volt faji szegregáció sem az országban. Sajnos sokszor tapasztaltam, hogy az amerikaiak (bőrszíntől függetlenül) azt hiszik, a történelem mindenhol ugyanúgy zajlott, ahogy náluk. De az a helyzet, hogy az egykori szomorú múlt sem igazolja a fehérellenes rasszista erőszakot (sem), amerikai fehérek ellen sem. De hát ez amúgy evidens kellene hogy legyen.
Rod Dreher azt is kitúrta és megírta a hírlevelében, hogy
a Jezebel című feminista portál szeptember 8-án azt írta: fizettek pár boszorkánynak, hogy átkozzák meg Charlie Kirk-öt, ezt a „szélsőjobboldali nőgyűlölőt”,
„a Jezebel több mint boldog, hogy rémálmaiban a vénasszony lehet”. Oké, a Jezebel a merénylet után tisztességgel elítélte azt.
A TikTokon fiatal baloldaliak ünnepelték Kirk meggyilkolását. A szenátusban a demokraták nem akartak egyperces néma csendet.
A meggyilkolt diákok minden szempontból ártatlanok voltak. Charlie Kirk mindig kész volt a vitára és eszmecserére. Donald Trump demokratikusan megválasztott elnök lett. Az ukrán lánynak semmi köze nem volt az amerikaiak belvitáihoz, meg amúgy is. Rosszkor volt rossz helyen? Lehet. De milyen igazságszolgáltatás az, amely egy 14-szeres visszaesőt visszaenged a társadalomba?
Az a helyzet, hogy ezek nem elszigetelt esetek. Ezek a gyilkosságok jelek, szimptómák, és a baloldali hisztéria, avagy a hiszterizált baloldal legújabb „eredményei”. A teljesen hibbant „rendszerszintű rasszizmus” és „kritikai fajelmélet” keltette politikai gyűlölet legalábbis indirekt eredményei.
Ezek azok az elméletek ugyanis, amelyek miatt egyre több bíró gondolja azt, hogy a bűncselekmények elkövetői az elnyomó társadalom áldozatai, akiket fel kell menteni, ki kell engedni.
Pesze a baloldalon majd azt lesz a mondás, hogy a „populista jobboldal” keltette feszültségek vezettek ide, azaz átmennek majd áldozathibáztatásba, amit amúgy szeretnek nagyon elítélni. Meg elszigetelt esetekről fognak beszélni, beszámíthatatlan merénylőkről, akiknek tisztázatlan a motivációja. De sajnos ez nincs így.
Pedig nemrég vetített le egy filmet a dél-afrikai búrgyilkosságokról Donald Trump a Fehér Házban Ciryll Ramaphosa dél-afrikai elnöknek. „Öld meg a búrt!” – szól a kormánypárt ANC-ből kivált Julius Malema kommunista pártjának egyik himnusza. És ölik is.
Az is eszembe jut, hogy
Tóta W. Árpád folyamatosan uszít a keresztények és jobboldaliak ellen.
Ezt is ajánljuk a témában
S ahhoz képest, hogy a baloldal állandóan a szélsőjobboldali erőszaktól retteg, mintha mostanában a szélsőbaloldali erőszak lenne az erősebb.
A szélsőbaloldali erőszaknak régi hagyománya van.
Nagyjából a francia forradalomig és XVI. Lajos kivégzéséig lehetne visszamenni, és persze ott van a százmillió halottat produkáló kommunizmus is. A racionálé, az igazolás rendszerint az, hogy a meggyilkoltak „elnyomók” és „gyűlöletkeltők”, egyszóval fasiszták. Nyilván a gyűlölködőknek gyűlölet jár, szemet szemért alapon. Mostanában a forradalmi logika új verziójának vagyunk szemtanúi. Mert ugye,
miközben állandóan párbeszédre és vitára szólítanak fel minket, aközben mégiscsak van az a posztmodern-szélsőbaloldali elmélet, mely szerint a logika és az érvek a fehér nyugati keresztény férfi hatalmi cselei. Eme logika mentén Charlie Kirk hiába állt ki vitázni, eszmét cserélni, párbeszédet folytatni, valójában ez csak a saját elnyomó mivoltának leplezése volt.
Én nem hiszek abban, hogy a puszta kritika fizikai agresszióhoz vezet. De itt nem ideológiai álláspontok puszta kritikájáról van szó. A rendszerszintű rasszizmus, kritikai fajelmélet és a „fehér törékenység” hibbant elméletei szerint a fehérek lényegében genetikailag magukban hordozzák a rasszizmust, és nem tudják levetkőzni. (Ezeket ma többek között Kende Ágnes eltér szociológus doktorandusz, a CEU Demokrácia Intézetének munkatársa próbálja importálni hazánkba.) Megbánásra van lehetőség, de feloldozás nincs. Ahogy XVI. Lajos sem tud nem király lenni, legalábbis hiába minősítették Capet polgártársnak, csak kivégezték, mintha mégsem tudna puszta polgártárssá minősülni.
Engem nem szoktak zavarni a politikai megosztottságok, amelyek a demokratikus politikai verseny velejárói. Még az intenzív, érzelmekkel teli vita sem zavar, emberi dolognak tartom. De az a helyzet, hogy
itt az elvileg megbélyegzés-ellenes baloldal bélyegez meg, a verbális agressziótól a fizikai agresszióig egyenes utat vízionáló baloldal cselekszik saját elmélete mentén.
Végülis önazonos...
Feltehetnénk azt a kérdést is, a la posztmodern baloldal, hogy vajon strukturális problémáról van-e szó az amerikai baloldalon? Szerintem igen.
Charlie Kirkről a máskor amúgy józanabb hangvételű 24.hu-nak sikerült leírnia, hogy szélsőjobboldali volt. Miért is?
(A Telex és a 444 ezúttal megállta a szélsőjobboldalizást.)
Isten nyugosztalja Charlie Kirköt. És adja Isten, hogy ne legyen rá hasonló válasz. És adja azt is, hogy ez a hisztéria távol maradjon hazánktól.
Azok után tették közzé a videót, hogy Észak-Karolinában egy fekete férfi brutálisan meggyilkolta az ukrán menekültlányt, Iryna Zarutskát.
A miniszterelnök párhuzamot vont a Robert Fico szlovák kormányfő és Andrej Babis korábbi cseh miniszterelnök elleni támadásokkal.
(Fotó: AFP / Jeff Kowalsky)