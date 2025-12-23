Ft
12. 23.
kedd
dánia grönland egyesült államok donald trump

Kihúzta a gyufát a dánoknál Trump: különmegbízottat küldött Grönlandra az amerikai elnök

2025. december 23. 06:56

A frissen kinevezett Jeff Landry szerint Grönlandnak is nagyszerű lenne, ha az Egyesült Államokhoz tartozna.

2025. december 23. 06:56
null

Újabb szakaszába lépett a konfliktus Dánia és az Egyesült Államok között, miután Donald Trump amerikai elnök Jeff Landry louisianai republikánus kormányzót kinevezte Grönlandért felelős különmegbízottnak. A BBC kérdésére Trump elmondta, hogy az Egyesült Államoknak nemzetbiztonsági okokból szüksége van Grönlandra, és a szigetet Washingtonnak „meg kell szereznie”.

Landry az X-en azt írta, hogy megtiszteltetés számára a kinevezés, majd hozzátette: Donald Trumpnak igaza van, Grönlandnak az Egyesült Államok részévé kellene válnia. Ez szerinte mindkét fél számára „nagyszerű lenne”.

Trump bejelentésére Koppenhágában dühösen reagáltak. Mette Frederiksen dán miniszterelnök kijelentette, hogy a szigetnek saját magának kell meghatároznia a jövőjét, valamint hogy tiszteletben kell tartani a területi integritását. Lars Løkke Rasmussen dán külügyminiszter „mélyen felkavarónak” nevezte Landry kinevezését, és figyelmeztette Washingtont, hogy tartsa tiszteletben a dán szuverenitást.

Amíg létezik a királyság, amely Dániából, a Feröer-szigetekből és Grönlandból áll, nem fogadhatunk el olyan lépéseket, amelyek aláássák területi integritásunkat”

– fogalmazott.

Jens-Frederik Nielsen grönlandi miniszterelnök szerint a terület nyitott az Egyesült Államokkal és más országokkal való együttműködésre, de csak kölcsönös tisztelet alapján. Azt mondta: „Egy különleges követ kinevezése semmit sem változtat. Mi döntünk a saját jövőnkről. Grönland a grönlandiaké, és a területi integritást tiszteletben kell tartani.”

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke egy X-bejegyzésben közölte, hogy az EU „teljes szolidaritást vállal Dániával és Grönland népével”.

Grönland, a Föld legnagyobb szigete, az északi sarkvidéken fekszik Európa és Észak-Amerika között, így hatalmas ásványkincskészletei mellett elhelyezkedése miatt is stratégiai jelentőségű. Bár 1979 óta kiterjedt autonómiával rendelkezik, továbbra is Dánia fennhatósága alatt áll. Az Egyesült Államok a második világháború alatt megszállva tartotta – miután Németország lerohanta Dániát –, a második világháborút követően pedig amerikai légibázist hoztak létre a szigeten. Jelenleg mintegy 57 ezer lakosa van a szigetnek.

Nyitókép forrása: Ludovic MARIN / AFP

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Nemmostszülettem
•••
2025. december 23. 09:36 Szerkesztve
Na az már régen rossz, ha ez a szikkadt teknősbéka meg az EU teljes szolidaritást vállal. Abból csak jó dolog kerekedhet.
Válasz erre
0
0
tasijani22000
•••
2025. december 23. 08:34 Szerkesztve
Ugye mondanom se kell, hogy nem Washingtonnak kell a sziget mindenáron, hanem Washington TULAJDONOSAINAK! Azoknak akiknek MAGA Trump IS a tulajdona, semmi egyéb! youtube.com/watch?v=dIZ3ArAn9lU
Válasz erre
0
1
goldie-2
2025. december 23. 08:28
Ennél nagyobb gennyládát nem látott még a föld.
Válasz erre
0
0
Obsitos Technikus
2025. december 23. 08:15
"Amíg létezik a királyság" Amíg létezik... 😁
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!