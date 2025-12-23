Kihúzta a gyufát a dánoknál Trump: különmegbízottat küldött Grönlandra az amerikai elnök

Újabb szakaszába lépett a konfliktus Dánia és az Egyesült Államok között, miután Donald Trump amerikai elnök Jeff Landry louisianai republikánus kormányzót kinevezte Grönlandért felelős különmegbízottnak. A BBC kérdésére Trump elmondta, hogy az Egyesült Államoknak nemzetbiztonsági okokból szüksége van Grönlandra, és a szigetet Washingtonnak „meg kell szereznie”.

Landry az X-en azt írta, hogy megtiszteltetés számára a kinevezés, majd hozzátette: Donald Trumpnak igaza van, Grönlandnak az Egyesült Államok részévé kellene válnia. Ez szerinte mindkét fél számára „nagyszerű lenne”.