Kihúzta a gyufát a dánoknál Trump: különmegbízottat küldött Grönlandra az amerikai elnök

Fokozódik a transzatlanti feszültség: a NATO-ban van, aki már az Egyesült Államokat is kockázatként tartja számon
A frissen kinevezett Jeff Landry szerint Grönlandnak is nagyszerű lenne, ha az Egyesült Államokhoz tartozna.
Újabb szakaszába lépett a konfliktus Dánia és az Egyesült Államok között, miután Donald Trump amerikai elnök Jeff Landry louisianai republikánus kormányzót kinevezte Grönlandért felelős különmegbízottnak. A BBC kérdésére Trump elmondta, hogy az Egyesült Államoknak nemzetbiztonsági okokból szüksége van Grönlandra, és a szigetet Washingtonnak „meg kell szereznie”.
Landry az X-en azt írta, hogy megtiszteltetés számára a kinevezés, majd hozzátette: Donald Trumpnak igaza van, Grönlandnak az Egyesült Államok részévé kellene válnia. Ez szerinte mindkét fél számára „nagyszerű lenne”.
Trump bejelentésére Koppenhágában dühösen reagáltak. Mette Frederiksen dán miniszterelnök kijelentette, hogy a szigetnek saját magának kell meghatároznia a jövőjét, valamint hogy tiszteletben kell tartani a területi integritását. Lars Løkke Rasmussen dán külügyminiszter „mélyen felkavarónak” nevezte Landry kinevezését, és figyelmeztette Washingtont, hogy tartsa tiszteletben a dán szuverenitást.
Amíg létezik a királyság, amely Dániából, a Feröer-szigetekből és Grönlandból áll, nem fogadhatunk el olyan lépéseket, amelyek aláássák területi integritásunkat”
– fogalmazott.
Jens-Frederik Nielsen grönlandi miniszterelnök szerint a terület nyitott az Egyesült Államokkal és más országokkal való együttműködésre, de csak kölcsönös tisztelet alapján. Azt mondta: „Egy különleges követ kinevezése semmit sem változtat. Mi döntünk a saját jövőnkről. Grönland a grönlandiaké, és a területi integritást tiszteletben kell tartani.”
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke egy X-bejegyzésben közölte, hogy az EU „teljes szolidaritást vállal Dániával és Grönland népével”.
Grönland, a Föld legnagyobb szigete, az északi sarkvidéken fekszik Európa és Észak-Amerika között, így hatalmas ásványkincskészletei mellett elhelyezkedése miatt is stratégiai jelentőségű. Bár 1979 óta kiterjedt autonómiával rendelkezik, továbbra is Dánia fennhatósága alatt áll. Az Egyesült Államok a második világháború alatt megszállva tartotta – miután Németország lerohanta Dániát –, a második világháborút követően pedig amerikai légibázist hoztak létre a szigeten. Jelenleg mintegy 57 ezer lakosa van a szigetnek.
