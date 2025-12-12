Fokozódik a transzatlanti feszültség: a NATO-ban van, aki már az Egyesült Államokat is kockázatként tartja számon

Ez a rendkívül szokatlan és éles hangvételű figyelmeztetés egy európai NATO-tag hírszerző szolgálatától jól tükrözi a kontinens egyre erősödő aggodalmait az amerikai iparpolitika, a vámháborúk és a transzatlanti kapcsolatok látható romlása miatt.

A dán hírszerzés legsúlyosabb forgatókönyve szerint a következő években reális esély van arra, hogy Oroszország és Kína egyszerre robbantson ki regionális konfliktust: előbbi a balti térségben, utóbbi pedig a Tajvani-szorosban.