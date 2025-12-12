Fokozódik a transzatlanti feszültség: a NATO-ban van, aki már az Egyesült Államokat is kockázatként tartja számon

Nahát: már Amerika is ellenség az Európai Tanács elnöke szerint
António Costa keményen odaszólt az Egyesült Államoknak.
A dánok a legrosszabb forgatókönyvvel számolnak.
Dánia katonai hírszerző szolgálata (FE) történetében először sorolta az Egyesült Államokat a lehetséges biztonsági kockázatok közé a 2025-ös éves kockázatértékelésében – írta a Politico.
A jelentés kiemeli, hogy az Egyesült Államok egyre nyíltabban helyezi saját nemzeti érdekeit előtérbe, és gazdasági valamint technológiai fölényét immár hatalmi eszközként, szövetségeseivel szemben is kész bevetni. Továbbá Dánia közvetlen fenyegetésként tekint az Egyesült Államok Grönland iránti közvetlen érdeklődésére, a sarkvidéki nagyhatalmi versengés erősödése mellett.
Ez a rendkívül szokatlan és éles hangvételű figyelmeztetés egy európai NATO-tag hírszerző szolgálatától jól tükrözi a kontinens egyre erősödő aggodalmait az amerikai iparpolitika, a vámháborúk és a transzatlanti kapcsolatok látható romlása miatt.
A dán hírszerzés legsúlyosabb forgatókönyve szerint a következő években reális esély van arra, hogy Oroszország és Kína egyszerre robbantson ki regionális konfliktust: előbbi a balti térségben, utóbbi pedig a Tajvani-szorosban.
