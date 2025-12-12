Ft
dánia grönland nato egyesült államok oroszország

Fokozódik a transzatlanti feszültség: a NATO-ban van, aki már az Egyesült Államokat is kockázatként tartja számon

2025. december 12. 13:31

A dánok a legrosszabb forgatókönyvvel számolnak.

2025. december 12. 13:31
Dánia katonai hírszerző szolgálata (FE) történetében először sorolta az Egyesült Államokat a lehetséges biztonsági kockázatok közé a 2025-ös éves kockázatértékelésében – írta a Politico.

A jelentés kiemeli, hogy az Egyesült Államok egyre nyíltabban helyezi saját nemzeti érdekeit előtérbe, és gazdasági valamint technológiai fölényét immár hatalmi eszközként, szövetségeseivel szemben is kész bevetni. Továbbá Dánia közvetlen fenyegetésként tekint az Egyesült Államok Grönland iránti közvetlen érdeklődésére, a sarkvidéki nagyhatalmi versengés erősödése mellett. 

Ez a rendkívül szokatlan és éles hangvételű figyelmeztetés egy európai NATO-tag hírszerző szolgálatától jól tükrözi a kontinens egyre erősödő aggodalmait az amerikai iparpolitika, a vámháborúk és a transzatlanti kapcsolatok látható romlása miatt.

A dán hírszerzés legsúlyosabb forgatókönyve szerint a következő években reális esély van arra, hogy Oroszország és Kína egyszerre robbantson ki regionális konfliktust: előbbi a balti térségben, utóbbi pedig a Tajvani-szorosban.

canadian-deplorable
2025. december 12. 14:36
Európa a saját sírját ássa a tömeges muszlim betelepítéssel és a kommunizmus újraindításával. Amerika kezdi megunni és beint nekik. Amerikának igaza van. A NATO Amerika nélkül semmit nem érne. Tessenek már valami tiszteletet mutatni.
tikkadt-szocske
•••
2025. december 12. 14:33 Szerkesztve
Egyedüli reményünk az LMBTQ - hadseregben , az Átoperáltak zászlóaljban és az európai Egyesített Muszlim hadtest által képzett védőbástyában lehet, az idióta Mark Rutte irányítasa alatt.
Czápa
2025. december 12. 14:20
Az USA valós kockázat. Ha megunják, lekapcsolják a Starlinket, kilépnek a NATO-ból, mi meg itt maradunk egy félmilliós irányíthatatlan ukrán hadsereggel és tizenmilliós muszlim tömeggel... Pucér seggek...
machet
2025. december 12. 14:06
Idióták.Saját hülyeségükből menekülnek a sz@rba.
