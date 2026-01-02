Ft
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
moldova európai unió roaming ukrajna

Egyre közelebb az EU-hoz Ukrajna: ezen a területen már ugyanazok a szabályok vonatkoznak rájuk, mint ránk

2026. január 02. 08:39

Január 1-jétől az ukrán fogyasztók pluszköltségek nélkül használhatják az európai roaming szolgáltatásokat.

2026. január 02. 08:39
null

2026. január 1-jétől Ukrajna és Moldova is tagjává vált az európai roamingzónának, így ha egy magyar előfizető ezen országokból telefonál haza vagy bármelyik uniós tagállamba, a hazai díjtételekkel számolhat – közölte a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) kommunikációs igazgatósága szerdán az MTI-vel.

Közleményük szerint a moldovai és az ukrán fogyasztók is pluszköltségek nélkül használhatják a mobileszközeiket az Európai Unió területén.

Annak a lehetőségét, hogy a távközlési szolgáltatók ezekben az államokban is alkalmazni tudjanak egyes uniós jogszabályokat, a két ország EU-tagjelölti státusza nyitotta meg

 – tették hozzá.

Emlékeztettek arra, hogy a belföldi díjas „barangolásra” vonatkozó szabályok 2017 óta teszik lehetővé az uniós fogyasztók számára, hogy utazásaik során minden tagállamban a saját országukban érvényes tarifa szerint indíthassanak hívásokat, küldhessenek üzeneteket és aszerint bonyolítsák a mobiladat-forgalmat is.

A közlemény alapján az Európai Unió Tanácsa 2025 júliusában hagyta jóvá az Európai Bizottságnak azt a javaslatát, amely szerint Moldova és Ukrajna 2026. január 1-jétől csatlakozhat a „mobilozz úgy, mint otthon” (RLAH) rendszerhez. A Bizottság közleménye szerint a mobilroaming lett „az első terület, ahol az EU belső piaci elbánást biztosít Ukrajnának” – írta a Világgazdaság.

Ennek köszönhetően ezekben országokban az uniós polgárok – így a magyarok is -, az EU-n belül érvényes roaming-feltételekkel használhatják a digitális eszközeiket és ez a kedvezmény a moldovai és az ukrán fogyasztókat is megilleti az unió területén, beleértve a hívásokat, SMS-eket és a mobilinternetet is – fűzték hozzá.

Ha egy magyar előfizető ezen országokból telefonál haza vagy bármelyik uniós tagállamba, a hazai díjtételekkel számolhat,

azonban ha valaki Magyarországról hívja Ukrajnát vagy Moldovát, az továbbra is nemzetközi hívásnak minősül. 

Fontos megjegyezni, hogy a segélyhívó számok elérése ezentúl is ingyenes marad.

Kiemelték, hogy a szabályozás kizárólag az Európai Unió tagállamai, valamint Ukrajna és Moldova közötti forgalomra vonatkozik, nem érvényes azonban az Európai Gazdasági Térség nem EU-tag országaiban (Izland, Liechtenstein és Norvégia), továbbá akkor sem, ha egy ukrán SIM-kártyát használó utazik Moldovába, vagy egy moldovai SIM-kártyát használó utazik Ukrajnába. Ezekben az esetekben továbbra is a szolgáltatók által megszabott roamingdíjakat kell fizetni – áll a közleményben.

(MTI / Mandiner)

Nyitókép: Sergei SUPINSKY / AFP

