Egyre közelebb az EU-hoz Ukrajna: ezen a területen már ugyanazok a szabályok vonatkoznak rájuk, mint ránk

Emlékeztettek arra, hogy a belföldi díjas „barangolásra” vonatkozó szabályok 2017 óta teszik lehetővé az uniós fogyasztók számára, hogy utazásaik során minden tagállamban a saját országukban érvényes tarifa szerint indíthassanak hívásokat, küldhessenek üzeneteket és aszerint bonyolítsák a mobiladat-forgalmat is.

A közlemény alapján az Európai Unió Tanácsa 2025 júliusában hagyta jóvá az Európai Bizottságnak azt a javaslatát, amely szerint Moldova és Ukrajna 2026. január 1-jétől csatlakozhat a „mobilozz úgy, mint otthon” (RLAH) rendszerhez. A Bizottság közleménye szerint a mobilroaming lett „az első terület, ahol az EU belső piaci elbánást biztosít Ukrajnának” – írta a Világgazdaság.

Ennek köszönhetően ezekben országokban az uniós polgárok – így a magyarok is -, az EU-n belül érvényes roaming-feltételekkel használhatják a digitális eszközeiket és ez a kedvezmény a moldovai és az ukrán fogyasztókat is megilleti az unió területén, beleértve a hívásokat, SMS-eket és a mobilinternetet is – fűzték hozzá.

Ha egy magyar előfizető ezen országokból telefonál haza vagy bármelyik uniós tagállamba, a hazai díjtételekkel számolhat,