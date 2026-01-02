Ft
zelenszkij iszkander – m polonez fehéroroszország nukleáris orosz-ukrán háború

Zelenszkij remegő térdekkel fogadta a hírt: Oroszország szövetségese már a nukleáris fegyverkezés küszöbén áll

2026. január 02. 07:20

Fehéroroszország a Polonez rakétarendszer nukleáris képességeinek kifejlesztésével és az Iszkander–M rendszerek üzemeltetésével egyre közelebb kerül az atomhatalmi státuszhoz.

2026. január 02. 07:20
null

A belarusz Polonez operatív–taktikai rakétarendszer a jövőben nukleáris robbanófejet is kaphat, amelynek fejlesztésén jelenleg orosz szakemberek dolgoznak – tolmácsolta Gennagyij Lepeskonak, a Belarusz Nemzetgyűlés Képviselőházának Nemzetbiztonsági Bizottságát vezető politikusának szavait a Militarnye.

Lepesko szerint a Zapad hadgyakorlatok során már kidolgozták a nukleáris fegyverek alkalmazásának algoritmusát, amely légi és szárazföldi rakétarendszerekre egyaránt vonatkozik.

A politikus elismerte, hogy Oroszország és Belarusz közös fejlesztéseket folytat annak érdekében, hogy nukleáris fegyvereket lehessen alkalmazni többek között a Polonez rendszerekről is.

A rakétakomplexum a kínai GATSS rendszer belarusz igényekhez igazított változata, amelyet az MZKT–7930 Asztrolog kerekes alvázra építettek. A Polonezt 2015-ben mutatták be Minszkben, majd egy évvel később rendszeresítették a belarusz fegyveres erőknél. Jelenleg a 336. rakétatüzér-dandár szolgál az állományában.

A rendszer fejlesztése az elmúlt években felgyorsult: 2023 novemberében rendszeresítették a Polonez–M változatot, amely már egy saját fejlesztésű, akár 300 kilométeres hatótávolságú rakétával rendelkezik. Alekszandr Lukasenko belarusz vezető korábban nyíltan hangoztatta, hogy az ország orosz technológiák felhasználásával „komoly” rakétát kíván létrehozni, 2022-ben pedig Kijevet is megfenyegette a Polonez alkalmazásával.

Fehéroroszország eközben 2023 elején megkezdte az Iszkander–M rakétarendszerek üzemeltetését is, amelyekhez Oroszországban már nukleáris robbanófejeket fejlesztettek ki, akár 50 kilotonnás hatóerővel.

Elemzők szerint a Polonez esetleges nukleáris képessége jelentősen növelné Fehéroroszország szerepét az orosz nukleáris elrettentési stratégiában és újabb biztonságpolitikai feszültségeket okozhat a térségben.

Nyitókép: Sergei GAPON / AFP

