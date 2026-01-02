Zelenszkij remegő térdekkel fogadta a hírt: Oroszország szövetségese már a nukleáris fegyverkezés küszöbén áll

A belarusz Polonez operatív–taktikai rakétarendszer a jövőben nukleáris robbanófejet is kaphat, amelynek fejlesztésén jelenleg orosz szakemberek dolgoznak – tolmácsolta Gennagyij Lepeskonak, a Belarusz Nemzetgyűlés Képviselőházának Nemzetbiztonsági Bizottságát vezető politikusának szavait a Militarnye.

Lepesko szerint a Zapad hadgyakorlatok során már kidolgozták a nukleáris fegyverek alkalmazásának algoritmusát, amely légi és szárazföldi rakétarendszerekre egyaránt vonatkozik.