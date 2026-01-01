A CIA szerint nem Putyin rezidenciája volt az ukrán drónok célpontja

A CIA szerint Ukrajna hétfői dróntámadásának nem Vlagyimir Putyin orosz elnök által használt rezidencia volt a célpontja – közölték amerikai tisztviselők a CNN-nel.

A Központi Hírszerző Ügynökség igazgatója, John Ratcliffe szerdán tájékoztatta Trumpot arról, hogy valószínűleg nem igaz az orosz állítás.

Oroszország korábban arról számolt be, hogy Ukrajna hétfőn megkísérelte megsemmisíteni Putyin otthonát, és Trump elnök az újságíróknak megerősítette, hogy Putyin telefonon tájékoztatta erről. Az elnök nemtetszését fejezte ki az akcióval kapcsolatban, amelyet az ukránok tagadtak. Elismerte, hogy „lehetséges”, hogy az állítás hamis és ilyen támadás nem történt, majd hozzátette: