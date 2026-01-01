Ft
orosz-ukrán háború Oroszország Donald Trump Vlagyimir Putyin

A CIA szerint nem Putyin rezidenciája volt az ukrán drónok célpontja

2026. január 01. 10:57

Az oroszok azt állították, hogy több mint kilencven drón indult Putyin rezidenciája ellen, amelyeket sikeresen lelőttek.

2026. január 01. 10:57
null

A CIA szerint Ukrajna hétfői dróntámadásának nem Vlagyimir Putyin orosz elnök által használt rezidencia volt a célpontja – közölték amerikai tisztviselők a CNN-nel. 

A Központi Hírszerző Ügynökség igazgatója, John Ratcliffe szerdán tájékoztatta Trumpot arról, hogy valószínűleg nem igaz az orosz állítás. 

Oroszország korábban arról számolt be, hogy Ukrajna hétfőn megkísérelte megsemmisíteni Putyin otthonát, és Trump elnök az újságíróknak megerősítette, hogy Putyin telefonon tájékoztatta erről. Az elnök nemtetszését fejezte ki az akcióval kapcsolatban, amelyet az ukránok tagadtak. Elismerte, hogy „lehetséges”, hogy az állítás hamis és ilyen támadás nem történt, majd hozzátette: 

„De Putyin elnök ma reggel azt mondta nekem, hogy megtörtént.”

Források szerint Ratcliffe később tájékoztatta Trumpot, hogy a CIA nem tartja igaznak az állítást. Szerdán Trump úgy tűnt, hogy szkeptikusabb álláspontot vett fel és a Truth Socialon megosztott egy linket a New York Post egyik szerkesztői cikkéhez, amelynek címe: „Putyin „támadása” azt mutatja, hogy Oroszország áll a béke útjában”.

Putyin egy nappal azután beszélt az amerikai elnökkel az állítólagos támadásról, hogy Trump Mar-a-Lago-ban találkozott Zelenszkijjel, és optimistán nyilatkozott a konfliktus békés rendezésének előrehaladásáról.

Egyes európai tisztviselők szerint az állítás Putyin kísérlete volt a békefolyamat megakadályozására, anélkül, hogy Trump hibáztatná érte.

Az orosz védelmi minisztérium szerdán közölte, hogy 91 drón indult Észak-Ukrajnából Putyin rezidenciája ellen, amely az északnyugat-oroszországi Novgorod régióban, Valdai közelében található. A minisztérium közzétett egy térképet, amely állítólag a drónok útját és a lelövés helyét mutatja.
 

Nyitókép: Dogukan Keskinkilic / Anadolu via AFP

borsos-2
2026. január 01. 13:18
A CIA biztosan tudja, hogy mi volt az uki támadás célpontja, hiszen ők adták meg a koordinátákat. Ha elbaszták, akkor az is eredmény, csak másként kell magyarázni!
dryanflowd-
2026. január 01. 13:16
...valószínűleg nem igaz az orosz állítás. – Mondta–e Orbán Viktornak, hogy megfoghatja a heréjét... vagy annak egy részét? Putyin: Soha. Soha nem mondtam neki. Egyetlenegyszer sem. Még csak nem is beszélgettünk erről. (szinte hihetetlen)
Toma78
2026. január 01. 12:58
Majd pont annak a CIA nak adunk a szavára aki Trump megbuktatásáért dolgozott az első elnöksége alatt is az FBI is haverjaikkal együtt! Tiszás csűrhe szól a kolomp takarodó gyűlésre. Be kell szamolnitok a szigeteken mit mondott a Messiás éjjel félrédzegen a Radnai mutató újjával a szaros seggében!🖕😁🖕 Tisza mentes Boldog Újévet még a szektásoknak is!🤮
AnyádSeSzeret
2026. január 01. 12:39
Az inkább kényelmetlen információ, hogy a New York Times most lehozta egyben, hogy CIA áll az orosz finomítók és "árnyékflotta" hajói elleni támadások mögött, mellette pedig olyan információ is kering, hogy Trump Putyin telefonálás közben az orosz elnököt bemérték geolokáció szerint és utána indították meg a támadást. Az hagyján, hogy SBU 1 hónapja mindent tagadott a hajók támadása kapcsán, erre tegnap SBU ezredes beismerte év végi beszédében, hogy ők voltak, majd hirtelen pluszban kijött a NYT cikk is ezt megerősíteni. CIA most nem mondhat mást, mint "talán, de nem biztos, hogy megtörtént" - ezek alapján várjuk meg persze CIA mit mond Trumpnak... :)
