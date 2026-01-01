A CIA szerint nem Putyin rezidenciája volt az ukrán drónok célpontja

Zelenszkij csak erre várt: Nyugat-Európa ajánlata már az asztalon van – teljesen elköteleződhetnek Ukrajna védelme mellett
Macron jövő keddre összehívta az úgynevezett „tettrekészek koalícióját”.
Az oroszok azt állították, hogy több mint kilencven drón indult Putyin rezidenciája ellen, amelyeket sikeresen lelőttek.
A CIA szerint Ukrajna hétfői dróntámadásának nem Vlagyimir Putyin orosz elnök által használt rezidencia volt a célpontja – közölték amerikai tisztviselők a CNN-nel.
A Központi Hírszerző Ügynökség igazgatója, John Ratcliffe szerdán tájékoztatta Trumpot arról, hogy valószínűleg nem igaz az orosz állítás.
Oroszország korábban arról számolt be, hogy Ukrajna hétfőn megkísérelte megsemmisíteni Putyin otthonát, és Trump elnök az újságíróknak megerősítette, hogy Putyin telefonon tájékoztatta erről. Az elnök nemtetszését fejezte ki az akcióval kapcsolatban, amelyet az ukránok tagadtak. Elismerte, hogy „lehetséges”, hogy az állítás hamis és ilyen támadás nem történt, majd hozzátette:
„De Putyin elnök ma reggel azt mondta nekem, hogy megtörtént.”
Források szerint Ratcliffe később tájékoztatta Trumpot, hogy a CIA nem tartja igaznak az állítást. Szerdán Trump úgy tűnt, hogy szkeptikusabb álláspontot vett fel és a Truth Socialon megosztott egy linket a New York Post egyik szerkesztői cikkéhez, amelynek címe: „Putyin „támadása” azt mutatja, hogy Oroszország áll a béke útjában”.
Putyin egy nappal azután beszélt az amerikai elnökkel az állítólagos támadásról, hogy Trump Mar-a-Lago-ban találkozott Zelenszkijjel, és optimistán nyilatkozott a konfliktus békés rendezésének előrehaladásáról.
Egyes európai tisztviselők szerint az állítás Putyin kísérlete volt a békefolyamat megakadályozására, anélkül, hogy Trump hibáztatná érte.
Az orosz védelmi minisztérium szerdán közölte, hogy 91 drón indult Észak-Ukrajnából Putyin rezidenciája ellen, amely az északnyugat-oroszországi Novgorod régióban, Valdai közelében található. A minisztérium közzétett egy térképet, amely állítólag a drónok útját és a lelövés helyét mutatja.
Nyitókép: Dogukan Keskinkilic / Anadolu via AFP
