Ft
Ft
12°C
4°C
Ft
Ft
12°C
4°C
03. 03.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 03.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
orosz olaj olajszállítás Ukrajna orosz-ukrán háború Barátság kőolajvezeték

Barátság kőolajvezeték: már ukrán politikusok, elemzők és bloggerek is elismerik, hogy a leállítás egy politikai játszma része

2026. március 03. 12:47

Az elmúlt hetekben egymást követték az ukrán megszólalások az olajszállítás ügyében. A Barátság kőolajvezeték leállítását több politikus, elemző és blogger is politikai nyomásgyakorlásként, sőt tudatos játszmaként írta le, nem pusztán technikai következményként.

2026. március 03. 12:47
null

A Barátság kőolajvezeték körül kialakult vita az elmúlt időszakban új szintre lépett: egyre több ukrán megszólaló beszélt arról, hogy az orosz olaj tranzitjának leállítása nem egyszerűen műszaki kérdés, hanem politikai döntés és eszköz.

Volodimir Zelenszkij egy videórészletben így fogalmazott:

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Élesedik Brüsszel és Kijev mesterterve: Magyar Péter és csapata már aktiválta a fegyvert

Élesedik Brüsszel és Kijev mesterterve: Magyar Péter és csapata már aktiválta a fegyvert
Tovább a cikkhezchevron

Mindenképpen megtaláljuk a megoldást, hogy ne legyen orosz olaj Magyaroroszágon.

Igor Havriscsak televíziós újságíró a döntés időzítésére utalva így fogalmazott:

Úgy értem, ez jó alkalom volt Ukrajna számára, hogy abban a pillanatban azt mondja: ”Rendben, megrongáltátok a Barátság kőolajvezetéket, akkor nem fogunk orosz olajat szivattyúzni Szlovákiába és Magyarországra”.

Ezt is ajánljuk a témában

Barátság kőolajvezeték és a nyílt nyomásgyakorlás

Kirilo Szazonov ukrán katona és blogger videójában kifejezetten jó ötletnek nevezte, hogy Ukrajna a Barátság kőolajvezeték leállításával és az üzemanyagárak növelésével próbáljon beavatkozni a magyar választásokba. A narratívát így foglalta össze:

Ukrajna és Brüsszel összeesküdtek, hogy segítsék Orbán ellenfeleit: nem engedik az orosz olajat Magyarországra, ami üzemanyagválsághoz, benzináremelkedéshez és a Fidesz választási vereségéhez vezet.

Roman Szvitan ukrán katonai szakértő a döntési jogról beszélve így fogalmazott:

Ez a mi közlekedési rendszerünk, magunk intézzük el vele. Ez a mi földünk, a mi rendszerünk. Akarjuk, kinyitjuk a csapot, nem akarjuk, elzárjuk.

Dmitro Kornyijenko ukrán elemző szintén elismerte a politikai dimenziót:

Az ukrán diplomácia egy meglehetősen jó lépést tett. Nagy valószínűséggel egy bizonyos ponton helyreáll az ellátás, de ez nem gyorsan fog megtörténni; a folyamat egyben a politikai nyomásgyakorlás, illetve a politikai játszma része is.

Tarasz Zahorodnyij ukrán politikai elemző szerint Kijevnek tovább kellene bosszantania Magyarországot, és támogatja, hogy nyomásgyakorlásként minél tovább húzzák az időt a Barátság vezeték megjavításával, ami „akár úgy is alakulhat, hogy soha nem lehet megjavítani”. Borisz Tizenhauzen ukrán politikai elemző még keményebben fogalmazott:

Amint elzárják neki az olajcsapot, rögtön sivalkodni és rángatózni kezdett (Orbán), mint egy gumira kötött medúza. Tudják mit? Nem lesz olaj.

Ezt is ajánljuk a témában

Valerij Savchuk ukrán elemző pedig a zsarolás kifejezést is vállalta:

Nekem személy szerint tetszik ez az ukrán pozíció: egy komoly játékos pozíciója, aki minden lehetőséget felhasznál a céljai elérésére. Zsarolás? Igen, geopolitika.

Majd hozzátette:

Várni fogjuk drónjaink újabb pusztító csapásait erre az orosz–magyar–szlovák „barátságra”.

Volodimir Horbacs, az Észak-Eurázsia Transzformációs Intézet ügyvezető igazgatója egy műsorban így fogalmazott:

Ezt a támadást arra használják, hogy ne folytatódjon az orosz olaj exportja, vagyis tranzitja, egyfelől a hatalom számára kényelmes. Mondhatják: nem mi állítottuk le, az oroszok lőtték, ezért nem állítottuk helyre, nem javítottuk meg.

Az elmúlt hetek megszólalásai így egy irányba mutatnak: a Barátság kőolajvezeték leállítását több ukrán szereplő nem csupán következménynek, hanem tudatos politikai nyomásgyakorlásnak, zsarolásnak és geopolitikai játszmának tekinti.

Ezt is ajánljuk a témában

Magyar Péterék szerint a háború „fideszes propaganda”

Az ukrajnai háború a második világháború óta a legnagyobb fegyveres konfliktus Európában, amely ráadásul egy Magyarországgal szomszédos államban zajlik, már több mint négy éve. 

Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi szakértője szerint azonban nem kell félni tőle. Miközben a napokban újabb konfliktus robbant ki, ezúttal az USA, Izrael és Irán között, a Magyar Péter-vezette Tisza Párt továbbra is azzal kampányol, hogy a „háborúval riogatás” fideszes propaganda, a háborús veszély pedig puszta félelemkeltés.

Noha Magyar Péterék szerint nincs mitől félni, immár két háború hatását érezhetjük a saját bőrünkön. 

Ukrajna politikai nyomásgyakorlás céljából hetekkel ezelőtt leállította a kőolajszállítást Magyarországra a Barátság vezetéken keresztül. Ebben az olajblokádban Magyar Péter és pártja az ukránok oldalán állnak. Most pedig, az iráni konfliktus következtében bizonytalanná vált a tengeri olajszállítás is, ezáltal még jobban felértékelődik Magyarország energiaellátása szempontjából a Barátság kőolajvezeték jelentősége.

Nyitókép: ATTILA KISBENEDEK / AFP

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Feltették a legfontosabb kérdést Török Gábor kapcsán – itt vannak a részletek

Feltették a legfontosabb kérdést Török Gábor kapcsán – itt vannak a részletek
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 19 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
puszt
2026. március 03. 13:46
Én például nem dolgoznék olyan helyen, amit az oroszok már többször bombáztak, megtámadtak, sem karbantartóként, sem javítóként, sem üzemeltetőként! ÉS TI IGEN, ISTENBARMÁK!!!
Válasz erre
0
0
vezker
2026. március 03. 13:38
Írjátok már le még 300-szor, bazmeg! Hátha attól változik valami, a faszom verem bele!
Válasz erre
0
0
puszt
2026. március 03. 13:37
Mit hisztiztek? Az egész világosan el lett magyararázva, h mondjatok le az orosz olajról, csak ti nem értitek! Különös aljasság kell hozzá, h Ukrajnától azt várjátok el, acceptálja az őt lerohanó, és egy cégéres gazember hisztijét, és elvárását, h a bevételekből fedezzék Ukrajna írtását, ill. gyalázását. Ha nem lennénk NATO tag, Ukrajna már (szerintem jogosan) évekkel ezelőtt pofán vágott volna benneteket! Európát rengető gyalázat, amit műveltek, egy senkik vagytok!
Válasz erre
0
0
orokkuruc-2
2026. március 03. 13:36
Jó lenne tudni, Fico miért állította vissza a delejt.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!