Barátság kőolajvezeték: már ukrán politikusok, elemzők és bloggerek is elismerik, hogy a leállítás egy politikai játszma része

Zelenszkij nem is titkolta, hogy kiiktatná Magyarország olajellátását – Menczer Tamás teljes erőből vágott oda az ukrán elnöknek és a Tisza Pártnak (VIDEÓ)
A miniszter szerint Ukrajna bábkormányt akar létrehozni Magyarországon.
Az elmúlt hetekben egymást követték az ukrán megszólalások az olajszállítás ügyében. A Barátság kőolajvezeték leállítását több politikus, elemző és blogger is politikai nyomásgyakorlásként, sőt tudatos játszmaként írta le, nem pusztán technikai következményként.
A Barátság kőolajvezeték körül kialakult vita az elmúlt időszakban új szintre lépett: egyre több ukrán megszólaló beszélt arról, hogy az orosz olaj tranzitjának leállítása nem egyszerűen műszaki kérdés, hanem politikai döntés és eszköz.
Volodimir Zelenszkij egy videórészletben így fogalmazott:
Mindenképpen megtaláljuk a megoldást, hogy ne legyen orosz olaj Magyaroroszágon.
Igor Havriscsak televíziós újságíró a döntés időzítésére utalva így fogalmazott:
Úgy értem, ez jó alkalom volt Ukrajna számára, hogy abban a pillanatban azt mondja: ”Rendben, megrongáltátok a Barátság kőolajvezetéket, akkor nem fogunk orosz olajat szivattyúzni Szlovákiába és Magyarországra”.
Kirilo Szazonov ukrán katona és blogger videójában kifejezetten jó ötletnek nevezte, hogy Ukrajna a Barátság kőolajvezeték leállításával és az üzemanyagárak növelésével próbáljon beavatkozni a magyar választásokba. A narratívát így foglalta össze:
Ukrajna és Brüsszel összeesküdtek, hogy segítsék Orbán ellenfeleit: nem engedik az orosz olajat Magyarországra, ami üzemanyagválsághoz, benzináremelkedéshez és a Fidesz választási vereségéhez vezet.
Roman Szvitan ukrán katonai szakértő a döntési jogról beszélve így fogalmazott:
Ez a mi közlekedési rendszerünk, magunk intézzük el vele. Ez a mi földünk, a mi rendszerünk. Akarjuk, kinyitjuk a csapot, nem akarjuk, elzárjuk.
Dmitro Kornyijenko ukrán elemző szintén elismerte a politikai dimenziót:
Az ukrán diplomácia egy meglehetősen jó lépést tett. Nagy valószínűséggel egy bizonyos ponton helyreáll az ellátás, de ez nem gyorsan fog megtörténni; a folyamat egyben a politikai nyomásgyakorlás, illetve a politikai játszma része is.
Tarasz Zahorodnyij ukrán politikai elemző szerint Kijevnek tovább kellene bosszantania Magyarországot, és támogatja, hogy nyomásgyakorlásként minél tovább húzzák az időt a Barátság vezeték megjavításával, ami „akár úgy is alakulhat, hogy soha nem lehet megjavítani”. Borisz Tizenhauzen ukrán politikai elemző még keményebben fogalmazott:
Amint elzárják neki az olajcsapot, rögtön sivalkodni és rángatózni kezdett (Orbán), mint egy gumira kötött medúza. Tudják mit? Nem lesz olaj.
Egyre jobban kezd eldurvulni a helyzet.
Valerij Savchuk ukrán elemző pedig a zsarolás kifejezést is vállalta:
Nekem személy szerint tetszik ez az ukrán pozíció: egy komoly játékos pozíciója, aki minden lehetőséget felhasznál a céljai elérésére. Zsarolás? Igen, geopolitika.
Majd hozzátette:
Várni fogjuk drónjaink újabb pusztító csapásait erre az orosz–magyar–szlovák „barátságra”.
Volodimir Horbacs, az Észak-Eurázsia Transzformációs Intézet ügyvezető igazgatója egy műsorban így fogalmazott:
Ezt a támadást arra használják, hogy ne folytatódjon az orosz olaj exportja, vagyis tranzitja, egyfelől a hatalom számára kényelmes. Mondhatják: nem mi állítottuk le, az oroszok lőtték, ezért nem állítottuk helyre, nem javítottuk meg.
Az elmúlt hetek megszólalásai így egy irányba mutatnak: a Barátság kőolajvezeték leállítását több ukrán szereplő nem csupán következménynek, hanem tudatos politikai nyomásgyakorlásnak, zsarolásnak és geopolitikai játszmának tekinti.
Szerinte a zsarolás remek taktika.
Az ukrajnai háború a második világháború óta a legnagyobb fegyveres konfliktus Európában, amely ráadásul egy Magyarországgal szomszédos államban zajlik, már több mint négy éve.
Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi szakértője szerint azonban nem kell félni tőle. Miközben a napokban újabb konfliktus robbant ki, ezúttal az USA, Izrael és Irán között, a Magyar Péter-vezette Tisza Párt továbbra is azzal kampányol, hogy a „háborúval riogatás” fideszes propaganda, a háborús veszély pedig puszta félelemkeltés.
Noha Magyar Péterék szerint nincs mitől félni, immár két háború hatását érezhetjük a saját bőrünkön.
Ukrajna politikai nyomásgyakorlás céljából hetekkel ezelőtt leállította a kőolajszállítást Magyarországra a Barátság vezetéken keresztül. Ebben az olajblokádban Magyar Péter és pártja az ukránok oldalán állnak. Most pedig, az iráni konfliktus következtében bizonytalanná vált a tengeri olajszállítás is, ezáltal még jobban felértékelődik Magyarország energiaellátása szempontjából a Barátság kőolajvezeték jelentősége.
