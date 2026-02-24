Ft
Ft
12°C
8°C
Ft
Ft
12°C
8°C
02. 24.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 24.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
háború brüsszel európai unió orbán európa

Ukrán politikai elemző: Európa háborúra készül Oroszországgal, ezért Magyarország vétójogát el kell venni

2026. február 24. 09:26

„Orbán akadályozza mindenki munkáját, blokkolja a közös döntéseket, lenullázza a kollektív eredményt. Takarodjon innen!” – fogalmazott a háborúpárti ukrán szakértő.

2026. február 24. 09:26
null

Borisz Tizenhauzen ukrán politikai elemző szerint Európa háborúra készül Oroszországgal, ezért itt az ideje, hogy Brüsszel elvegye Magyarország vétójogát.

„Srácok, kedves Európai Unióm! Orbán a nyakatokra ült, lelógatja a lábait és lóbálja őket. Nem lenne ideje megváltoztatni a döntéshozatali mechanizmust? Mert ez már nagyon nevetségesen néz ki – sőt már nem is vicces. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Nincs ennél látványosabb bizonyíték: Magyar Péter mélyen hallgat az eddigi legfontosabb ügyben

Nincs ennél látványosabb bizonyíték: Magyar Péter mélyen hallgat az eddigi legfontosabb ügyben
Tovább a cikkhezchevron

Európa háborúra készül Oroszországgal, Orbán pedig blokkolja az Európai Unió közös döntését, 

hogy továbbra is lehessen orosz olajat vásárolni. Orbán akadályozza mindenki munkáját, blokkolja a közös döntéseket, lenullázza a kollektív eredményt. 

Takarodjon innen! 

Halló, ébredjetek fel! Ha most Orbánnal sem tudtok megbirkózni, akkor hogyan terveztek Putyinnal megbirkózni?” – fogalmazott egy videójában.

Mint ismert, Magyarországra és Szlovákiába 2026. január 27-e óta nem érkezik kőolaj a Barátság kőolajvezetéken keresztül. A magyar kormány többször is rámutatott, hogy Kijev valójában politikai céljai elérésének érdekében zsarol ezzel. Szijjártó Péter pénteken bejelentette: mindaddig, amíg Ukrajna blokkolja az üzemanyag érkezését, hazánk is blokkolni fogja azt a 90 milliárd eurós uniós kölcsönt, amit az Unió a háború sújtotta országnak szánna.

Nyitókép: YouTube

 

Összesen 39 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
ornagyornagy
2026. február 24. 10:28
Te gazember, kit kentél meg, hogy nem a fronton vagy? Esetleg Németországból okoskodsz?
Válasz erre
0
0
csulak
2026. február 24. 10:24
Orkrajna foglalkozon a sajat orszagaval !
Válasz erre
1
0
tekeva
2026. február 24. 10:22
Szóval "Európa háborúra készül Oroszországgal"! Jó, hogy mondod! Egyébként az a 2004-es lisszaboni szerződés hogy is szól? Nem Európai Egyesült Államok lettünk - amit a DK pl. olyan nagyon szeretne. Van az a paradox helyzet, hogy a "kis" nemzetállamok közössége, még ha mást és mást is akar, mégis csak erős. Ugyaanazt rájuk erőltetni meg belső feszültséget okoz.
Válasz erre
0
0
kalapali2
2026. február 24. 10:20
Nem kelletek az orosznak sem. Kellenétek akkor nem menne nyugatra vonat, de megy. Azért megy, hogy takarodjatok és a helyetekbe lojális oroszokat telepít. Így garantálva lesz a békesség! A nyugat meg kínlódjon a fajtátokkal, veletek bünteti nyugatot!
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!