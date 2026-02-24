Ukrán politikai elemző: Európa háborúra készül Oroszországgal, ezért Magyarország vétójogát el kell venni

Kellemetlen: elhangzott az eddigi legfontosabb mondat Magyar Péter rejtélyes videójáról
„Orbán akadályozza mindenki munkáját, blokkolja a közös döntéseket, lenullázza a kollektív eredményt. Takarodjon innen!” – fogalmazott a háborúpárti ukrán szakértő.
Borisz Tizenhauzen ukrán politikai elemző szerint Európa háborúra készül Oroszországgal, ezért itt az ideje, hogy Brüsszel elvegye Magyarország vétójogát.
„Srácok, kedves Európai Unióm! Orbán a nyakatokra ült, lelógatja a lábait és lóbálja őket. Nem lenne ideje megváltoztatni a döntéshozatali mechanizmust? Mert ez már nagyon nevetségesen néz ki – sőt már nem is vicces.
Európa háborúra készül Oroszországgal, Orbán pedig blokkolja az Európai Unió közös döntését,
hogy továbbra is lehessen orosz olajat vásárolni. Orbán akadályozza mindenki munkáját, blokkolja a közös döntéseket, lenullázza a kollektív eredményt.
Takarodjon innen!
Halló, ébredjetek fel! Ha most Orbánnal sem tudtok megbirkózni, akkor hogyan terveztek Putyinnal megbirkózni?” – fogalmazott egy videójában.
Mint ismert, Magyarországra és Szlovákiába 2026. január 27-e óta nem érkezik kőolaj a Barátság kőolajvezetéken keresztül. A magyar kormány többször is rámutatott, hogy Kijev valójában politikai céljai elérésének érdekében zsarol ezzel. Szijjártó Péter pénteken bejelentette: mindaddig, amíg Ukrajna blokkolja az üzemanyag érkezését, hazánk is blokkolni fogja azt a 90 milliárd eurós uniós kölcsönt, amit az Unió a háború sújtotta országnak szánna.
