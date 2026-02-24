Ukrán politikai elemző: Európa háborúra készül Oroszországgal, ezért Magyarország vétójogát el kell venni

Borisz Tizenhauzen ukrán politikai elemző szerint Európa háborúra készül Oroszországgal, ezért itt az ideje, hogy Brüsszel elvegye Magyarország vétójogát.

„Srácok, kedves Európai Unióm! Orbán a nyakatokra ült, lelógatja a lábait és lóbálja őket. Nem lenne ideje megváltoztatni a döntéshozatali mechanizmust? Mert ez már nagyon nevetségesen néz ki – sőt már nem is vicces.