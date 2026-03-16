szijjártó péter Brüsszel európai unió magyarország barátság Zelenszkij Ukrajna választás

Zelenszkij a választás másnapján egyetlen döntéssel változtatná meg Magyarország helyzetét (VIDEÓ)

2026. március 16. 12:49

Az ukrán rendszerüzemeltető egy hónapot kért a Barátság kőolajvezeték megjavítására, ami egybeesik a magyarországi választások időszakával.

null

Az ukránok hülyének próbálnak nézni minket a tisztán politikai okokból leállított Barátság kőolajvezeték ügyében, azonban mi nem hülyék vagyunk, hanem magyarok – jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Brüsszelben.

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető az EU-s külügyi tanács ülését megelőzően először a Barátság kőolajvezeték ügye kapcsán úgy fogalmazott, hogy a helyzet teljesen egyértelmű: „az ukránok gyakorlatilag hülyének próbálnak nézni minket, egy dolgot viszont elfelejtenek, hogy mi nem a hülyék vagyunk, hanem a magyarok”.

Szombaton az ukrán rendszerüzemeltető bemondta, hogy egy hónapba telik előreláthatóan a Barátság kőolajvezeték megjavítása. Na, most mi van egy hónap múlva? A magyar választás utáni hétfő.

Tehát ha bárki is eddig azt gondolta, hogy az ukránoknak bármifajta műszaki vagy technikai problémájuk van, az most megbizonyosodhatott arról, hogy itt ez egy színtiszta politikai zsarolás” – szögezte le.

Hangsúlyozta, hogy a Barátság vezeték fizikailag és technikailag is készen áll a szállítás újraindítására, semmifajta műszaki probléma nincsen.

Szijjártó Péter arról számolt be, hogy a mai napra háromoldalú tárgyalást terveztek a szlovák és az ukrán energiaügyi miniszterrel, de végül ez meghiúsult.

Ezt is ajánljuk a témában

„Az ukránok erre ma nem hajlandók itt, Brüsszelben sem, azok után, hogy három és fél napon keresztül a magyar energiaminisztériumi delegáció a miniszterhelyettes vezetésével ott volt Kijevben” – mondta.

„Minden létező találkozási kérelmet visszautasítottak, nem voltak hajlandók tárgyalni velünk ebben az ügyben, ahogy nem hajlandók tárgyalni itt sem. Visszautasították az Európai Unió megfigyelőinek és ellenőreinek helyszínre utazását is” – folytatta.

Tehát a napnál is világosabb, hogy az ukránok kizárólag politikai okok miatt nem indítják újra a vezeték szállítását, műszakilag, fizikailag minden készen áll. 

Mi megvédjük magunkat. 86 napnyi tartalékunk van még, mert jól gazdálkodunk, és emellett féken tartjuk a benzinárakat is, tehát mi megvédjük magunkat, de azt mindenki vésse a fejébe, hogy az ukránok így viselkednek velünk” – tette hozzá.

A miniszter megerősítette, hogy a magyar kormány ezért továbbra is blokkolja az EU-ban az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hadikölcsönt, továbbá több más intézkedést is.

„A mi álláspontunk az sziklaszilárd is, egyszerű is, meg szerintem jól érthető. Tehát mindaddig, amíg az ukránok szórakoznak velünk, mindaddig, amíg az ukránok politikai okok miatt nem indítják újra az olajszállítást, mindaddig, amíg az ukránok Magyarországon olajellátási válságot akarnak előállítani, addig szóba se jöhet sem a 90 milliárd eurós hadikölcsönnek a megszavazása, sem bármi más, Ukrajna számára nyújtandó pénzügyi támogatásnak a megszavazása, sem a huszadik szankciós csomag, az EU-s tagságot meg amúgy is felejtsék el” – sorolta.

Újságírói kérdésre elmondta, Magyarország továbbra is a diplomáciai csatornák nyitva tartásának pártján van Oroszországgal, ugyanis ez jelenti a reményt a békére, ezért az európai mainstreamnek is vissza kellene térnie a józan észhez ebben a kérdésben.

A lengyel miniszterelnök előző napi nyilatkozatával kapcsolatban kijelentette, hogy nagyon várták Donald Tuskot a magyar ellenzék március 15-i gyűlésére, ugyanis négy évvel ezelőtt is ott volt és fel is szólalt, amelyet követően az ellenzék 20 százalékkal veszített a választáson.

„Nagyon csalódottak voltunk, hogy tegnap nem jött el, csak nyilatkozott (…) Kedves nyilatkozatokat tett az ellenzékről. Azt mondta, hogy azt szeretné, ha az ellenzék nyerne. Akkor jöjjön el! Kérem, próbálják meggyőzni, hogy jöjjön el a választásokig hátralévő négy hétben, mert amikor csak eljön, az számunkra mindig nagyon jó jel” – fogalmazott.

„Ami pedig a Magyarországról, a demokráciáról és az Európa iránti elkötelezettségről mondott szavait illeti: szerintem a magyar demokrácia sokkal jobb állapotban van, mint a lengyel. A jogállamiság sokkal nagyobb veszélyben van Lengyelországban, mint Magyarországon. Ez az én álláspontom” – fűzte hozzá.

(MTI / Mandiner)

Nyitókép: Kovács Attila / MTI

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
feherfarkas
2026. március 16. 13:13
Ez a nyomorult hohol csak egyet felejt el. Az amerikai elnök az orosz kőolaj behozatala alóli mentességet csak addig adta meg Magyarországnak, amíg Orbán Viktor a miniszterelnök!
csulak
2026. március 16. 13:03
Orkrajna nem EU-s orszag, igy semmilyen EU-s penzre nem jogosult ! Minden tamogatas orkrajnanak CSAK onkentesen a tagallamok dontese alapjan lehetseges , NEM kotelezoen ! Orkrajna egy korrupt , parazita allam amely nem kepes fenntartani magat onalloan, ilyen allam NEM valo az EU-ba ! Az EB es ET-t be kell perelnie Magyarorszag es Szlovakia ,mert nem a tagallamok erdekeit vedi hanem egy idegen allamet ! Orban Viktor hivja fel Trumpot es Elont ,hogy zarjak le a Starlinket, amig Orkrajna fel nem oldja a Baratsag vezeteken az olajembargot Magyarorszag es Szlovakia ellen ! Olyan orszag amely elzarja ket Unios orszag koolajellatasat, NEM valo az Unioba, ennyi !
csulak
2026. március 16. 13:03
a vezeteknek nincs semmi baja, ha lenne akkor odaengednek a vizsgalobizottagot
google-2
2026. március 16. 13:01
Egy union kívüli ország tartja sakkban az uniós Magyarországot. Ursula, Manfred és Kaja ezt is benézték. Vagy tudatlano, vagy gátlástalanok. Vagy mindkettő. Ez utóbbira tippelnék.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!