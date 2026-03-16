Zelenszkij a választás másnapján egyetlen döntéssel változtatná meg Magyarország helyzetét (VIDEÓ)

A lengyel miniszterelnök előző napi nyilatkozatával kapcsolatban kijelentette, hogy nagyon várták Donald Tuskot a magyar ellenzék március 15-i gyűlésére, ugyanis négy évvel ezelőtt is ott volt és fel is szólalt, amelyet követően az ellenzék 20 százalékkal veszített a választáson.

„Nagyon csalódottak voltunk, hogy tegnap nem jött el, csak nyilatkozott (…) Kedves nyilatkozatokat tett az ellenzékről. Azt mondta, hogy azt szeretné, ha az ellenzék nyerne. Akkor jöjjön el! Kérem, próbálják meggyőzni, hogy jöjjön el a választásokig hátralévő négy hétben, mert amikor csak eljön, az számunkra mindig nagyon jó jel” – fogalmazott.

„Ami pedig a Magyarországról, a demokráciáról és az Európa iránti elkötelezettségről mondott szavait illeti: szerintem a magyar demokrácia sokkal jobb állapotban van, mint a lengyel. A jogállamiság sokkal nagyobb veszélyben van Lengyelországban, mint Magyarországon. Ez az én álláspontom” – fűzte hozzá.

(MTI / Mandiner)