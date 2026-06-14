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kormány romániában ilie bolojan nicușor dan helyzet miniszterelnök

Még ki sem nevezték, már vissza is lépett: újabb fordulat a román kormányválságban

2026. június 14. 12:37

Romániában tovább mélyül a kormányválság: a korábbi jelölt lemondott, az új jelöltet pedig saját politikai oldala sem fogadja egyértelmű lelkesedéssel.

2026. június 14. 12:37
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Romániában alig kezdődött el Eugen Tomac miniszterelnök-jelölti kísérlete, már véget is ért

a Nicușor Dan államfő által kiválasztott politikus vasárnap reggel visszaadta mandátumát, miután nem sikerült maga mögé állítania a parlamenti pártokat. 

Tomac előző nap még bemutatta 21 fejezetből álló kormányprogramját és a tervezett kabinet névsorát, benne egy úgynevezett „nulladik prioritással”, a közigazgatási-területi reformmal, de a fogadtatás gyorsan világossá tette, hogy a technokrata jellegű kormány mögött 

nincs meg az a politikai akarat, amely egy ilyen helyzetben életben tarthatná a jelölést.

Nicușor Dan ezután Adrian Veșteát nevezte meg új miniszterelnök-jelöltként, ami első látásra logikus, valójában azonban kifejezetten kockázatos húzás. Veștea a Nemzeti Liberális Párt (PNL) politikusa, korábban fejlesztési miniszterként és brassói megyei vezetőként szerzett tapasztalatot, 

csakhogy jelölését a PNL vezetése nem tekinti saját döntésének. 

Ilie Bolojan ügyvivő miniszterelnök, a liberálisok vezetője nyíltan bírálta az államfőt, mondván, hogy a párt megkerülése és egy belülről kiválasztott jelölt ráerőltetése sérti a lojális politikai együttműködés alapelveit. Így Dan nem egyszerűen új kormányfőjelöltet keresett, hanem egy olyan személyt emelt ki a liberális táborból, akinek elfogadása könnyen tovább oszthatja a már amúgy is feszültségekkel terhelt pártot.

A válság hátterében Románia egyre nehezebben kezelhető költségvetési és politikai helyzete áll. 

Az országot hosszú éveken át sokan régiós sikertörténetként emlegették, miközben a növekedés jelentős részben hitelből finanszírozott állami költekezésre épült. 

A túlzott deficit, az infláció, az uniós források körüli bizonytalanság és a megszorítások politikai ára végül felőrölte az Ilie Bolojan vezette kormánykoalíciót. Ebben a helyzetben Tomac eleve gyenge lapokkal indult: egy parlamenten kívüli párt vezetőjeként, államfői tanácsadói háttérrel kellett volna többséget építenie olyan pártok között, amelyek inkább politikai, nem pedig technokrata kormányban gondolkodtak.

A magyar szempontból sem közömbös jelölés már Tomac esetében is ellenérzéseket váltott ki. 

Az RMDSZ részéről korábban Kelemen Hunor arra emlékeztetett, hogy Tomac pártja a 2024-es választásokon be sem jutott a parlamentbe, ami önmagában is kérdésessé tette, milyen legitimációval vezethetne kormányt. 

A következő napokban ezért nem csupán Adrian Veștea személyes alkuképessége dől el, hanem az is, hogy Nicușor Dan képes-e elkerülni a válság további mélyülését. A román alkotmány két sikertelen kormányalakítási kísérlet után lehetőséget ad az államfőnek a parlament feloszlatására, de nem kötelezi erre, vagyis a mostani játszma tétje nem feltétlenül az előre hozott választás, hanem az, hogy sikerül-e bármilyen működőképes többséget összerakni egy egyre türelmetlenebb politikai környezetben.

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Nyitókép: DANIEL MIHAILESCU / AFP

Összesen 3 komment

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kipi137-2
2026. június 14. 13:47
Tovább EUsodik Románia egy elcsalt elnökválasztás után
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ördöngös pepecselés
2026. június 14. 13:22
2008-09-ben nálunk pont ilyen castingot rendeztek Gyurcsányék
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mp1g
2026. június 14. 13:15
Románia jobban teljesít! 🤣🤣🤣
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