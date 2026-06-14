Még ki sem nevezték, már vissza is lépett: újabb fordulat a román kormányválságban

Ilie Bolojan ügyvivő miniszterelnök, a liberálisok vezetője nyíltan bírálta az államfőt, mondván, hogy a párt megkerülése és egy belülről kiválasztott jelölt ráerőltetése sérti a lojális politikai együttműködés alapelveit. Így Dan nem egyszerűen új kormányfőjelöltet keresett, hanem egy olyan személyt emelt ki a liberális táborból, akinek elfogadása könnyen tovább oszthatja a már amúgy is feszültségekkel terhelt pártot.

A válság hátterében Románia egyre nehezebben kezelhető költségvetési és politikai helyzete áll.