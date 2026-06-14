Ft
Ft
24°C
14°C
Ft
Ft
24°C
14°C
06. 14.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
06. 14.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
árnyékflotta london oroszország

London először foglalt el az orosz árnyékflottához köthető olajszállítót brit vizeken

2026. június 14. 11:36

A brit fegyveres erők és a Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség egységei hatórás műveletben szálltak fel a Kamerun zászlaja alatt hajózó Smyrtos olajszállítóra, amelyet London az orosz szankciókerülő árnyékflotta részének tart.

2026. június 14. 11:36
null

A brit fegyveres erők vasárnap hajnalban látványos műveletet hajtottak végre a La Manche csatornában, ahol Royal Marine Commandos és a National Crime Agency különlegesen kiképzett tisztjei szálltak fel a Smyrtos nevű olajszállító tankerre. A hatórás akciót a brit légierő, köztük egy RAF P-8 tengeri járőrgép, valamint a HMS Sutherland és a HMS Ledbury is támogatta. 

A hajót a brit védelmi minisztérium közlése szerint a dél-angliai partok közelében tartják megfigyelés alatt, amíg a vizsgálatok folytatódnak.

Sir Keir Starmer brit miniszterelnök az akciót újabb csapásnak nevezte Oroszország ellen, hangsúlyozva, hogy London nem engedi, hogy a Putyin háborúját finanszírozó szereplők elrejtsék tevékenységüket. A MarineTraffic adatai szerint a Smyrtos Kamerun zászlaja alatt hajózik, és jelenleg Weymouth partjainál horgonyoz. A BBC szerint a tanker június 5-én indult az oroszországi Uszty-Luga kikötőjéből, amely Szentpétervár közelében fontos olajterminálnak számít, majd egy héttel később érte el a La Manche térségét.

A Smyrtost 2025 júliusában szankcionálták, azóta pedig nevet is változtatott, korábban Myrtosként szerepelt, és kétszer cserélt zászlót is. 

A brit hatóságok szerint a hajó az úgynevezett orosz árnyékflottához tartozik, amelyet Moszkva a nyugati olajszankciók megkerülésére használ. A brit védelmi minisztérium állítása szerint ez a több mint 700 hajóból álló hálózat szállítja Oroszország szankciók alá vont olajának mintegy 75 százalékát, ezért London stratégiai célja az orosz olajbevételek szűkítése.

A művelet belpolitikai szempontból érzékeny pillanatban történt, mivel a brit kormány védelmi beruházási terve körül komoly feszültségek alakultak ki,

 és több vezető tisztségviselő is lemondott a tervezett katonai kiadások elégtelenségére hivatkozva. A Smyrtos elleni akció ugyanakkor azt jelzi, hogy London kész gyakorlati erővel is fellépni az orosz szankciókerülő tengeri hálózat ellen, különösen azokban az esetekben, amikor a szankcionált hajók brit vizeken haladnak át.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Thibaud MORITZ / AFP

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Haifisch
2026. június 14. 13:55
Nagyon akarják a világháborút a hülye angolok. Angol hülyék....
Válasz erre
0
0
Galerida
2026. június 14. 12:43
Most még el tud foglalni egy olajszállítót a hajdan büszke Admiralitás, de ha így fejlődnek, akkor néhány év múlva csak a szörfözőket tudják zaklatni....
Válasz erre
6
0
Obsitos Technikus
2026. június 14. 12:08
Nem újdonság. Háromszáz éve is őfelsége hajói voltak a kalózok.
Válasz erre
9
0
Dunhill67
2026. június 14. 12:07
"a La Manche csatornában"...csatorNÁN:)...szívesen
Válasz erre
5
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!