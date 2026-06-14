London először foglalt el az orosz árnyékflottához köthető olajszállítót brit vizeken

A brit fegyveres erők vasárnap hajnalban látványos műveletet hajtottak végre a La Manche csatornában, ahol Royal Marine Commandos és a National Crime Agency különlegesen kiképzett tisztjei szálltak fel a Smyrtos nevű olajszállító tankerre. A hatórás akciót a brit légierő, köztük egy RAF P-8 tengeri járőrgép, valamint a HMS Sutherland és a HMS Ledbury is támogatta.

A hajót a brit védelmi minisztérium közlése szerint a dél-angliai partok közelében tartják megfigyelés alatt, amíg a vizsgálatok folytatódnak.

Sir Keir Starmer brit miniszterelnök az akciót újabb csapásnak nevezte Oroszország ellen, hangsúlyozva, hogy London nem engedi, hogy a Putyin háborúját finanszírozó szereplők elrejtsék tevékenységüket. A MarineTraffic adatai szerint a Smyrtos Kamerun zászlaja alatt hajózik, és jelenleg Weymouth partjainál horgonyoz. A BBC szerint a tanker június 5-én indult az oroszországi Uszty-Luga kikötőjéből, amely Szentpétervár közelében fontos olajterminálnak számít, majd egy héttel később érte el a La Manche térségét.