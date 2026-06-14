London először foglalt el az orosz árnyékflottához köthető olajszállítót brit vizeken

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A brit fegyveres erők és a Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség egységei hatórás műveletben szálltak fel a Kamerun zászlaja alatt hajózó Smyrtos olajszállítóra, amelyet London az orosz szankciókerülő árnyékflotta részének tart.
A brit fegyveres erők vasárnap hajnalban látványos műveletet hajtottak végre a La Manche csatornában, ahol Royal Marine Commandos és a National Crime Agency különlegesen kiképzett tisztjei szálltak fel a Smyrtos nevű olajszállító tankerre. A hatórás akciót a brit légierő, köztük egy RAF P-8 tengeri járőrgép, valamint a HMS Sutherland és a HMS Ledbury is támogatta.
A hajót a brit védelmi minisztérium közlése szerint a dél-angliai partok közelében tartják megfigyelés alatt, amíg a vizsgálatok folytatódnak.
Sir Keir Starmer brit miniszterelnök az akciót újabb csapásnak nevezte Oroszország ellen, hangsúlyozva, hogy London nem engedi, hogy a Putyin háborúját finanszírozó szereplők elrejtsék tevékenységüket. A MarineTraffic adatai szerint a Smyrtos Kamerun zászlaja alatt hajózik, és jelenleg Weymouth partjainál horgonyoz. A BBC szerint a tanker június 5-én indult az oroszországi Uszty-Luga kikötőjéből, amely Szentpétervár közelében fontos olajterminálnak számít, majd egy héttel később érte el a La Manche térségét.
A Smyrtost 2025 júliusában szankcionálták, azóta pedig nevet is változtatott, korábban Myrtosként szerepelt, és kétszer cserélt zászlót is.
A brit hatóságok szerint a hajó az úgynevezett orosz árnyékflottához tartozik, amelyet Moszkva a nyugati olajszankciók megkerülésére használ. A brit védelmi minisztérium állítása szerint ez a több mint 700 hajóból álló hálózat szállítja Oroszország szankciók alá vont olajának mintegy 75 százalékát, ezért London stratégiai célja az orosz olajbevételek szűkítése.
A művelet belpolitikai szempontból érzékeny pillanatban történt, mivel a brit kormány védelmi beruházási terve körül komoly feszültségek alakultak ki,
és több vezető tisztségviselő is lemondott a tervezett katonai kiadások elégtelenségére hivatkozva. A Smyrtos elleni akció ugyanakkor azt jelzi, hogy London kész gyakorlati erővel is fellépni az orosz szankciókerülő tengeri hálózat ellen, különösen azokban az esetekben, amikor a szankcionált hajók brit vizeken haladnak át.
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Nyitókép: Thibaud MORITZ / AFP