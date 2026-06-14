az első a korrupció, amely rátelepedett a kormányra;

katonai szervezetté alakult a párt, amelynek vezetése parancsokat osztogatott a tagságnak, nem adva lehetőséget arra, hogy képviselői a helyi szintű tapasztalásaikat elmondhassák a felső vezetőknek (ha nem is viharos, de taps a közönség soraiból);

a Fidesz elszakadt a realitástól: nincs tudása arról, hogyan működik a társadalom, mi foglalkoztatja annak rétegeit;

nem tett jót a kommunikáció leegyszerűsítése sem, ennek nyomán a párt elvesztette az értelmiséget, amelyet még irritáltak is annak lépései (ismét taps).

Hogy Jankovich konklúziója milyen korrelációban áll a valósággal, arról lehet vitatkozni (részemről a megfejtés: erős), de arról aligha nyitható polémia, hogy a többi megszólaló jó eséllyel semmit nem értett meg az április 12-i buktából.

Ott van mindjárt a mindössze 8 ellenállóba ütköző, régi, csodálatos pártkongresszusok eredményével győztes pártelnök, Orbán Viktor, aki bár szánt 10 pontot egy kvázi hibalistára, nyomatékkal csak a szokásos, unásig ismételt, a valósággal kevésbé találkozó témákat beszélte el: gyűlöletkampányt folytattak ellenük, és külföldről vezérelt algoritmusok befolyásolták az eredményt, az új kormány pedig pusztulásba vezeti az országot, természetesen az idegenekkel karöltve, akik még ki is zsebelik az országot. Nyilván adekvát válasz erre, hogy a választókerületi vezetők helyett vármegyei elnökök építik tovább a szuverenitást, és erős ellentartás képződik a nyugati globalista-liberális világgal szemben, amely biztosan hereberepartikon fetreng kólamámorban, ám ettől még egy, azaz 1 valóságpróbás gondolat igazán bekúszhatott volna a sorok közé, nehogy John Travolta-gifnek érezze magát az ember, mint aki csak néz körbe-körbe, hová is került hirtelen.