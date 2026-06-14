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Mit értett meg Orbán Viktor és a Fidesz a durva választási vereségből?

2026. június 14. 11:29

Orbán Viktor, aki bár szánt 10 pontot egy kvázi hibalistára, nyomatékkal csak a szokásos, unásig ismételt, a valósággal kevésbé találkozó témákat beszélte el.

2026. június 14. 11:29
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Murányi András
Index.hu

„Még az írás előtti percekben is valószínűtlennek tetszett, hogy e szöveg első mondata arra a megállapításra kerekedik ki, amely szerint csak Jankovich Tibor, a Fidesz X. kerületi küldötte értette meg a párt április 12-i, történelmi vereségének okait. Hát annyi remek szónok teljesített szolgálatot a volt kormánypárt kongresszusán, miért éppen egy névtelen, fehér zakós, ősz hajú férfi mondta volna el a legtöbbet a kudarcról? 

És tessék.

Jankovich Tibor felállt, odasétált az emelvényre, majd pontos mondatokban, 4 perc 22 másodpercben közölte, hogy négy okot is lát:

  • az első a korrupció, amely rátelepedett a kormányra;
  • katonai szervezetté  alakult a párt, amelynek vezetése parancsokat osztogatott a tagságnak, nem adva lehetőséget arra, hogy képviselői a helyi szintű tapasztalásaikat elmondhassák a felső vezetőknek (ha nem is viharos, de taps a közönség soraiból);
  • a Fidesz elszakadt a realitástól: nincs tudása arról, hogyan működik a társadalom, mi foglalkoztatja annak rétegeit;
  • nem tett jót a kommunikáció leegyszerűsítése sem, ennek nyomán a párt elvesztette az értelmiséget, amelyet még irritáltak is annak lépései (ismét taps).

Hogy Jankovich konklúziója milyen korrelációban áll a valósággal, arról lehet vitatkozni (részemről a megfejtés: erős), de arról aligha nyitható polémia, hogy a többi megszólaló jó eséllyel semmit nem értett meg az április 12-i buktából.

Ott van mindjárt a mindössze 8 ellenállóba ütköző, régi, csodálatos pártkongresszusok eredményével győztes pártelnök, Orbán Viktor, aki bár szánt 10 pontot egy kvázi hibalistára, nyomatékkal csak a szokásos, unásig ismételt, a valósággal kevésbé találkozó témákat beszélte el: gyűlöletkampányt folytattak ellenük, és külföldről vezérelt algoritmusok befolyásolták az eredményt, az új kormány pedig pusztulásba vezeti az országot, természetesen az idegenekkel karöltve, akik még ki is zsebelik az országot. Nyilván adekvát válasz erre, hogy a választókerületi vezetők helyett vármegyei elnökök építik tovább a szuverenitást, és erős ellentartás képződik a nyugati globalista-liberális világgal szemben, amely biztosan hereberepartikon fetreng kólamámorban, ám ettől még egy, azaz 1 valóságpróbás gondolat igazán bekúszhatott volna a sorok közé, nehogy John Travolta-gifnek érezze magát az ember, mint aki csak néz körbe-körbe, hová is került hirtelen.

Úgy fest, teljes szellemi ürességbe ojtott lózungparádé Orbánék válasza április 12-ére, ebből fakadóan az érdemi reflexiók száma is nulla. A korrupció alighanem rendben van, a felülről vezérelt párt és az egybites kommunikáció nemkülönben; en bloc a társadalomnak sem szükséges bármit mondani, ahogyan a citált értelmiséget vagy éppen a választási problémaforrásként azonosított fiatalokat is fölösleges üzenettel, küldetéssel, vízióval traktálni. A sokak által hangoztatott polgári Magyarország visszaépítése is csak álomnak tetszik, de legalább tudjuk, hogy az ember vagy férfi, vagy nő (by Harrach Péter), továbbá a Rákosi-korszakra hajazó tiszás hergelés, uszítás, gyűlöletkeltés időszakát éljük, ahol a fideszes lett a kulák (via Czunyiné Bertalan Judit).

Baj, ha az ember nem tanul semmiből.

És nem szeretnék most Jankovich Tibor helyében lenni.” 

Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 50 komment

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Európai Értékek Zombie
•••
2026. június 14. 13:52 Szerkesztve
A libsik és agyhalottak aggódása nem túl hiteles a Fidesz jövőjével kapcsolatban. Én akkor lennék szomorú ha elégedettek lennének és az mondanák hogy ez helyes és jó irány a Fidesz megújulására. Az a jó ha idegben vannak! 🤡🤕😵‍💫😉
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3
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Jose
2026. június 14. 13:50
Ez a cikkíró az a tipikus kiforgatós fajta. Abban van igaza, hogy a Fidesz vezetése nem gyakorlati okokat sorol fel a bukás magyarázataként. Vagy nem mindet. Utána viszont elmegy a sűrű libsi kakierdőbe pofikázni baromságokat. Látszik, hogy nem értette meg az OV által írt szöveget, gondolatokat. Most nem a 10 pontról beszélek, hanem a Küldetés-röpiratról.
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2
0
Karvaly
2026. június 14. 13:48
Ja, hát ez pont olyan, mint amikor a balosok akarják megmondani, hogy mit kellene csinálnia a római pápának, hogy tetsszen nekik. Ez a Murányi tizenhat évig volt a Népszabadság újságírója, emellett írt a Hócipőbe, Magyar Narancsba, ÉS-be, 168 órába. Pedigrés neokomcsi.
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1
0
tapir32
2026. június 14. 13:38
Magyar Péter még egy alsós elemista erkölcsi szintjét sem éri el, soha nem vállalta a szavaiért és a tetteiért a felelősséget.
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3
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